Brand in Karlsruhe direkt an der A8 – Warnung an Bevölkerung

Im Karlsruher Höhenstadtteil Palmbach ist am späten Sonntagabend die Halle einer Firma für Kälte- und Klimatechnik in Brand geraten. Die alarmierte Berufsfeuerwehr löschte die Flammen im Industriegebiet von auch mit Hilfe einer einer Drehleiter.

Der Brandort in der Rudolf-Link-Straße liegt in unmittelbarer Nähe zur Autobahnausfahrt Karlsbad direkt an der A 8. Die Rauchsäule war am Nachthimmel weithin sichtbar.

Offizielle Warnung an die Bevölkerung

Die Behörden warnten um 22.47 Uhr die Bevölkerung vor der starken Rauchentwicklung. „Halten Sie Türen und Fenster geschlossen“, hieß es in der Meldung, „schalten sie Lüftungs- und Klimaanlagen ab.“

Weitere Einzelheiten folgen.