Corona-Aufstieg: So feierten die Clubs aus dem Kreis Karlsruhe nach dem Saisonabbruch

Anzeige

Am Samstag hatte der außerordentliche Verbandstag des Badischen Fußballverbandes (bfv) wie erwartet die Beendigung der Saison beschlossen. Die Aufsteiger und Meister wurden per Quotientenregel berechnet – die betroffenen Vereine feierten dementsprechend: verhalten und mit Abstand.

Sein wahrhaftig historisches Meisterstück hat der SV Langensteinbach mit gebührendem Abstand gefeiert. Das galt für das Aufstiegsfoto mit den lichten Reihen wie für die doppelt gestellten Biergarnituren – die Corona-Maßgaben wurden dem Vernehmen nach also eingehalten. Zumindest weitgehend.

Schließlich stand der Aufstieg des SVL in die Verbandsliga nach dem am Samstagnachmittag beschlossenen Saison-Abbruch im Amateurfußball gerade erst wenige Stunden ganz offiziell fest, als sich Team und einige Fans im eigenen Stadion trafen.

„Wir haben so gut es eben ging, gefeiert“, sagt Trainer Marius Mößner. Es gab Musik, der Grill wurde angefeuert und es wurden zwei, drei bengalische Fackeln gezündet. Insgesamt „war das schon toll“, sagt Mößner.

Feiern ohne große emotionale Ausbrüche

Die große Sause, mit der der SVL seinen erstmaligen Sprung in die Verbandsliga zu normalen Zeiten begangen hätte, blieb freilich aus. „Ein emotionaler Ausbruch, wie bei einem Aufstieg auf dem Platz, der ist natürlich nicht da“, sagt auch Klaus Vogel, Abteilungsleiter des Kreisliga-Aufsteigers Spvgg Söllingen.

Mehr zum Thema: Nicht alle mittelbadischen Amateurfußball-Clubs freuten sich über Abbruch-Szenario

umindest ein Hauch von Aufstiegsjubel-Normalität kam indes beim Team des VfB Knielingen auf, das sich am Samstag im Jugendraum des Clubhauses zum Public Viewing versammelt hatte und den Sprung in die Landesliga direkt nach der Abstimmung feierte.

„Ich bin froh, dass wir das so organisiert haben und das zusammen erleben konnten“, sagt Knielingens Spielausschuss Marc Vonier. Das sei zwar eine außergewöhnliche Situation, einen Aufstieg so zu feiern. „Aber natürlich haben wir uns gefreut, die Jungs haben dafür ja doch auch viel investiert“, stellt Vonier fest.

Die Freude darüber ist da, ist aber nicht vergleichbar. Klaus Vogel, Abteilungsleiter des Spvgg Söllingen

Knielingen hatte auch schon zur Unterbrechung der Spielzeit im März die Tabellenführung inne, die Spvgg Söllingen dagegen überholte in der A-Klasse 2 per Quotientenregel Spitzenreiter KIT SC. „Die Freude darüber ist da, ist aber nicht vergleichbar“, sagt Vogel.

Er betont, dass die Spielvereinigung nicht wegen, sondern nur durch die Quotientenregel aufgestiegen sei. „Wir haben eine hervorragende Hinserie gespielt“, sagt Vogel. Söllingen hat in der Endabrechnung einen Punkt, aber auch zwei Spiele weniger als der KIT SC, der wiederum auch gegenüber dem Tabellenzweiten der A1 den Quotienten-Kürzeren zog. Als dritter Club – neben A1-Meister FV Grünwinkel – steigt so der FV Linkenheim in die Kreisliga auf.

Auch interessant: Fußball in der Nachkriegszeit – eine Zeitreise

Dort kann man den Frust beim KIT „selbstverständlich nachvollziehen“, wie Abteilungsleiter Thomas Edelmann sagt. Aus Fairness-Gründen habe der Club beim Verbandstag auch den erfolglosen Änderungsantrag unterstützt, wonach außer den Meistern auch alle Relegations- und Aufstiegsrunden-Teilnehmer hätten aufsteigen können.

Regelung für KIT SC von Nachteil

Dass sich der Kunstrasenplatz mal als ein Nachteil erweisen sollte, das hätten sich die Fußballer des KIT SC auch nicht träumen lassen. Doch die Mischung aus Corona-Pandemie, Saisonabbruch und Quotienten-Regel wurden für den Karlsruher A-Ligisten nun zu einer unheilvollen Mischung. „Das ist extrem tragisch“, sagt Wolfgang Keßler, beim Kreis Karlsruhe für den Spielbetrieb zuständig.

