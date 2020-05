Corona-Regeln führen zu Warteschlangen in der Innenstadt von Karlsruhe

Anzeige

Absperrbänder in den größeren Einkaufsläden in Karlsruhe signalisieren ganz klar, bis wohin der Shopping-Spaß vorerst gehen darf. Die Lockerung der 800-Quadratmeter-Beschränkung durch das Land Baden-Württemberg tritt erst am Montag in Kraft. In den Warteschlangen vor den Geschäften beweisen die Kunden Geduld.

Der erste Griff beim Verlassen des Geschäfts geht zur Maske. Es folgen erleichterndes Aufatmen und ein paar tiefe Züge an der frischen Luft.

Beim Bummeln über die Kaiserstraße fühlen sich einige Passanten von dem Stoff über Mund und Nase offenbar gestört. Andere wiederum tragen den Schutz ununterbrochen. Wer am Samstag durch die Innenstadt spaziert, schlängelt sich oftmals auch gleichzeitig durch die Wartereihen vor diversen Einkaufsläden.

Denn neben den Kleinen haben inzwischen auch die Großen ihre Türen wieder geöffnet – wenn auch hier Absperrbänder ganz klar signalisieren, bis wohin der Shopping-Spaß vorerst gehen darf. Die Lockerung der 800-Quadratmeter-Beschränkung durch das Land Baden-Württemberg tritt am Montag in Kraft.

Kaiserstraße in Karlsruhe ist wieder belebt

Kärtchen, Körbe und Richtungspfeile regeln den Rest, damit alle Hygiene-Vorgaben eingehalten werden. Nach der eher zurückhaltenden Stimmung im Anschluss an die ersten Wiedereröffnungen kehrt etwas Trubel auf die Einkaufsmeile zurück. Viele Bänke entlang der Straße sind besetzt, Menschen stehen gesprächig vor den Schaufenster oder tragen volle Tüten in der Hand.

Ein großes Stück Lebensqualität kehrt zurück. Frank Mentrup, Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe

Für Oberbürgermeister Frank Mentrup kehrt mit den Lockerungen in dieser Woche – etwa im Einzelhandel, bei den Museen, Gottesdiensten oder auf den Spielplätzen – ein „großes Stück Lebensqualität“ zurück. „Insbesondere für Familien und ältere Mitbürger seien diese Schritte eine große Erleichterung und führten aus möglicher Einsamkeit heraus“, so Mentrup in einer Mitteilung. In dem Maß, in dem die räumlichen Beschränkungen zurückgefahren würden, steige die Bedeutung der Verantwortung im Verhalten jeder und jedes Einzelnen.

Ein wenig Geduld gehört diesertage aber zum Einkaufsbummel dazu. Beschränkungen über die Anzahl an maximalen Kunden im Verkaufsraum gibt es überall. Doch das scheint nur wenig davon abzuhalten, wieder ihre Lieblingsgeschäfte zu besuchen. So konkurriert die Warteschlange vor Karstadt Sport etwa mit der vor den Eisdielen. Einlass wird nach und nach gewährt.

Jetzt haben wir von rund 1.100 auf 799 Quadratmeter verkleinert. Joachim Martz, Geschäftsführer von Basislager

Mit Körben behalten die Mitarbeiter im Basislager den Überblick. Mehr als 35 Kunden gleichzeitig sind nicht erlaubt. Mit einem offenen Brief hatte das Unternehmen sich gegen die zunächst verhängte Öffnungssperre für Geschäfte, die größer als 800 Quadratmeter sind, gewehrt. „Jetzt haben wir von rund 1.100 auf 799 verkleinert“, freut sich Geschäftsführer Joachim Martz über die Wendung. „Das Sortiment ist für die Kunden aber dasselbe geblieben.“

Stöbern fällt Rücksicht zum Opfer

Wer etwas außerhalb des eingegrenzten Bereichs benötigt, müsse nur einen Mitarbeiter fragen. Neben Sicherheitsaspekten wie geregelten Ein- und Ausgängen sei etwa auch das Personal in zwei Gruppen geteilt. „Um möglichst wenig Kontakt untereinander zu haben“, ergänzt Martz.

Das Publikum halte sich jedoch bislang im Großen und Ganzen diszipliniert an die Vorgaben. „Die Menschen nehmen sich nach wie vor viel Zeit, wenn sie bei uns einkaufen“, sagt er. Allerdings sei das Stöbern etwas verloren gegangen, schließlich hätten die meisten von ihnen selbst kurz vor der Tür warten müssen, bis ein Kunde zu Ende geshoppt hatte.

Ein Kärtchen mit der Aufschrift „Schön, dass du da bist“ begrüßt die Einkäufer am anderen Ende der Kaiserstraße bei Peek&Cloppenburg. Nur rund zehn Prozent der eigentlichen Verkaufsfläche stehen hier derzeit zur Verfügung. „Wir haben uns also auf bestimmte und besonders saisonale Ware konzentriert“, sagt die Geschäftsleitung des Mode-Unternehmens.

Wenn jemand einen ganz bestimmten Artikel möchte, kann der Mitarbeiter diesen aus den anderen Etagen oder dem Lager holen. Geschäftsleitung Peek&Cloppenburg

Die Personalanzahl im Verhältnis zur Fläche sei unverändert. „Wenn jemand einen ganz bestimmten Artikel möchte, kann der Mitarbeiter diesen aus den anderen Etagen oder dem Lager holen.“ Mitte kommender Woche soll nach den Lockerungen die gesamte Fläche wieder zur Verfügung stehen. Hygiene-Standards, Abstandsregelungen und Einlasskärtchen bleiben aber bestehen, betont die Geschäftsleitung.

Vereinzelte Shops sind weiterhin geschlossen

Die roten Absperrbänder, wie etwa bei Breuninger, werden also verschwinden. Die meist gelben oder roten geklebten Abmessungen von 1,5 bis zwei Metern auf dem Boden, sowohl in den Geschäften als auch vor der Tür, gehören genau wie die Masken im Gesicht zum neuen Stadtbild. Nur vereinzelt sind Türen von Shops auch an diesem Wochenende weiterhin geschlossen.