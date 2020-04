Anzeige

Zum Finale des Stadtumbaus zeichnet sich das große Comeback der Kapellenstraße ab. An ihrer Einmündung in die Kriegsstraße beim Mendelssohnplatz wird derzeit die Oberfläche des kommenden Boulevards über dem Autotunnel gestaltet. Zum Programm der Straßenbauer gehört auch die Gestaltung der Kapellenstraße, die sich dort wie ein Trichter weitet.

Bis Ende August wird noch zwischen Mendelssohnplatz und Volksbankpalast gebaggert, gehämmert und asphaltiert. Dann ist der komplette Ostabschnitt über dem Autotunnel Kriegsstraße vom Erhardboulevard Höhe Ostendstraße bis westlich des neuen Schienenkreuzes auf dem Mendelssohnplatz fertiggestellt.

Plätzchen im Trichter

In der Kapellenstraße ist die Verkehrsfläche Richtung Volksbank verschwenkt. Der Kapellenstraße erwächst in ihrer Trichteröffnung auf diese Weise eine freie Fläche für Bäume und Rasen. Dadurch entsteht in Fortsetzung des historischen Waageplatzes vor der Kneipe „Kap“ das Kapellenplätzchen.

Die Lokalbahn „Lobberle“ fuhr ab 1980 durch die Kapellenstraße

Fragt sich nur, warum die Kapellenstraße an ihrem Südende überhaupt so viel Raum bieten kann? Die Antwort ist in den Tiefen der Geschichte des jungen Karlsruhes zu finden. Die große Zeit der Kapellenstraße begann vor 130 Jahren. Zehn Jahre bevor die elektrische Straßenbahn 1910 in Betrieb ging, fuhr ab 1890 die Lokalbahn, im Volksmund das „Lobberle“, auf schmalem Gleis durch die Kapellenstraße.

Dieser Streckenabschnitt war rund 50 Jahre das Herzstück dieser Bahn, die vor allem die Arbeiter aus dem Umland in die großen Fabriken der Fächerstadt brachte. Das „Lobberle“ dampfte zwischen Durmersheim und Spöck. Die kleine Lok zuckelte in Karlsruhe auf der Route Grünwinkel, Kühler Krug, Kriegsstraße, Kapellenstraße, Haid-und-Neu-Straße.

Und die Zentralstation des „Lobberle“ lag eben an der Kapellenstraße. Das Bahnhofsgebäude stand exakt an der Einmündung in die Kriegsstraße, wo gerade der Karlsruher Kombi-Großbaustellenbetrieb herrscht.

Kapellenstraße wird zum Schienenweg

Doch damit nicht genug: Noch zu Zeiten des „Lobberle“ wurde die Kapellenstraße auch zum Schienenweg für die Straßenbahn. Weil die Karlsruher Tram aber eigentlich nicht mit der Schmalspurigkeit des „Lobberle“ vereinbar war, schuf man ein Unikum: das Drei-Schienen-Gleis. Auf diese Weise konnten die Ungleichen, die Straßenbahn und das nur meterspurige „Lobberle“, das gleiche Gleis nutzen.

Straße wurde für 50 Jahre vom Nahverkehrsbetrieb abgehängt

Noch vor 20 Jahren lag ein letztes Stück vom historischen Drei-Schienen-Gleis an besagter Einmündung der Kapellenstraße in die Kriegsstraße im Pflaster. Aber nun schließt sich für die Kapellenstraße durch die Kombi der Kreis der Veränderungen: 50 Jahre war sie vom Nahverkehrsbetrieb abgehängt.

Das korrigiert die Kombilösung. Der Schienenstrang Kapellenstraße zwischen Durlacher Tor und Mendelssohnplatz wird für den Regelbetrieb mit dem neuen Liniennetz Ende 2021 reaktiviert: Die VBK lassen dort die Straßenbahnen der Linie 4 laufen – auf ihrem Weg von Oberreut über Mühlburger Tor, Europaplatz, Karlstor, Kriegsstraße, Mendelssohnplatz, Durlacher Tor, Hauptfriedhof bis in die Waldstadt und zurück.

Umleitungsgleis im Fastnachtsbetrieb

50 Jahre war die Kapellstraße vom Regelbetrieb abgehängt. Die damals neue Gleistrasse in der Fritz-Erler-Straße zwischen Kronenplatz und Mendelssohnplatz übernahm Ende der 1960er Jahre ihre Funktion. Der umstrittene Abriss des Dörfles hatte die Schiene Kapellenstraße überflüssig gemacht. Sie war nur noch ein Umleitungsgleis für die Bahnen, wenn etwa der Fastnachtsumzug die Kaiserstraße blockierte. Doch mit der Kombi wird frühestens Ende 2021 vieles anders in Karlsruhe.