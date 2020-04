Corona-Krise kostet Karlsruhe weit über 100 Millionen Euro

Anzeige

Dass die Corona-Krise ein Loch in die Karlsruher Stadtkasse reißt, ist klar. Wie groß es ausfällt, dazu hat die Verwaltung dem Gemeinderat am Dienstag eine erste vorsichtige Einschätzung geliefert. Demnach fehlen der Stadt und ihren Gesellschaften allein in diesem Jahr weit über 100 Millionen Euro.

Bei Gewerbesteuern, dem kommunalen Anteil an Einkommenssteuern und dem Finanzausgleich rechnet man im Rathaus mit einem Minus im hohen zweistelligen Millionenbereich.

Ähnlich groß sind die Fehlbeträge im Städtischen Klinikum, der Messe und im öffentlichen Nahverkehr. Für die Zukunft liefert das Papier eine düstere Prognose. Zusätzliche freiwillige Leistungen seien aus heutiger Sicht ausgeschlossen, Investitionen nur vertretbar, wo sie unbedingt nötig sind.

Stadt hat ihren Kassenkreditrahmen ausgeschöpft

In der Bestandsaufnahme und der Vorausschau fischt man derweil noch einigermaßen im Trüben. Doch der Trend ist eindeutig. So sind schon jetzt rund 300 Anträge auf Anpassung der Gewerbesteuer-Vorauszahlung oder deren Stundung eingegangen.

Doch erst durch die nächste Steuerschätzung können die Zahlen etwas konkretisiert werden, heißt es aus der Verwaltung. Am 8. Mai möchte man einen aktuellen Bericht vorstellen und eine Prognose der Entwicklung bis zum Jahresende wagen.

Schon jetzt fordert Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz einen kommunalen Rettungsschirm, wie ihn Nordrhein-Westfalen bereits beschlossen hat. „Es ist eine besorgniserregende Situation, weil wir in einem sehr engen rechtlichen Korsett stecken und nicht so einfach Kredite aufnehmen können“, sagte sie.

Den genehmigten Kassenkreditrahmen von 200 Millionen Euro hat die Stadt bereits ausgeschöpft, um die kurzfristige Liquidität zu sichern. In diesen Tagen nimmt sie zudem einen langfristigen Kredit über weitere 50 Millionen auf.

Wir können nicht mehr ausschütten als wir haben. Oberbürgermeister Frank Mentrup

Trotzdem waren ungeplante Ausgaben ein zentrales Thema der Sitzung des Stadtparlaments. Ganze 19 Anfragen und Anträge fasste die Tagesordnung unter dem Stichwort „Corona-Krise“ zusammen, unter anderem zu Soforthilfen für Kultur, Sport oder Vereine. Die meisten wurden in Fachausschüsse verschoben.

„Wir sind bereit, bis zum Äußersten zu gehen“, sagte Oberbürgermeister Frank Mentrup. „Aber wir können nicht mehr ausschütten als wir haben.“

Ab Mai keine Erstattung der Kita-Gebühren mehr

Die nachträgliche Zustimmung holte sich die Stadtverwaltung zur Erstattung der Kita-Gebühren bis Ende April, die sie als Sofortmaßnahme auf den Weg gebracht hatte. Rund 3,2 Millionen Euro kostete das Paket für sechs Wochen.

Rathauschef Mentrup machte aber klar, dass es im Mai nicht so weitergeht. Die Stadt wird wieder Gebühren für die eigenen Einrichtungen einziehen, Entlastung für Eltern erwarte man vom Land. Auch andere Träger müssten ihre Ansprüche vorrangig bei Bund und Land geltend machen, heißt es aus dem Rathaus – man verweist neben Rettungsschirmen auch auf Kurzarbeitergeld.

Haushalt nach heutigem Stand auf Jahre hinaus belastet

Die für den Sommer geplante Einbringung des neuen Doppelhaushalts hat die Verwaltung wie angekündigt ausgesetzt. Stattdessen soll am 22. September ein Haushaltsentwurf nur für 2021 vorgestellt werden. Dazu gebe es in der Verwaltung erste Überlegungen.

Doch wie massiv sich die Corona-Pandemie auf die Pläne der Stadt auswirkt, hänge „sehr stark von der Wiederbelebung des globalen Handels“ ab, heißt es in der Informationsvorlage aus dem Rathaus. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass wenig Spielraum für neue Ausgaben und Investitionen bleibt.

Man müsse alles zurückstellen, was möglich ist, so der Finanzausblick. Bleibt an einer Stelle Geld übrig, müsse das verwendet werden, um das Minus auszugleichen. Noch deutlicher ist das Papier beim Blick über 2021 hinaus. Die Planung der kommenden Jahre sei ohnehin defizitär. Eine „Ausweitung der Aufgaben, egal ob gesetzlich vorgegeben oder freiwillig“ sei nur durch spürbare Einschnitte wie Umschichtungen oder Steuererhöhungen denkbar.