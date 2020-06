Anzeige

Mit den Corona-Lockerungen steigt im Karlsruher Hauptbahnhof langsam das Verkehrsaufkommen. Die Verantwortlichen wollen aus diesem Grund vermehrt auf die Hygiene-Regeln aufmerksam machen. Das soll beispielsweise mit einer größeren Anzahl an Bodenmarkierungen und einer großen Säule in der Eingangshalle sichergestellt werden.

Auf der Treppe vom Bahnsteig ins Bahnhofsgebäude wollen die Menschen so wenig Zeit wie möglich verlieren. Eine Frau hebt ihr Fahrrad hoch und stapft eilig Stufe für Stufe hinab. Ein Jugendlicher läuft Slalom zwischen den vielen Personen um ihn herum, während er telefoniert. In dem Gewusel ist es fast unmöglich, den Corona-Mindestabstand einzuhalten.

Corona-Krise: Reinigungs-Service ist 24 Stunden im Einsatz

Ob auf Treppen oder in Aufzügen: Der Leiter des Bahnhofs-Managements findet regelmäßige Desinfektion gerade dort wichtig, wo viele Leute aufeinandertreffen. In der großen Halle des Bahnhofsgebäudes verteile sich der Verkehr dann problemlos, so Hans-Jürgen Vogt.

Das Reinigungs-Team ist aktuell 24 Stunden im Einsatz: Jeweils zwei Mitarbeiter für die Früh- und Spätschicht, ein Springer in der Tagschicht, drei Reinigungskräfte in der Nacht. Sie sollen vor allem die Geländer der Treppen und Aufzüge sowie die Handläufe der Rolltreppen desinfizieren.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Die Leiterin des Bereichs Reinigung der DB-Services erklärt, dass die Reinigung nur in ruhigen Phasen stattfindet – etwa wenn gerade keine Züge ankommen oder wegfahren. Laut Kathrin Behsler wurde kein neues Personal eingestellt. Die Angestellten sind aber anders organisiert. Nachts steht die Grundreinigung auf dem Plan, tagsüber die Präsenzreinigung. Aus finanzieller Sicht fallen laut Behsler vor allem die hohen Preise für Desinfektionsmittel ins Gewicht. Man sei aber mit einem großen Vorrat eingedeckt: „Das Lager ist gefüllt“.

Aktuell etwa 60 Prozent des Normalbetriebs im Karlsruher Hauptbahnhof

Hans-Jürgen Vogt erwähnt, dass irgendwo auch noch 15.000 Gesichtsmasken für den Notfall lagern. Im Hauptbahnhof gilt: Auf dem Bahnsteig soll Mund- und Nasenschutz getragen werden.

Über die Anzeigetafeln läuft zudem die Textzeile: „Hier im Bahnhof sehen wir Sie am liebsten mit Mund-Nase-Bedeckung.“ Die Botschaft richtet sich an immer mehr Menschen im Fern- und Nahverkehr. Vogt schätzt, dass der Betrieb gerade bei ungefähr 60 Prozent der Auslastung vor der Coronavirus-Pandemie liegt – an Feiertagen etwas höher.

Auch interessant: Verzögerungen durch Corona: Wann ist Eröffnung von Ikea in Karlsruhe?

Zum Vergleich: Während der Hochphase der Ausgangsbeschränkungen waren nach Vogts Angaben nur etwa 15 Prozent der üblichen Fahrgäste zu verzeichnen. Im Nahverkehr der Rheintalstrecke hat es laut Vogt zeitweise einen leicht reduzierten Fahrplan gegeben. Mittlerweile sei alles wieder weitestgehend normal. Aus diesem Grund bereitet sich der Leiter des Bahnhofs-Managements auf einen weiteren Anstieg der Fahrgäste vor.

Ich habe das Gefühl, dass die Sensibilität für die Richtlinien etwas nachlässt. Hans-Jürgen Vogt, Leiter Bahnhofsmanagement

„Ich habe das Gefühl, dass die Sensibilität für die Richtlinien etwas nachlässt“, sagt Vogt. Er berichtet davon, dass die Menschen teilweise an der Rolltreppe anstehen, obwohl die normale Treppe frei ist. Da es immer mehr Fahrgäste gibt, werde man in solchen Momenten künftig Lautsprecherdurchsagen mit Hinweisen machen. Weiter soll es in naher Zukunft mehr Desinfektionssäulen geben, die auch kontaktlos bedient werden können.

Zusätzliche Anlaufstelle beim Informationsschalter

Auch in der großen Halle am Eingang plant Vogt weitere Maßnahmen: Eine zusätzliche Anlaufstelle beim Informationsschalter der Deutschen Bahn gibt es bereits – bei großem Andrang soll sie größere Schlangen verhindern.

Zudem sei eine drei Meter hohe Säule mit Informationen zu Corona-Richtlinien in Planung. Die Hinweise will der Leiter des Bahnhofs-Managements in mehreren Sprachen verfügbar machen, an zwei Seiten der Säule sollen Desinfektionsspender angebracht werden.

Der Ist-Zustand: Rote Striche am Boden markieren den Mindestabstand vor den Läden. Im Eingangsbereich steht auf roten Aufklebern mit Fußform: „Bitte Abstand halten“. Aufgrund des steigenden Verkehrsaufkommens im Bahnhof brauche es noch mehr Bodenmarkierungen, erklärt Vogt.

Voraussichtlich kommende Woche sind auf dem Bahnsteig auch Wartepunkte für die Einhaltung des Mindestabstands geplant.