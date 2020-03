Corona-Krise: KSC-Profis verzichten auf Teil ihres Gehalts

Anzeige

Das Team des Karlsruher SC verzichtet im März, April und Mai auf einen Teil ihres Gehalts. Damit will das Team den Verein vor dem Hintergrund der möglichen Einnahmeverluste durch die Corona-Krise unterstützen.

Der Verein selbst verkündete den Verzicht der Spieler am Donnerstagmittag in er Mitteilung an die Presse. „Die möglichen Einnahmeverluste durch fehlende Fernsehgelder, Partien ohne Zuschauer oder gar Spielabsagen würden den KSC bekanntermaßen immens treffen“, sagten demnach die beiden KSC-Geschäftsführer Michael Becker und Oliver Kreuzer. „Umso mehr freut es uns, dass sich unsere Mannschaft so solidarisch zeigt und auf einen Teil des Gehalts verzichtet, um uns wirtschaftlich zu entlasten.“ In dieser außergewöhnlichen Krisenzeit stehe die gesamte KSC-Familie zusammen.

Kapitän David Pisot erklärte im Namen der KSC-Profis: „Für uns als Mannschaft steht es außer Frage, dass wir zurzeit im Verein noch näher zusammenrücken und unseren Teil dazu beitragen wollen, damit der KSC die aktuelle Situation bestmöglich durchstehen kann.“

BNN