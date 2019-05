Brüssel-Korrespondent der BNN beantwortet Schülerfragen

Anzeige

Wer erwartet hatte, wenn Schüler über Europapolitik sprechen, dann dreht sich alles um die Urheberrechtsreform und den Umweltschutz im Zeichen der Fridays for Future, der sollte schnell eines Besseren belehrt werden. Denn: Das Urheberrecht machte zwar den Auftakt. Aber es blieb nicht das einzige Thema, als sich Markus Grabitz den Fragen von 32 Elftklässlern des Karlsruher Lessing-Gymnasiums stellte. Seit drei Jahren berichtet er für die Badischen Neuesten Nachrichten aus Brüssel.

Thesen zu Europa

Mit mehreren Thesen strich Grabitz die Bedeutung der nahenden Europawahlen heraus, bevor danach die Schüler das thematische Zepter übernahmen. „Das Europaparlament ist wichtiger als man denkt“, betonte er. Zwar schlage die Kommission Gesetze vor, aber Parlament und Rat, also die Staatenkammer, entschieden. Und: „Wir sind in einer politisch heiklen Phase.“ Populisten von rechts und links bedrohten das Europaparlament. Dabei gebe es in der kommenden Legislaturperiode „eine Menge zu entscheiden“.

Die Wahlbeteiligung ist bedeutend

Personell geht es um die Nachfolge von Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident und von Donald Tusk als Ratspräsident; strukturell beispielsweise darum, wie stark auf EU-Ebene über Grenzschutz und Flüchtlingsfragen entschieden werde. „Die Wahlbeteiligung ist bedeutend“, betonte der Journalist. Die Botschaft könne lauten: „Die Menschen sind bereit, für ihr Europa zur Wahl zu gehen.“

Urheberrecht

„Die Reform ist für unseren Berufsstand sehr wichtig“, betonte Grabitz mit Blick auf das Urheberrecht und wissend, dass er sich damit wohl der Kritik der Schüler aussetzt. Selten zeige sich so gut, wie sich mit unwahren Behauptungen Kampagnen führen ließen. Die angeblich drohende „Link Tax“, eine Steuer auf Verlinkungen zu geschütztem Material, sei so ein Beispiel, aber: „Keiner von uns wird für eine Verlinkung an den Staat zahlen müssen.“

Wie die Gefahr von Uploadfiltern zu bewerten sei? Diese stünden nicht im Gesetz, außerdem gebe es die technischen Einrichtungen dafür ohnehin längst, um kriminellen Inhalten vorzubeugen. Mit Blick auf die geführten Kampagnen appellierte Grabitz: „Schaut euch die Börsenkapitalisierung von Google, Facebook und Apple an.“ Hier zeige sich, wo die Mächtigen in der Debatte sitzen. „Die Nachteile der Reform sind aus meiner Sicht nicht so gigantisch“, assistierte ein Schüler: „Es gibt wichtigere Themen.“

Angriffe von rechts

Mit den Wahlprogrammen der Parteien hatten sich diejenigen beschäftigt, die den vier Wochenstunden umfassenden Gemeinschaftskundeunterricht besuchen. „Die AfD will zerstören“, war ein Eindruck, der in die Frage mündete: „Was ist das Motiv der rechten Parteien?“ Diese sähen keinen Mehrwert im übernationalen Staatengebilde EU, erklärte Grabitz. Sie machten ein Angebot für die Wähler, „die den Nationalstaat höher werten als die Gemeinschaft in Europa“. Ob der Rechtsruck Auswirkungen haben werde? Ja, wenn der Rassemblement National in Frankreich den Präsidenten stelle, „können wir Europa vergessen.“ Aber: „Ich würde das nicht so apokalyptisch sehen.“ Radikale im Europaparlament seien keine Neuheit, und eine gereifte Demokratie müsse dies auch aushalten.

Gefragt nach den von EU-Kritikern regierten Staaten im Osten, griff Grabitz auf ein Zitat von EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber zurück: „Die Flüchtlingsfrage ist die offene Wunde Europas.“ Tatsächlich habe der Mehrheitsentscheid zur Verteilung von Flüchtlingen die Union gespalten. Das solle man auch künftig bedenken, bevor man die Einstimmigkeit in weiteren Bereichen abschaffe.

Demokratiedefizit

Wie die EU mit dem ihr vorgeworfenen Demokratiedefizit begegne, wollte ein anderer Schüler wissen. Grabitz widersprach energisch der Grundannahme: „Die EU ist nicht undemokratisch!“ Zwar schlügen die Mitgliedsstaaten die Kommissare vor, aber: „Die werden im Parlament gegrillt.“

Die EU ist nicht undemokratisch!

Damit hebe sich Europa von Deutschland ab. Denn wer entscheide auf Bundesebene schlussendlich über die Besetzung der Ministerposten? Am Ende würden diese nur durch die jeweiligen Parteispitzen bestimmt. Zudem gelte in der EU: „Jede Entscheidung geht durch das Parlament und durch die Länderkammer.“

Wahlbeteiligung

Wer über Europawahlen spricht, kommt oft irgendwann auch zur bei den Parlamentswahlen schwachen Wahlbeteiligung. Den Vorschlag einer Wahlpflicht wollte sich Grabitz aber nicht zu eigen machen: „Ich glaube, dass sie nichts bringt, weil man niemand dazu zwingen kann, sich mit etwas zu beschäftigen.“ Zu einem Appell ließ er sich aber doch verleiten: „Prügelt eure Eltern in die Wahlkabine“, forderte er und löste damit Heiterkeit aus. Wieder ernsthafter appellierte er: „Versucht, Positionen der Parteien zur Europapolitik zu vergleichen.“ Denn schließlich gibt es „eine Menge zu entscheiden“.