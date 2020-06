Anzeige

Nach Monaten der corona-bedingten Zwangspause ist das Fahrgastschiff Karlsruhe nun wieder auf dem Rhein unterwegs. Und: Wenn es abends an seinem Anleger im Rheinhafen vor Anker liegt, ist der Restaurant-Betrieb an Bord geöffnet. Zwischen 17 und 23 Uhr kann gespeist werden – bei schönem Wetter auch direkt unterm Sternenhimmel.

Wenn es mit dem Nil nicht klappt, muss eben der Rhein einspringen. Weil Corona ihre Reisepläne nach Ägypten durchkreuzt hat, sitzen Janusz Rensch und Doris Kaspryk jetzt auf dem Oberdeck des Fahrgastschiffs Karlsruhe und inhalieren die Auen.

Anstatt auf den Ramses-Tempel bei Abu Simbel fällt hier der Blick der Fluss-Freunde auf das Rheinhafendampfkraftwerk (RDK) südlich der Hafenzufahrt, anstelle der Richtungsänderung bei Assuan wendet das Boot nahe Neuburg.

„Wir genießen es hier sehr“, bekennt Doris Kaspryk. Ihr Partner Janusz Rensch lächelt versonnen in den bewölkten Himmel. Der Nil muss warten bis nächstes Jahr.

40 Rhein-Freunde an Bord der MS Karlsruhe

Es ist eine denkwürdige Fahrt. Am Steuer der MS Karlsruhe steht Schiffsführer Dieter Mardz und freut sich: „Schön, dass es endlich wieder losgeht“, bekennt der Elsässer mit den vier goldenen Streifen an den Schultern. Monatelang musste das stolze Schiff corona-bedingt vor Anker liegen, endlich heißt es wieder „Leinen los“.

Die erste Tour nach langer Pause ist die sogenannte Südrundfahrt. Zwei Stunden lang pflügt der Stolz des Rheinhafens durch den Strom; die beiden zusammen 750 PS starken Diesel verbreiten ein sonores Brummen auf der einstigen „Wappen von Bonn“. Bis zu 600 Personen finden auf den drei Decks Platz – bei der Premieren-Fahrt zurück in die relative Normalität sind rund 40 Rhein-Freunde an Bord.

Zwei davon sind Hanna und Armin Mühlhauser, die eigens aus Kraichtal-Bahnbrücken zum Anleger im Rheinhafen angereist sind. Sie haben gerade Kaffee und Kuchen bestellt und mustern von der Bel Etage des Schiffes, die Kormorane, die am Ufer ihre nassen Flügel zum Trocknen ausbreiten.

Für die beiden älteren Herrschaften aus dem Landkreis ist es eine Premiere in der Premiere: Mit der MS Karlsruhe waren sie ihr ganzes Leben lang noch nicht unterwegs. Auch nicht mit dem Vorgängerschiff, das seit 1972 auf dem deutschen Schicksalsstrom zwischen Kehl und Speyer verkehrte.

Zwei Kanuten salutieren auf dem Rhein

Jetzt frischt die Brise auf und versetzt die schwarz-rot-goldene Fahne am Schiffsheck in knatternde Bewegung. Das Fahrgastschiff hat aufgeschlossen zu einem ebenfalls bergwärts tuckernden Schüttgut-Kahn namens „Spauwer“, und Schiffsführer Mardz reduziert die Fahrt.

Zwei Kanuten salutieren, während ein halbes Dutzend geparkter Wohnmobile vom nahenden Zollhaus bei Neuburg kündet. Alsbald vollzieht das Fahrgastschiff eine elegante 180-Grad-Wende. Vom Sonnendeck aus verfolgen Tamara und Steven Handy aus Eggenstein das Geschehen. Die dreijährige Tochter Josephine an den Händen, fallen erste Tropfen. Regen oder Gischt?

Einbahn-System im Bord-Restaurant der MS Karlsruhe

Gisela Buschmann bemerkt den beginnenden Niederschlag zunächst nicht. Die Karlsruherin genießt ein Stockwerk tiefer die üppigen Platzverhältnisse. Jeder zweite Tisch ist ausweislich entsprechender Klebefolien gesperrt, Pfeile am Fußboden markieren die Laufrichtung des Einbahn-Systems.

„Schon schön“, sagt die Frau aus der Weststadt, die aus den BNN von der Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs erfahren hat. Gern sei sie am Wasser, gibt sie zu Protokoll. In Bühl auf dem Campingplatz steht dauerhaft ihr Wohnwagen, sie liebt es zu schwimmen, „und wissen Sie was: Mein Vater war Bademeister“. Gisela Buschmann strahlt, ihre Corona-Maske liegt auf dem Tisch.

Corona-Krise Restaurant ist bis 23 Uhr geöffnet

Während draußen der Regen stärker wird, serviert Miro Bartulovic Doris Kaspryk und ihrem Partner zwei Biere. „Sechs Euro bitte“, sagt der Chef von Bernstein Catering, das die Bewirtung an Bord besorgt.

Auch für den Gastronomen ist mit der ersten Ausfahrt des Fahrgastschiffs nach dem Lockdown eine neue Zeit angebrochen. Denn nicht nur unterwegs findet ab sofort Bewirtung statt. Auch wenn die Karlsruhe am Anleger ankert, kann man sie als Restaurant nutzen.

Es ist eine wunderbare Atmosphäre, unter den Sternen zu sitzen. Miro Bartulovic, Restaurant-Chef

Warme Küche gibt es von montags bis samstags jeweils zwischen 17 und 22 Uhr; das Restaurant ist bis 23 Uhr geöffnet. „Es ist eine wunderbare Atmosphäre, unter den Sternen zu sitzen“, schwärmt Restaurant-Chef Bartulovic von dem besonderen Ambiente am Anleger.

Von der Gulaschsuppe über Königsberger Klopse bis hin zum Rumpsteak reicht seine kulinarische Palette an Bord. Oder man genehmigt sich einfach ein Glas Oberkircher Wein und blickt in Richtung Hafensperrtor.

Zwischenzeitlich kann jetzt das Fahrgastschiff gut unter Beweis stellen, dass es auch wilden Gewitterschauern zu trotzen weiß. Es stampft unter der Maxauer Rheinbrücke vorbei, an deren Rand sich zwei Dutzend Schutz suchender Flaneure und Radler im Trockenen versammelt haben.

In sprühenden Gischtschleiern rauschen wahre Wasserfälle von der Brücken-Drainage hinab und prasseln auf die Karlsruhe nieder. Hat angesichts solcher Wetter-Launen der Rhein jetzt endgültig gegen den Nil verloren? „Nein, nein“, sagt Doris Kaspryk. „Es war trotzdem sehr romantisch.“