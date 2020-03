Coronavirus: Aktuelle Kultur-Absagen in Karlsruhe

Anzeige

Aufgrund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus werden auch in Karlsruhe zunehmend Kulturveranstaltungen abgesagt. Betroffen sind mittlerweile auch Veranstaltungen unterhalb der offiziellen Obergrenze von 1.000 Besuchern. Dieser Beitrag versammelt die Absagen, die ab Donnerstag, 12. März, bei den BNN eingetroffen sind. Der Beitrag wird stetig aktualisiert, die zuletzt eingegangenen Absagen stehen jeweils am Anfang.

Stand 12. März, 16 Uhr:

Der Spielbetrieb des Badischen Staatstheaters ist bis nach den Osterferien eingestellt (siehe gesonderter Bericht).

Der Auftritt von Max Giesinger am 20. März in der dm-Arena ist verschoben worden (siehe gesonderter Bericht). Ein Nachholtermin wird noch gesucht.

Im Tollhaus ist das für Freitag, 13. März, geplante Konzert der Band Bukahara verschoben worden. Als Nachholtermin ist der 21. Juli im Rahmen des Zeltivals angesetzt. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, laut Mitteilung der Veranstalter können sie aber auch an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Das Jubez hat das Konzert der a-cappella-Formation Vocality am Donnerstag, 12. März, abgesagt. Ebenfalls bereits abgesagt sind dort folgende Veranstaltungen: Idil Nuna Baydar (21. März), die Kinderkonzerte mit Gorilla Club (22. und 23. März) und die Veranstaltung „Science Club“ (25. März). Bislang keine Absagen gibt es für die Konzerte der Pat-Metheny-Tribute-Band am Freitag, 13. März, und der Krautrock-Band Birth Control (14. März).

Das Konzert mit Hartmut Höll (Rektor der Hochschule für Musik) und Daniel Fueter (Zürcher Hochschule der Künste) am Freitag, 13. März, im leih.lokal der Bürgerstiftung wird verschoben. Es soll im Oktober mit erweitertem Programm nachgeholt werden.

Auemer Bühn beendet Saison

Die „Auemer Bühn“ hat die ab 13. März noch ausstehenden Vorstellungen ihres Stücks „Maskenball uff’m Campingplatz“ vorerst abgesagt. „Schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, die Saison 2020 aufgrund des Corona-Virus zu beenden“, teilt die Gruppe mit. Die elf Vorstellungen waren weitgehend im Voraus ausverkauft gewesen. Die Bühne arbeite an einer Lösung für Nachholtermine, so die Mitteilung. Die Karten bleiben daher gültig.

Der Bachchor Karlsruhe hat sein für Sonntag, 15. März, geplantes Konzert in der Evangelischen Stadtkirche verschoben. Auf dem Programm hätte Haydns „Schöpfung“ gestanden. Wie Kirchenmusikdirektor Christian-Markus Raiser mitteilt, bedauern alle Ausführenden die Absage sehr. Man versuche, die Aufführung am letzten Juni-Wochenende nachzuholen. Die Karten blieben daher zunächst gültig. Wer Zeit für den Nachholtermin habe, könne die Tickets behalten, so die Mitteilung. Genaue Details seien noch zu klären und würden schnellstmöglich bekanntgegeben.

Im Kulturhaus Mikado in der Karlsruher Nordstadt sind die für den 14., 15. und 20. März geplanten Konzerte mit dem Trio Nostalgia, der Klezmerband Chupchik und dem Sänger Lüül abgesagt worden.

„Independent Days“ verschoben

Das Filmfestival „Independent Days“, das Anfang April seine 20. Ausgabe feiern wollte, ist abgesagt worden. Zu dem Festival hatten sich Filmemacher aus aller Welt angekündigt. Gäste aus Ländern wie dem Iran, Italien oder China, die als Risikogebiete eingestuft sind, seien bereits ausgeladen worden, teilen die Veranstalter mit. Doch die Situation habe sich mit der Einstufung der französischen Region Grand Est deutlich verschärft. Auch, weil Gäste aus Karlsruhes Partnerstadt Nancy und aus Straßburg an mehreren Programmpunkten als gestaltend mitwirken sollten. Das Festival soll im Herbst nachgeholt werden.

