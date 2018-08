Chamäleon-Ausreißer wieder zu Hause

Anzeige

Die nächste tierisch-gute Nachricht von der Polizei: Das Dreihorn-Chamäleon, das am Samstag auf einem Rasen an der Rhode-Island-Allee in Karlsruhe entdeckt worden ist, ist wieder daheim.

Nach der Meldung der Polizei (die BNN berichtete) hat sich der Besitzer des exotischen Tiers bei der Polizei gemeldet. Der kleine Ausreißer sei im Garten ausgebüxt und bereits verzweifelt gesucht worden, heißt es. Die Polizei hatte das Tier zeitweise im Naturkundemuseum untergebracht.

✅ #Fahndungserfolg: Das Tier hat seinen Besitzer wieder gefunden! Dieser ist mit uns in Verbindung getreten. Der kleine Ausreißer war im Garten ausgebüchst und wurde bereits verzweifelt gesucht. ✅ #Auflösung: Ihr liegt richtig, es handelt sich um ein #Dreihornchamäleon! — Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) 1. August 2018

Die Suche nach dem Besitzer des Dreihorn-Chamäleons war nicht der einzige tierische Einsatz der Polizei Karlsruhe in dieser Woche: Gestern sorgte die Rettungsaktion für Kater Jimmy in Bretten deutschlandweit für Aufsehen. Der Kater war bei Bauarbeiten versehentlich einbetoniert worden und hatte zwei Wochen lang ohne Futter, Wasser oder Licht auf seine (letztlich glückliche) Rettung gewartet