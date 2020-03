Anzeige

Wer am 29. Februar oder am 1. März in der KFC-Filiale in der Karlsruher Waldstraße war und Symptome von Covid-19 wie Husten, Fieber oder Halsschmerzen aufweist, sollte umgehend Kontakt zu einem Arzt aufnehmen. Das empfiehlt die Presseabteilung von KFC auf Nachfrage.

Grund für die Empfehlung ist die Erkrankung eines KFC-Mitarbeiters, der sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert hat und sich derzeit nach Anweisung des Gesundheitsamts in Quarantäne befindet.

Mehr zum Thema: KFC-Filiale in Karlsruher Innenstadt geschlossen

„Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und Gäste hat für uns höchste Priorität“, teilt die Presseabteilung mit. Deshalb werde das Restaurant in der Waldstraße erst wieder geöffnet, wenn sichergestellt werden könne, dass für Mitarbeiter und Gäste keine Gesundheitsrisiken mehr bestehen.

Mehr zum Thema: Das Coronavirus in der Region – die neuesten Entwicklungen im Überblick

BNN