Weil öffentliche Gottesdienst in Kirchen bis auf weiteres verboten sind, suchen die Kirchen nach anderen Möglichkeiten zur Kommunikation mit den Gläubigen. Einige Karlsruher Kirchengemeinden haben das Internet als Medium zum Verkünden von frohen Botschaften entdeckt. Am Sonntag wird ein ökumenischer Gottesdienst aus der Karlsruher Kirche St. Stephan im Fernsehen übertragen.

Fehlende Improvisationsbereitschaft kann man Thomas Schalla beim besten Willen nicht vorwerfen. Keine Woche nachdem Gottesdienste durch die Verordnung zur Eindämmung der Corona-Infektionen untersagt wurden, stellte der Dekan der evangelischen Kirche in Karlsruhe bereits einen zweiminütigen Impuls ins Internet.

Seither gibt Schalla über die Plattform Instagram seinen Schäfchen unter dem Motto „Gut zusammenleben“ jeden Tag ein paar tröstende und aufmunternde Worte auf den Weg.

Die frohe Botschaft kommt jetzt öfter aus dem Internet

„Die Corona-Krise hat uns völlig unerwartet getroffen. Nun müssen wir irgendwie damit zurechtkommen“, betont Schalla. Eine der ersten Reaktionen der evangelischen und katholischen Kirchen war das fünfminütige Glockenläuten werktags um 19.30 und sonntags um 11 Uhr als Einstimmung fürs Hausgebet.

Am Sonntag um 10 Uhr wird nun ein ökumenischer Gottesdienst ohne Besucher aus der katholischen Kirche St. Stephan vom regionalen Fernsehsender Baden TV live übertragen. Für Palmsonntag, Karfreitag und die Osternacht sind weitere Live-Übertragungen geplant.

„Wir müssen neue Wege gehen“, sagt Schalla. In einer globalen Ausnahmesituation sei die Unsicherheit der Menschen regelrecht greifbar und die seelsorgerische Kirchenarbeit umso wichtiger. Und der Stadtdekan ist nicht der einzige Geistliche, der die digitalen Medien in Krisenzeiten zum Verkünden von frohen Botschaften nutzt.

Gemeinden stellen Impulse online

Auf der Internetseite der evangelischen Friedensgemeinde Weiherfeld-Dammerstock und der evangelischen Gemeinde Rüppurr wird mittwochs und sonntags ein viertelstündiger Impuls zum Anhören online gestellt. Ein spiritueller Gruß ist auch auf der Internetseite der Johannis-Paulus-Gemeinde in der Südstadt zu finden. In Durlach stellte Pfarrerin Judith Winkelmann ihren sonntäglichen Gottesdienst mit der musikalischen Begleitung von Organist Johannes Blomenkamp und Sängerin Maja Blomenkamp als Podcast zum Anhören und den Predigttext zum Nachlesen ins Internet.

„Das ist natürlich nicht dasselbe wie in der Kirche. Aber es kommt an“, sagt Winkelmann. Bei der Premiere hatten sich bereits kurz nach 11 Uhr 140 Leute den Gottesdienst angehört; das waren mehr als an einem durchschnittlichen Sonntagvormittag in der Durlacher Stadtkirche.

Mehr Besucher als im sonntäglichen Gottesdienst

Die Rückmeldungen auf das digitale Angebot waren ebenfalls positiv. „Die Leute haben sich über die bekannte Stimme und die Klänge ihrer Orgel gefreut. Das ist doch etwas anderes, als einen Gottesdienst aus Mainz im Fernsehen anzuschauen“, sagt die Pfarrerin.

Gänzlich neu sei das Prinzip allerdings nicht. In einigen Landgemeinden gibt es noch heute einen Kassettendienst, bei dem die Gottesdienste auf analoge Tonträger aufgezeichnet werden. In den kommenden Wochen will die Durlacher Pfarrerin weitere Gottesdienste für die heimische Andacht aufbereiten. „Die Kirchen werden so schnell nicht wieder öffnen. Schließlich besteht unser Stammpublikum zum Großteil aus älteren Leuten“, so Winkelmann.

