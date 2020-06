City-Maut könnte Paketzusteller in Karlsruher Innenstadt bremsen

Anzeige

Auf Bürgersteigen oder Radwegen parkende Paketzusteller sind der Karlsruher CDU ein Dorn im Auge. Die Fraktion bringt deshalb eine zentrale Verteilstation in der Karlsruher Innenstadt ins Gespräch. Von diesem Zentrum aus könnte die letzte Meile umweltfreundlich etwa per Lastenrad erfolgen, so die Idee.

Und diese könnte zu einer Grundsatzdebatte über den Individualverkehr in Karlsruhe führen: Die Verwaltung bringt in ihrer Antwort auf den Antrag der Christdemokraten nämlich einmal mehr die Citymaut ins Gespräch.

Erhöhte Unfallgefahr

Im Fall der Paketzusteller sieht man im Rathaus ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, weil von DHL über UPS bis Hermes eine ganze Reihe von Anbietern in der Stadt unterwegs sind. Durch Parken in zweiter Reihe käme es zu Staus, insgesamt steige die Unfallgefahr.

Abhilfe könnte eine von allen Anbietern genutzte zentrale Verteilstation sein – die bei den Diensten absehbar aber nicht allzu gut ankäme. Es gehe ihnen auch um Sichtbarkeit in der City, die eben mit den Logos auf den Wagen erreicht werde. Also müsse man die Akzeptanz und den Willen zur Zusammenarbeit steigern – etwa durch zeitliche oder örtliche Einfahrtbeschränkungen oder eben die City-Maut.

Grüne und der OB drängen auf autofreie Innenstadt

Über letztere wird in Karlsruhe vermehrt diskutiert, seit der sozialdemokratische Oberbürgermeister Frank Mentrup in seinem Kampf um eine zweite Amtszeit offiziell von den Grünen unterstützt wird. „Sobald die gesetzlichen Rahmenbedingungen für eine City-Maut oder Nahverkehrsabgabe geschaffen worden sind, prüft die Stadtverwaltung deren Einführung auch mit dem Ziel, dadurch das Defizit der Verkehrsbetriebe auszugleichen“, heißt es in einem von Mentrup, Grünen und SPD erarbeiteten Papier.

In diesem ist gar von einer „autofreien Innenstadt“ die Rede, die zu einem besonderen Merkmal der Lebensqualität Karlsruhes werden solle. Parkgebühren sollen auf dem Weg dahin steigen. Daran erinnerten die Grünen als größte Fraktion im Gemeinderat erst jüngst wieder, als das Stadtparlament die Brötchentaste in Mühlburg und Durlach beerdigte. Dies sei nur ein erster Schritt, hieß es damals von den Grünen.

Debatte über Zukunft der Parkhäuser

Diese überlegen, Parkhäuser in der City etwa als Ateliers oder Veranstaltungsräume umzunutzen – was wiederum bei Ärger bei der CDU sorgt. Die glaubt, dass Karlsruhe leicht anfahrbare Parkhäuser braucht. Politisch hat das konservativ-liberale Lager in Karlsruhe indessen aktuell keine Mehrheit. Im Fall der Brötchentaste setzten sich entsprechend deren Gegner durch.

Die Linken wollen nun schon in diesem Jahr die Innenstadt für den motorisierten Individualverkehr sperren – nämlich an verkaufsoffenen Sonntagen und während der europäischen Mobilitätswoche. Daraus wird aber nichts. Eine flächendeckende Sperrung der City allein mit dem Ziel einer autofreien Zone ist rechtlich nicht zulässig, heißt es im Rathaus.