In der „aktuellen“ Tabelle der A-Klasse 2 Tabellenerster steigt der KIT nun nach der beschlossenen Beendigung der Saison noch nicht mal als Quotienten-Zweiter auf. „Für uns ist denkbar schlecht gelaufen, dass wir jetzt komplett mit leeren Händen dastehen“, sagt Florian Rosental, bei KIT SC für den Spielbetrieb zuständig.

Dass der KIT nun „blöd dasteht“ (Rosental) liegt eben auch daran, weil der Club für schlechtes Wetter besser gerüstet ist als andere: Am ersten Spieltag nach der Winterpause, der nun definitiv auch der letzte der Saison war, konnten die KIT-Kicker zum Beispiel als einer von wenigen Clubs ihr Heimspiel austragen. Und das ging dann gegen den FV Ettlingenweier II auch noch 3:5 verloren.

Auch interessant: Frauen und Ermäßigte 3 Euro: Wie steht es um die Gleichberechtigung im Amateurfußball?

Konkurrent Spvgg Söllingen konnte dagegen witterungsbedingt nicht spielen und hätte auch noch ein weiteres Nachholspiel nach witterungsbedingtem Ausfall auf dem Programm gehabt. In der Corona-Endabrechnung liegt nun deswegen Söllingen mit einem Quotienten 2,33 vor KIT (2,11), das auch das Rechenduell mit dem A1-Zweiten FV Linkenheim (2,41) verliert.

„Auf jeden Fall Gratulation an Söllingen“, sagt Rosental, der die Quotienten-Regel innerhalb einer Liga durchaus für sinnvoll erachtet. „Aber schwierig wird es, wenn es zwischen zwei Staffeln angewendet wird“, sagt er. Der KIT unterstützte daher auch den Änderungsantrag, wonach alle Relegations- und Aufstiegsrunden-Teilnehmer aufgestiegen wären. Pikant: Im Kreispokal-Finale, das irgendwann noch ausgespielt werden soll, treffen KIT und Linkenheim aufeinander.

Nun ging der KIT SC leer aus, während sich der FVL über das Erreichen seines Aufstiegsziels freuen durfte. Gefeiert habe man das noch nicht. „Aber klar, die Spieler haben sich schon gefreut und vielleicht entwickelt sich ja nach dem Training diese Woche noch eine kleine Feier“, sagt Edelmann.

Der FVL zählte auch zu den wenigen Clubs, die für eine Fortführung der Saison im Herbst gewesen waren, in dem nach den jetzigen Plänen frühestens Anfang September die neue Runde beginnen wird.

Clubs richten sich auf Saisonstart im September ein

Auch Neu-Verbandsligist SV Langensteinbach richtet sich auf diesen Starttermin ein und will Ende Juli die Vorbereitung beginnen. Ob dann wieder normales Mannschaftstraining möglich sein wird, ist aktuell noch nicht sicher. Auf freiwilliger Basis trainiere man gerade einmal pro Woche unter den derzeitigen Corona-Verordnungen. „Das ist aber mehr eine Spaßeinheit“, sagt Mößner.

Drei Karlsbader Clubs sind jetzt in der Verbandsliga

Die Kaderplanung für die Verbandsliga-Premiere sei bereits abgeschlossen. Für Spannung ist allein schon deshalb gesorgt, weil sich mit dem ATSV Mutschelbach, der nach der Quotienten-Berechnung nur hauchdünn hinter dem Zweiten 1. FC Bruchsal (der in die Oberliga aufsteigt) lag, und dem SV Spielberg zwei weitere Vereine aus Karlsbad in der Verbandsliga tummeln.

„Das gibt sicher interessante Matches“, freut sich Mößner. Der SVL-Coach hofft dabei darauf, dass dann auch vor Zuschauern gespielt werden kann. Einen Derbysieg will man in Langensteinbach nicht mehr mit Abstand feiern.

Aufsteiger aus dem Fußballkreis Karlsruhe in die …

… Verbandsliga: SV Langensteinbach

… Landesliga: VfB Knielingen

… Kreisliga: FV Grünwinkel, Spvgg Söllingen, FV Linkenheim

… A-Klassen: ASV Wolfartsweier, TSV Palmbach, SG Stupferich II, TV Mörsch.

… B-Klassen: SC Schielberg, TSV Palmbach II, FV Liedolsheim II, VfB Grötzingen II.