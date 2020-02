Karlsruher Stadtteil Beiertheim-Bulach hofft auf Pflegeeinrichtung

Anzeige

In Bulach und Beiertheim gibt es keine Pflegeeinrichtung für ältere Menschen, aber großen Bedarf: 70 Plätze werden benötigt, geht aus dem Pflegebericht der Stadt hervor. Nun erhoffen sich die Menschen im Stadtteil an der Alb eine Lösung an der Litzenhardtstraße.

Tagespflegestellen und betreutes Wohnen sind ebenfalls nicht vorhanden. Und selbst eine Begegnungsstätte für die Älteren, für örtliche Vereine und Initiativen fehlt. Daher sind die beiden Bürgervereine, die Kirchengemeinden und die Aktiven der Projektgruppe „Gut leben und älter werden in Beiertheim und Bulach“ an die Stadt herangetreten mit der Bitte, das Gelände an der Litzenhardtstraße 109 nicht einfach an einen Investor zu verkaufen, sondern dort wieder eine soziale Nutzung zu ermöglichen.

Gemeindezentrum Sancta Maria wird abgerissen

Aktuell steht auf dem Gelände der katholischen Kirchengemeinde das frühere Gemeindehaus Sancta Maria inklusive Kindergartengebäude vor dem Abriss. Im Inneren laufen bereits die Vorarbeiten. Vereinbart ist, dass die Kirche das Gelände leer an die Stadt übergibt – also ohne Bebauung und mit verfüllter Baugrube, erklärt Pfarrer Thomas Ehret. Der neue Kindergarten St. Georg der Seelsorgeeinheit entstand vor fünf Jahren auf städtischem Gelände – das nun gegen das Grundstück von Sancta Maria getauscht werden soll.

Ich erlebe oft, dass Menschen, die fest in unserer Gemeinde verwurzelt sind, plötzlich am anderen Ende der Stadt landen, weil dort ein Platz in einem Pflegeheim frei wurde Pfarrer Thomas Ehret

„Ich erlebe oft, dass Menschen, die fest in unserer Gemeinde verwurzelt sind, plötzlich am anderen Ende der Stadt landen, weil dort ein Platz in einem Pflegeheim frei wurde“, berichtet der Pfarrer. Ziel sollte es aber sein, dass die Menschen so lange wie möglich in der gewohnten Umgebung verbleiben können, findet er – und spricht aus, wofür sich im Quartier inzwischen viele engagieren. Die jüngste Entwicklung stimmt ihn optimistisch. Mit dem Projekt „Gut leben und älter werden in Beiertheim und Bulach“ sei schon viel bewegt worden und auch „ein sehr gutes Miteinander“ entstanden.

Immer einen sozialen Zweck

„Das Grundstück Litzenhardtstraße 109 hat immer der Bevölkerung gedient und immer einen sozialen Zweck gehabt“, wirbt der Pfarrer dafür, dort wieder ein Angebot für die Bevölkerung zu stationieren. „Ideal wäre eine stationäre Pflegeeinrichtung – es ist aber fraglich, ob das Gelände das hergibt“, sagt Ehret.

Bebauung mit 300 Quadratmetern möglich

Das Stadtplanungsamt hält nach einer ersten Prüfung eine zweigeschossige Bebauung mit 300 Quadratmetern im rückwärtigen Bereich des Grundstücks für möglich. Dies geht aus einer Antwort der Verwaltung auf eine entsprechende Anfrage der SPD-Gemeinderatsfraktion hervor (die BNN berichteten). Eine Wohngemeinschaft für Senioren sei realisierbar, ein Pflegeheim benötige deutlich mehr Fläche. Pfarrer Ehret regt aber an, dezentrale Lösungen ebenfalls zu prüfen. „Und denkbar ist vielleicht auch eine Kooperation mit einer anderen Einrichtung“, sagt er.

Projektgruppe soll einbezogen werden

Die Stadt hat großes Interesse an einer sozialen Einrichtung, wenn sie sich wirtschaftlich darstellen lässt, teilt das Presseamt auf BNN-Anfrage mit. In diesem Sinne solle das Grundstück dann entwickelt werden, das auf dem Flächennutzungsplan 2010 als „Fläche für Gemeinbedarf“ ausgewiesen ist. Noch sei das Gelände aber in Besitz der Kirchengemeinde, mit der man sich grundsätzlich einig sei. Den Vertrag wolle man erst abschließen, wenn das Gelände abgeräumt ist.

Intention ist, alternative Wohnformen bei Hilfe- und Pflegebedarf für verschiedene Zielgruppen mit allen potenziellen Akteuren anzugehen, so die Stadt. In die Planung für die Litzenhardtstraße 109 solle die Initiative „Gut leben und älter werden in Beiertheim und Bulach“ einbezogen werden.

Auch Veranstaltungsräume fehlen

Als vor mehr als zehn Jahren die Entscheidung fiel, das Gemeindezentrum Sancta Maria aufzugeben, ging man davon aus, dass es genug andere Räume im Quartier gibt, sagt der Pfarrer. Aktuell sei die Situation aber anders: „Im Moment ist es schwierig, Räumlichkeiten für größere Veranstaltungen zu finden“, weiß er. Der Rathaussaal sei gut gebucht und schwer zu bekommen, und im Gemeindesaal von St. Michael im benachbarten Beiertheim ist aktuell der Kindergarten St. Alfonsus untergebracht, dessen Gebäude schon wieder umgebaut werden muss.