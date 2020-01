CMT macht Lust auf Urlaub

Anzeige

Einmal im Jahr macht die Reisemesse CMT in den Stuttgarter Messehallen Urlaubswilligen Lust auf die große Fahrt. Obwohl das bis 19. Januar andauernde Spektakel mit rund 2.200 Ausstellern aus 100 Ländern und mehr als 360 Regionen und Städten im Zeichen des Klimawandels steht, wollen sich die Wenigsten die schönsten Wochen des Jahres nehmen lassen.

Bis 1989 war Bulgarien das Höchste der Gefühle. „Vielleicht noch die Hohe Tatra“, schiebt Norbert Mittag nach. Dann fiel die Mauer, und der Dresdner konnte mit seiner Frau ausreisen. Längst hat es der Feinmechaniker und Wahl-Oberschwabe zwischenzeitlich zu einem auskömmlichen Lebensstil gebracht – das eigene Wohnmobil inklusive. „Solange wir reisen können, reisen wir auch“, verkündet der energische Endsechziger. Sein Hobby will sich der Sachse von keinem Klima-Aktivisten nehmen lassen. „Entschuldigen Sie mich“, sagt er noch, dann hat er ein Beratungsgespräch mit dem freundlichen Herrn des Wohnmobilbauers Morelo. Es geht um einen siebeneinhalb Tonnen schweren Traum in Weiß. Für rund eine halbe Million Euro.

Verheißungen der Branche

Es ist mal wieder CMT in den Stuttgarter Messehallen, und wie in jedem Jahr versteht es die Branche erneut meisterlich, Hunderttausenden Urlaubs-Interessenten den Mund wässrig zu machen. Die 1891 gegründete Traditions-Reederei Hapag Lloyd empfiehlt eine Stippvisite in der Antarktis, so lange es dort noch Schelf-Eis zu besichtigen gibt, das Busunternehmen Rotel rät zu Osttibet, genauer gesagt einer Tour von Lanzhou nach Kunming, und das Reiseunterehmen Taruk – ansonsten ausgewiesener Australien-Spezialist – plädiert gegenüber einem älteren Ehepaar ausnahmsweise zu Botswana. „Der Flug ist schon ein Problem“, räumt der angehende Kunde mit der Funktionsjacke ein. Er glaubt jedoch, sein Ökologischer Fußabdruck lasse noch etwas Spielraum zu. Denn statt E-Klasse fährt der Schwabe seit einem Jahr nur noch C-Klasse.

Radreisen im Trend

Florian Keller fährt nur noch Fahrrad. Auch im Urlaub. Am Stand der Nobel-Manufaktur „Velotraum“ reift gerade sein Entschluss, im neuen Jahr ein richtiges Hig-End-Bike zu erstehen. Elektrisch und mit gleich zwei Akkus an Bord, einer edlen Rohloff-Nabenschaltung, noblen Gepäckträgern vorn und hinten sowie der vornehmsten Lichtanlage, die der Markt derzeit zu bieten hat. Rund 6.000 Euro ist ihm das Zweirad wert. Er nennt es „Lebensmittel“. Und grün muss es sein. Die Jungfernfahrt hat er auch schon vor Augen: Irland. Genauso grün. Swetlana Gorski, die freundliche Mitarbeiterin von Tourism Ireland, hat ihn darin nach Kräften bestätigt. Schließlich ist Galway Europäsche Kultushauptstadt 2020.

Kompakte Reisemobile

Fahrradreisen liegen nach wie vor im Trend, ebenso Schiffstouren – zumal schon länger nicht mehr alle Reeder ihre Ozeanriesen mit umweltschädlichem Schweröl betreiben. Und eben Wohnmobile – vor allem die kompakteren Kaliber, die sich nicht nur für Schweden und Sizilien eignen sondern auch für den Aldi-Parkplatz, den Weg zur Arbeit und die heimische Normgarage. Hybrid- oder gar reine Elektroantriebe sind in diesem Segment die große Ausnahme. „Ein schlechtes Umweltgewissen muss aber auch mit Diesel niemand haben“, spricht Kai Dhonau vom Caravaning-Handelsverband allen Interessenten Mut zu. Und weil ein VW-Bus mit California-Ausstattung und Aufstelldach auch nach 20 Jahren noch locker seinen Mann stehe, falle die Ökobilanz allemal besser aus als bei herkömmlichen Personenwagen, ist er sich sicher.

Foto als Schwerpunkt

Weil Reisen immer auch etwas von Jagd hat und man hier wie dort auf Trophäen nicht verzichten will, wartet die CMT erstmals mit dem Schwerpunkt Fotografie auf: Fotohändler zeigen die neuesten Kameramodelle und ihre Handhabung. Und sie geben Tipps, wie selbst Laien der Lichtbildnerei aus ihren Aufnahmen ansehnliche Fotobücher herstellen können. Zumindest aber leuchtende Instagram-Bilder, die alle Daheimgebliebenen neidisch machen.

Antizyklisch

Ein eher untypischer Reisender steht derweil am Stand des Sheedee-Reisebüros und informiert sich über de Vorzüge einer Tour in den Iran. Allen Ernstes. Jakob Stanossek hat es schon öfter so gemacht und Touren in Länder gebucht, die gerade nicht so angesagt waren. Er berichtet von guten Erfahrungen: Als der Arabische Frühling seinen Höhepunkt erreichte und kaum jemand nach Oberägypten wollte, verbrachte er dort „wunderbare Ferien“, jetzt könnte er sich neben dem Iran auch Australien vorstellen. Was andere geschmacklos fänden, lobt er selbst als „antizyklisches Verhalten“. Früher, sagt der Mann aus Heilbronn, war er auch mit Thomas Cook unterwegs. „Das waren wahrscheinlich die riskantesten Reisen, die ich jemals unternommen habe