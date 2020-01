Claudia Bockholt verstärkt Chefredaktion der BNN

Anzeige

Die Chefredaktion der Badischen Neuesten Nachrichten wird weiter ausgebaut. Mit Claudia Bockholt aus Regensburg verstärkt eine neue stellvertretende Chefredakteurin die Führungsriege der Karlsruher Tageszeitung. „Mit Blick auf die digitalen Herausforderungen freuen wir uns, dass wir eine erfahrene Redaktionsmanagerin für unser Haus verpflichten konnten“, sagt Verleger und Chefredakteur Klaus Michael Baur.

Nach Abschluss ihres Studiums der Germanistik, Theaterwissenschaft und Geschichte an der Universität Erlangen kam Claudia Bockholt zunächst als feste Freie, dann als Volontärin zur Mittelbayerischen Zeitung. Nach Stationen in der Lokalredaktion Amberg und später im überregionalen Kulturressort wurde sie 2016 Leiterin des neuen integrierten Newsrooms im Haupthaus in Regensburg. In dieser Funktion war sie nicht nur Themenchefin, sondern gestaltete die digitale Transformation des regionalen Medienhauses erfolgreich mit.

Lehrauftrag an der Uni Passau

Seit Anfang 2019 war Claudia Bockholt auch Mitglied der Chefredaktion der Mittelbayerischen Zeitung. Zuletzt leitete sie das Ressort Meinung & Debatte und erarbeitete Konzepte für neue Formen des Leserdialogs. An der Universität Passau lehrt sie seit 2016 praktischen Journalismus.

Karlsruher Zeitungshaus hat Redaktion aufgestockt

Das Karlsruher Zeitungshaus hat sich nach den Worten von Verleger Baur in den vergangenen drei Jahren nicht nur stark modernisiert, sondern auch das Personal in der Redaktion deutlich aufgestockt, um über alle Kanäle hinweg mehr Qualität anzubieten.