Corona macht Reisefreunden das Leben schwer

Die Reisebranche ächzt unter Corona. Verzeichnete man noch bis vor wenigen Wochen Rekordumsätze im Geschäft mit dem Fernweh gehen die Aktivitäten jetzt gegen Null. Neben den wirtschaftlichen Folgen macht manchem Zeitgenossen auch das Bewusstsein zu schaffen, nun auf unbestimmte Zeit nicht seiner Reiseleidenschaft frönen zu können.

Salvatore Liardo seufzt. „Storno, Storno, Storno, nichts als Storno.“ Der gebürtige Sizilianer ist eigentlich Spezialist für die sonnigen Seiten des Lebens. Jetzt sitzt er in seinem Reisebüro in der Kaiserstraße und schlägt sich eine Schneise durch Dutzende Absagen. Ägäis, Amalfiküste, Florida und Thailand – finden bis auf Weiteres nicht statt. „Die Lage ist dramatisch“, meint Liardo. Wann es wieder klappt mit dem Reisen? Kein Mensch kann es sagen. Zwar erwecken die Angebote im Fenster des Reisebüros „Azzurro“, das Liardo seit 26 Jahren im Herzen der Stadt betreibt, noch immer den Anschein geschäftiger Normalität. Doch Urlaub ist für fast alle erstmal in weite Ferne gerückt.

Globaler Effekt

Wenn eines sicher war in den vergangenen Jahren, dann erstens: das Amen in der Kirche. Und zweitens: das scheinbare Naturgesetz, wonach die Deutschen – und also auch die Karlsruher – beim Reisen nicht zu bremsen sind. Die Branche feierte Jahr um Jahr neue Rekordumsätze, und weil die Kunden bei der Wahl des Ziels flexibel sind, fügten selbst Vulkanausbrüche und Tsunamis der Reisewirtschaft keinen bleibenden Schaden zu. Jetzt ist es anders: Es findet kein Gottesdienst mehr statt, infolgedessen ist selbst das Amen in der Kirche verstummt. Und auch die jüngste Reise liegt für viele gefühlt in grauer Vergangenheit. Selbst in die Südsee oder nach Alaska kann man nicht mehr; das Coronavirus ist schon dort.

Offene Käfigtür

„Am schlimmsten ist für mich das Bewusstsein, dass ich jetzt nicht mehr verreisen könnte“, meint Birgit Schneyder Sie sagt „könnte“ und nicht „kann“, denn die Karlsruherin hat überhaupt keine konkrete Tour geplant. Gleichwohl bedeutet für sie die momentane theoretische Unmöglichkeit einer Reise zugleich auch eine Einbuße an Lebensqualität. „Das war für mich immer eine Art Strohhalm im Leben“, schildert die junge Frau. „Wenn ich mich hier unwohl fühle, habe ich die Möglichkeit wegzufahren.“ Dieses Gefühl gebe Kraft, und genau diese Kraft ist jetzt unter die Räder gekommen. Birgit Schneyder vergleicht sich mit einem Vogel, dessen Käfigtür immer offen war. „Jetzt sitze ich im Käfig, aber die Käfigtür ist zu.“

Vergleich mit Tschernobyl

Mit diesem Empfinden gehört die Karlsruherin nach Einschätzung von Martin Lohmann zumindest noch nicht der gesellschaftlichen Mehrheit an. Lohmann ist Tourismus-Professor und von Haus aus promovierter Psychologe. Das Empfinden, eingesperrt zu sein, stellt sich seiner Einschätzung zufolge bei vielen Menschen erst nach wochenlangen Reise-Restriktionen ein. „Momentan geht es für die Leute eher darum, ob sie ihre Buchungen kostenfrei stornieren können.“ Die jetzige Situation vergleicht Lohmann mit der Zeit nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl 1986. Auch damals hatte es die Reisebranche mit grenzüberschreitenden Einschränkungen zu tun, auch damals war die Gefahr unsichtbar: Der radioaktive Fallout von 1986 ist 2020 das Coronavirus.

„Sehnsucht bleibt“

Eine Stornierung funktioniert problemlos, wenn die gebuchte Reise bis Ende April stattfinden sollte, berichtet Salvatore Liardo. Ist die Reise allerdings erst im Sommer, sieht das anders aus. Nicht jeder, den Corona ausgebremst hat, ist im Übrigen bereit, die für diese Wochen geplante Tour auf September oder Oktober zu legen, hat man in vielen Karlsruher Reisebüros festgestellt. „Auch wenn man jetzt nicht reisen kann – die Reiseträume werden bleiben“, ist Jörg Detfurth überzeugt. Der Geschäftsführer des Reisebüros „Flugpoint“ in der Oststadt ist auf die Vermittlung von Fernreisen spezialisiert. Unter normalen Bedingungen hätte er für die aktuellen Frühlingswochen Reisen in die Karibik, auf die Malediven oder nach Thailand verkauft. Stattdessen ist er mit Rückholungen beschäftigt. Der Reisesehnsucht bereite die Corona-Krise aber keinen Abbruch, meint er. Eher im Gegenteil.

Auch Diaschauen abgesagt

Es gibt leidenschaftliche Reisende, die manövrieren sich über die tourismusfreie Corona-Zeit, indem sie ihre digitalen Bestände ungeordneter Urlaubsfotos endlich in Form bringen und so gedanklich unterwegs sind, auch wenn sie tatsächlich in der eigenen Stube sitzen. Nadine Götz macht das seit Tagen, zumal die Uni-Veranstaltungen für die Studentin abgeblasen sind. Doch auch das Reisen im Kopf stößt in diesen Tagen an Grenzen. Selbst die beliebten Bilderschauen auf Großleinwänden fallen nämlich gerade reihenweise aus. Die virtuellen Touren nach Schottland und Mallorca, die für diesen Sonntag geplant waren – gestrichen. Die tatsächlichen Reisen dorthin sind es sowieso.