Bokela GmbH aus Karlsruhe sieht einen neuen Goldrausch wegen Lithium

Anzeige

Das neue Gold ist weiß – ohne den Rohstoff gäbe es keine Lithiumbatterien. In Smartphones, Fotoapparaten und Akku-Gartengeräten steckt Lithium längst drin. Doch die Nachfrage wächst weltweit – vor allem wegen der Elektroautos und Energiespeicher. „Das ist ein Hype“, stellt Reiner Weidner, Chef der Karlsruher Bokela GmbH, fest. „Jetzt werden Millionen Tonnen Lithium gebraucht, früher waren es nur tausende Tonnen.“

Den neuen Goldrausch gibt es vor allem im Lithium-Dreieck Argentinien, Bolivien und Chile, wo der Rohstoff aus Salzseen gewonnen wird. Aber auch in Australien und Kanada – dort wird das Salz im Bergbau gewonnen – brennt das Lithium-Fieber. Umweltschützer schreien jedoch auf, weil bei der Lithium-Gewinnung enorm große Wassermengen benötigt werden.

Bokela ist Technologieführer

Hier wittert die Bokela GmbH ihre Chance. Die Karlsruher sind nach eigenen Angaben weltweiter Technologieführer für die Trennung von flüssigen und festen Bestandteilen von Gemischen. Die High-Tech-Filtertechnik kommt auf allen Kontinenten zum Einsatz – beispielsweise, wenn es darum geht, aus Bauxit Alusalz herauszuholen. „Die Filtrationseigenschaften sind vergleichbar“, nimmt Bokela-Marketingchef Franz Meck Bezug zum Lithium und Aluminium.

Sein Chef spricht von etlichen Anfragen rund ums Lithium. Proben für Filtrationsversuche habe man bereits erhalten. Doch noch gibt es keine Kooperation oder gar großtechnische Anlage.

Wie bei jeder Goldgräberstimmung gebe es etliche Risiken. Bokela wolle daher mit Bedacht vorgehen und sich absichern. So lege das Unternehmen auch Wert darauf, dass es in den Minen keine Kinderarbeit gibt. Ansonsten würde man mit der Technologie made in Karlsruhe nicht einsteigen.

Auch interessant: Baden-Badener Grenke-Konzern finanziert neuerdings auch E-Bikes

Bokela ist Spezialist für Vakuum-Drehfilter. Zu den Wettbewerbern bei der Lithium-Gewinnung gehören auch Zentrifugenhersteller sowie Produzenten von Bandfiltern. Letztere stellt auch die japanische Tsukishima Kikao Co. Ltd (TSK/Tokio) her, der mittlerweile Bokela zu 100 Prozent gehört.

Alternative zu gefährlichen Lagunen

Lithium sei eine Chance – sehr gut läuft nach Weidners Worten aber ein anderes Geschäftsfeld: tailing. Bei der Erzgewinnung entstehen Rückstände, in denen weitere Wertstoffe enthalten sind. Diese werden bislang in Seen gepumpt. Allerdings sind bereits – wie 2019 bei der Katastrophe in Brasilien – schon Dämme gebrochen.

Auch interessant: Scanner statt Visitenkarte: So digital ist die Messe Karlsruhe

Deswegen wollten viele Rohstoffproduzenten weg von den Seen und zuvor die Wertstoffe per Filtration gewinnen. Weidner: „Das Thema Lithium ist noch in den Kinderschuhen. Aber die Lagunen gibt es bereits. Die Betreiber müssen Lösungen finden.“ Bokela habe bereits entsprechende Anlagen nach Bulgarien, Schweden, Peru und Australien verkauft.

Servicegeschäft wird ausgebaut

Parallel dazu bauen die Karlsruher ihr Service- und Ersatzteilgeschäft weiter aus. Dies sei Teil der Unternehmensstrategie. Man könne auch Anlagen der Konkurrenz auf den neuesten technischen Stand bringen. Der Vorteil: Bokela komme so sukzessive weg von der zyklischen Abhängigkeit von Großaufträgen.

2014 erlöste Bokela 19 Millionen Euro und gab seinerzeit für Ende 2019 als Ziel aus, den Umsatz zu verdoppeln. Weidner: „Diese Ziele waren von meinen Vorgängern vorgegeben. Sie waren sehr ambitioniert.“ Voraussichtlich stünden für 2019 erneut rund 19 Millionen Euro in den Büchern.

Es gebe sehr viele breiter aufgestellte Wettbewerber. Bokela werde künftig stärker betonen, dass „wir die Filtrationsexperten“ sind – nicht nur als Ingenieursdienstleister, sondern auch als Lieferant der Hardware.

Produziert werde von Partnerfirmen in der Technologieregion Karlsruhe, in Brasilien, Australien, Thailand sowie in China. Wegen des Kostendrucks werde man nach weiteren Produzenten in Niedriglohnländern Ausschau halten, die die Bokela-Qualitätsansprüche erfüllen.

Global Player als Kunden

Aktuell beschäftigt Bokela selbst 70 Mitarbeiter, etwa 60 Prozent von ihnen sind Ingenieure.

Bokela liefert für die Rohstoff-, Chemie-, Pharma-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Zu den Kunden zählen Alcoa, Merck, Novartis, K+S sowie die Rohstoff-Multis BHP und Rio Tinto. Man biete den Kunden rund um die Fest-Flüssig-Filtration mehr Effizienz, Arbeitssicherheit und Umweltverträglichkeit.