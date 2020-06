Bürgerbüro im Karlsruher Osten ist weiter geschlossen

Anzeige

Die Corona-Krise hat zeitweise zu erheblichen Einschränkungen beim Bürgerservice geführt. Inzwischen ist Karlsruhe zum „kontrollierten Normalbetrieb“ zurückgekehrt. Alle Dienstleistungen werden angeboten. Das Bürgerbüro im Osten ist jedoch noch zu.

Das Bürgerbüro Ost in Hagsfeld ist seit vielen Wochen geschlossen. „Wir möchten diese Einrichtung wieder öffnen. Aber wir können aktuell noch kein Datum nennen“, sagt der zuständige Bürgermeister Albert Käuflein.

Erst am 17. Januar wurde das Angebot in den früheren Sparkassen-Räumen in der Karlsruher Straße feierlich eröffnet. „Dort gehören viele Mitarbeiter zur Risikogruppe. Deshalb ist derzeit an dieser Stelle kein Kundenkontakt möglich“, sagt der Dezernent. Und selbst wenn man Mitarbeiter vom Bürgerbüro im Westen in den Osten delegiere, steige am Ende die Kapazität eben nicht.

Corona wirbelte Bürgerservice durcheinander

Ob Fahrzeugzulassung, Passverlängerung oder Aufenthaltstitel: Die Corona-Pandemie wirbelte insgesamt die Dienstleistungen quer durch alle Ämter ordentlich durcheinander. Inzwischen ist ein Zustand erreicht, den die Verwaltung „kontrollierten Normalbetrieb“ nennt.

„Wir bieten wieder alle Dienstleistungen an“, so Käuflein. Bürger können im „K8“ genannten Bürgerbüro im Westen der Stadt sowie seit 25. Mai auch im Servicezentrum Auto und Verkehr in der Steinhäuserstraße Termine vereinbaren. Käuflein räumt ein: Manchmal dauert es länger als gewohnt, einen solchen Termin zu bekommen. „Es hat sich eine Bugwelle gebildet.“

Lange Schlangen im Bürgerbüro West

Ganz am Anfang der Krise entschieden sich Oberbürgermeister Frank Mentrup und Käuflein, den Bürgerservice kurzfristig zu schließen. Schon damals war im Zuge von Krankheitsfällen das Bürgerbüro Ost zu.

In der Folge bildeten sich im Bürgerbüro im Westen der Stadt lange Schlangen. „Das war nicht beherrschbar“, erinnert sich Käuflein.

Notbetrieb war erster Schritt

In einem schnell vollzogenen, ersten Schritt folgte eine Wiederöffnung im Notbetrieb. Da wurden vor allem Angelegenheiten abgewickelt, die keinen Aufschub duldeten. Dies umfasste beispielsweise notwendige Formalitäten bei Sterbefällen oder Geburten.

Es folgte in einem weiteren Schritt der sogenannte geregelte Basisbetrieb. „Wir lenkten im K8 den Zugang der Kunden im Hof. Und wir brachten Plexiglas-Scheiben an, um die Bürger und unsere Mitarbeiter zu schützen“, erläutert der Bürgermeister.

Beim jetzt erfolgten Wechsel in den kontrollierten Normalbetrieb gelten Corona-bedingt weiter Einschränkungen. „Wir haben unsere Abläufe umorganisiert“, so der Bürgermeister. Niemand kann wie vor der Pandemie möglich spontan beim Bürgerservice vorsprechen. „Es wird nur mit Terminen gearbeitet“, erklärt Käuflein.

Diese müssen vorab telefonisch vereinbart werden. „Da schauen wir dann im Gespräch, welche Unterlagen nötig sind und wie lange die Angelegenheit in etwa dauert.“ Das Ziel sei, dass niemand unnötig oft im Amt erscheint. „Wir versuchen alles so einzurichten, dass ein einmaliges persönliches Erscheinen reicht“, sagt Käuflein.

Kein Familienausflug zum Pass-Abholen

Das bedeutet, dass die Bürger vorab Unterlagen in den Briefkasten werfen oder mailen und dann zum Abholen ihrer Papiere erscheinen. Oder sie geben umgekehrt am Anfang des Prozesses alles Notwendige persönlich ab und erhalten dann die Antwort per Post zugestellt.

Der Gang zum Amt muss – so der Antragssteller nicht auf Hilfe angewiesen ist – auch alleine erfolgen. „Früher kam schon mal die ganze Familie mit, wenn ein Mitglied einen neuen Pass abholte. Das ist derzeit nicht möglich“, erläutert Käuflein.