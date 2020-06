Corona-Restriktionen: Hoteliers in Karlsruhe zwischen Hoffnung und Pessimismus

Anzeige

Wochenlang durften die Hotels wegen den Corona-Restriktionen nur sehr eingeschränkt Gäste empfangen, in Karlsruhe hatten daraufhin auch mehrere Hotels geschlossen. Seit dem Wochenende dürfen sie auch wieder touristische Reisende empfangen. Karlsruher Hoteliers haben Hoffnungen, aber auch pessimistische Einschätzungen

Marcus Fränkle entschuldigt sich und muss den vereinbarten Gesprächstermin am Sonntagmorgen für einen Moment unterbrechen. „Es sind doch mehr Menschen zum Frühstück da als erwartet“, sagt der Chef des Hotels „Der Blaue Reiter“ in Durlach. Das ist ein Problem, dem er und die Mitarbeiter sich gerne stellen nach wochenlanger Coronavirus-Einschränkung.

Im „Blauen Reiter“ hat es Tage ohne einen einzigen Gast gegeben

Am ersten Wochenende, an dem die Hotels in Baden-Württemberg wieder touristische Gäste außerhalb der reinen Geschäftsreisenden empfangen können, sagt Fränkle gegenüber den BNN: „Wir haben eine gute Belegung, wenn man von gut sprechen kann.“ In normalen Zeiten vor Corona hatte „Der Blaue Reiter“ eine Auslastung von bis zu 70 Prozent. In den vergangenen Wochen waren zehn Prozent die Regel – und es gab Tage ohne einen einzigen Gast.

Die Folge: Ein Großteil der Belegschaft ging in Kurzarbeit, baute Urlaub und Überstunden ab – wie auch in vielen Hotels der Stadt. Manche Karlsruher Hotels beherbergten im Wesentlichen nur noch die Mitarbeiter der zahlreichen Karlsruher Baustellen, andere schlossen komplett ihre Pforten.

Chef und Azubis führten das Hotel

Fränkle führte sein gehobenes Hotel im Grunde mit Auszubildenden weiter. „Wir haben ein Projekt daraus gemacht.“ Nun stellt er fest, dass die Buchungslage wieder anzieht, doch noch ist er im Sparflammenbetrieb: „Die volle Mannschaft holen wir erst wieder zurück, wenn das Geschäft wieder zu 50 bis 60 Prozent läuft.“

Die Auflagen seien erheblich, so Fränkle. Zu spüren bekam er dies ganz massiv, als von Freitag auf Samstag die Mannschaft des KSC-Gegners FC St. Pauli plus Tross im „Der Blaue Reiter“ übernachtete. „Da gelten extrem strenge Bedingungen, noch strenger als sonst.“

Kurz nach Ostern hatte Fränkle öffentlich für Aufsehen gesorgt, als er via Facebook massive Klage über die sehr kurzfristigen und oft unklaren Verordnungen des Landes führte. Dafür bekam er viel Resonanz und Zustimmung, von Kollegen wie von Bürgern.

Niemand kann genau sagen, wann das Hilfspaket kommt Marcus Fränkle, Chef des Hotels „Der Blaue Reiter“ in Durlach

„Über die angekündigten staatlichen Hilfen sind wir sehr dankbar – aber niemand kann genau sagen, wann das Hilfspaket kommt.“ Fränkle hofft, dass das Geschäft wieder anzieht, wissend aber, dass viele Firmen die Reisetätigkeit ihrer Mitarbeiter zumindest bis Ende 2020 stark eingeschränkt haben. Er will deshalb neue Angebote schaffen wie ein Flammkuchenbistro statt der bisherigen Bar, oder auch eine Zusammenarbeit mit anderen Gastronomen.

Kampfpreise bei Hotels in Karlsruhe?

Siegfried Weber, Inhaber der Hotelwelt Kübler, sieht unterdessen pessimistisch auf den Gesamtzustand der Branche in der Fächerstadt. „Karlsruhe lebt von den Geschäftsleuten.“ Was den Kern ausmache für Karlsruhe, sei doch die Sekretärin, die für einen Kongress bucht – „geht diese dann nur noch über den Preis?“, fragt er.

Er registriert mit dem Blick auf die Buchungsportale nun einen aktuell ausgebrochenen ruinösen Preiskampf in der Stadt: „Manchen Konzernhotels müssen die Nerven blank liegen“, sagt er gegenüber den BNN. Er prophezeit bevorstehende Hotelschließungen in Karlsruhe und beklagt Wettbewerbsverzerrungen.

Für Hotels gälten hohe Standards, nicht nur in Sachen Corona, sondern auch beim Brandschutz, diese Regeln gelten aber nicht für die über einschlägige Portale angebotenen sonstigen (Privat-)Unterkünfte, kritisiert Weber.

Branche erhofft sich einen Nebeneffekt auf Restaurants und Gasthäuser

Mit der Wiedereröffnung der Hotels erhofft sich die Branche einen Nebeneffekt auf die Restaurants und Gasthäuser, die über ausbleibende Gäste klagen. Karlsruhes Dehoga-Vorsitzender Waldemar Fretz ist zuversichtlich, dass die Übernachtungszahlen sich erholen. Allerdings kritisiert er jüngst gegenüber den BNN: „Unsere Hotels müssen ihren Wellness-Bereich geschlossen halten. Das muss gelockert werden. Sonst fahren die Touristen einfach weiter bis nach Österreich, wo sie das Gesamtpaket bekommen.“

Bei der Tourist-Information am Karlsruher Marktplatz, am Pfingstsonntag geöffnet, sieht man unterdessen einen Silberstreifen am Horizont für die Hotels. „Wir haben wieder deutlich mehr Nachfragen“, heißt es dort.