Live-Übertragungen aus der Durlacher Kirche

Die katholische Seelsorgeeinheit Durlach-Bergdörfer überträgt einstündige Gottesdienste von Dienstag bis Samstag von 18 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11.05 bis 12.05 Uhr sogar live auf Youtube.

Außerdem hat Maier eine Malaktion für Kinder gestartet und will die gesammelten Kunstwerke dann bei seinen Gottesdiensten online präsentieren. „Die Idee hatten wir schon lange. Nun haben wir sie als Antwort auf die Krise schnell umgesetzt“, sagt Pfarrer Thomas Martin Maier.

Möglich wurde dies durch die technische Unterstützung von Markus Nick, der bereits Erfahrung im Aufzeichnen von Gottesdiensten hatte und sich nun ehrenamtlich in der Kirche engagiert. Von der Resonanz auf die Live-Streams ist Maier schlichtweg überwältigt.

Durchschnittlich 100 Zugriffe und viel Lob seien ein klarer Auftrag zum Weitermachen. Andere katholischen Kirchengemeinden haben das Internet ebenfalls schon als Möglichkeit zur Kommunikation mit den Gemeindemitgliedern entdeckt.

„Für die Kirchen ist das Verbot von Gottesdiensten trotzdem ein schwerer Schlag“, sagt Dekan Hubert Streckert von der katholischen Kirche Karlsruhe. Dass die Menschen im Alltag Abstand halten müssen, stelle die Kirchen ebenfalls vor Herausforderungen.

„Eigentlich sind Kirchen gerade bei Katastrophen und in Krisenzeiten ein wichtiger Anker für die Bevölkerung. Doch dieses Mal können wir die Menschen nicht wie gewohnt an der Hand nehmen“, sagt Streckert. Für den schnellen Aufbau von multimedialen Übertragungsstrukturen fehle manchen Gemeinden die notwendige technische Ausstattung. „Da sind wir für unbürokratische Hilfen sehr dankbar“, appelliert Streckert.

Starke Nachfrage an telefonischer Seelsorge

Weil Jammern nichts nutze, habe die katholische Kirche analoge Konzepte für eine seelsorgerische Betreuung während der Corona-Krise geschnürt. Mit den Fernsehandachten sollen vor allen die regelmäßigen Gottesdienstbesucher sowie die älteren und wenig Internet-affinen Gläubigen erreicht werden.

Außerdem werde die telefonische Seelsorge stark nachgefragt „Die Leute haben mehr Zeit und reden am Telefon über ihre Sorgen und Hoffnungen“, so Streckert. Mittlerweile greifen die haupt- und ehrenamtlichen Seelsorger sogar selbst zum Hörer und erkundigen sich nach dem persönlichen Befinden der Gemeindemitglieder während der Krise.

Damit die Menschen während der Osterfeiertage in den Kirchen zumindest etwas Trost und innere Einkehr finden, sollen in manchen Gotteshäusern von Gründonnerstag bis Ostersonntag österliche Symbole wie Kreuz oder Osterkerze für die individuelle Andacht aufgestellt werden.

Coronavirus bringt Chance für überfällige Modernisierung

„Während der Osterfeiertage müssen Familien noch mehr für sich da sein als bisher“, sagt Schalla. Kurioserweise eröffne die Krise der Kirche aber auch die Chance für einen überfälligen Modernisierungsprozess.

„Die Digitalisierung wurde in den Kirchen bislang sehr stiefmütterlich behandelt“, betont Schalla. Durch die Aufzeichnung von Gottesdiensten und Andachten hätten die einzelnen Kirchengemeinde in den vergangenen Tagen komplett neue Wege beschritten und teilweise andere Bevölkerungsschichten erreicht als mit den traditionellen Sonntagsgottesdiensten.

Deshalb sollten einige der digitalen Angebote nach dem Ende der Corona-Krise unbedingt beibehalten und ausgebaut werden. Nur so könnten die Kirchen im digitalen Zeitalter möglichst viele Menschen für ihre Arbeit begeistern.

Ein echtes Revival feiert in der Krise nach der bisherigen Einschätzung des Dekans die spirituelle Meditation. Schalla: „Die innere Einkehr war schon immer ein fester Bestandteil des Glaubens.“