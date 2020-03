Bombendrohung in der Zentralen Bußgeldstelle in Karlsruhe

Anzeige

Eine Bombendrohung hat am Donnerstagmorgen für eine kurzzeitige Evakuierung der Zentralen Bußgeldstelle in Karlsruhe gesorgt.

Laut Angaben der Polizei gegenüber bnn.de ging die Bombendrohung gegen 11.15 Uhr telefonisch bei der Bußgeldstelle in der Karlsruher Innenstadt ein. Von Anfang stand die Überlegung im Raum, ob die Bombendrohung überhaupt ernstzunehmen sei – letztlich informierten die Verantwortlichen die Polizei. Die Beamten rückten mit fünf Einsatzfahrzeugen und einem Suchhund an. „Es ist gut, dass man die Polizei gerufen hat“, sagte eine Polizeisprecherin. „Man weiß ja nicht, was dahintersteckt.“

Die Bußgeldstelle wurde kurzzeitig evakuiert und durchsucht. Die Suche nach der angeblichen Bombe blieb aber glücklicherweise ergebnislos. Gegen 12.30 Uhr war der Polizeieinsatz abgeschlossen.