Cotton MacAloon ist auf der Suche nach dem perfekten Frisbee-Wurf

Für Cotton MacAloon ist Karlsruhe der ideale Ort für ein mehrwöchiges Engagement. Der Grund für die unverhohlene Begeisterung des Jongleurs ist dabei weder das elegante Ambiente bei seinen allabendlichen Auftritten in der Dinnershow Crazy Palace noch das noble Zimmer im Ettlinger Hotel Erbprinz. „Hier sind die besten Freestyle-Frisbee-Spieler der Welt zu Hause. Und ich darf jetzt mit ihnen trainieren“, schwärmt der 54-jährige Künstler.

Die besten Spieler sind die beiden Weltmeister Florian Hess und Christian Lamred von der Freestyle-Abteilung des SSC Karlsruhe.

Das freie und kunstvolle Spiel mit der Frisbee-Scheibe ist seit etwa zwei Jahren die neue, große Leidenschaft des schlaksigen Jongleurs. „Das ist so ein cooler Sport. Irgendwann möchte ich auch mal bei einer wichtigen Meisterschaft mitmachen“, sagt MacAloon. Das einzige, was seinen Enthusiasmus derzeit etwas bremst, ist die Tatsache, dass es nur wenige gemeinsame Zeitfenster für das Training mit den beiden Weltmeistern gibt. Der Grund: Hess und Lamred müssen tagsüber arbeiten, Mac- Allon steht abends im Spiegelpalast im Rampenlicht. „Aber nun werde ich den beiden einfach so lange auf die Nerven gehen, bis sie sich mehr Zeit für mich nehmen“, sagt MacAllon mit einem Schmunzeln. Auf jeden Fall an den Start gehen möchte er am 4. und 5. Januar beim Karlsruher Frisbee-Turnier „In den Hallen“. Im Sommer habe er schließlich viel traininert und einige vorzeigbare Tricks auf Lager. „In Berlin hat tagsüber auch niemand Zeit für mich. Deshalb bringe ich mittlerweile den Pennern vom Görlitzer Park das Scheibenwerfen bei“, sagt MacAloon.

Ein Amerikaner aus Paris

Flotte Sprüche sind auch auf der Bühne eines der Markenzeichen des langmähnigen Gauklers. In seinem typischen Bühnenkauderwelsch aus Englisch, Französisch und Deutsch zieht er regelmäßig die Varieté-Besucher sowie sich selbst durch den Kakao. An Selbstironie mangelt es MacAloon dabei ebenso wenig wie an Selbstbewusstsein. „Ich habe schon so viel erlebt, da muss ich mir nichts mehr beweisen“, sagt der Mann mit der rötlichen Mähne, dessen Vita sich liest wie ein Abenteuerroman: Bereits als Kleinkind zog der Sohn eines Mathematikers und einer Künstlerin mit seinen Hippie-Eltern von der amerikanischen Ostküste nach Frankreich. Nach einer kurzen Stippvisite in der Provence, wo manche Klassenkameraden mit dem Pferd zur Schule ritten, wurde die Familie in Paris sesshaft.

Jugend in der Flipperhalle

Als Jugendlicher habe er seine Freizeit überwiegend am Flipper verbracht und es dabei zu einer gewissen Meisterschaft gebracht, erinnert sich MacAloon an unbeschwerte Tage in der französischen Hauptstadt. Zu einem Schlüsselerlebnis wurde allerdings die Begegnung mit einem Straßenkünstler: „Der hat mir drei Bälle in die Hand gedrückt und gesagt: Lern Jonglieren. Das macht genauso viel Spaß wie Flippern und kostet kein Geld“, erzählt MacAloon. Innerhalb weniger Tagen habe er die ersten Tricks erlernt. Mit 15 habe er dann die Schule verlassen und sei als Straßenkünstler durch die ganze Welt getourt.

Schweres soll leicht aussehen

Dass der Comedy-Jongleur sein Handwerk aus dem Effeff beherrscht, wird den Crazy-Palace-Besuchern schon nach wenigen Minuten klar. Scheinbar spielerisch hält der Wahlberliner mehrere Bälle und Keulen in der Luft und erzählt dabei fast ununterbrochen irgendwelche skurrilen Geschichten. Dabei geht fast unter, dass MacAloon den Schwierigkeitsgrad während seiner Nummer stetig steigert und beinahe beiläufig Höchstschwierigkeiten zelebriert. „Einfache Dinger schwierig aussehen lassen und schwierige Dinge locker präsentieren: Das ist das ganze Geheimnis eines guten Jongleurs“, sagt MacAloon. Die Jo-Jo-Kunststücke, mit denen er am Ende seines zehnminütigen Auftritts regelmäßig für Begeisterung sorgt, seien allerdings beileibe kein Hexenwerk. In Amerika habe jedes Kind ein Jo-Jo, in Deutschland seien die handlichen Spielgeräte seit einem kurzen Intermezzo in den 1980er Jahren jedoch aus den Kinderzimmern verschwunden.

Gestrandet in Berlin

Warum er nach mehreren Jahren auf Wanderschaft ausgerechnet in Berlin hängen geblieben ist, dafür findet Mac-Aloon bis heute keine schlüssige Erklärung. „Ich war 15 Jahre fast ununterbrochen auf Reisen. Irgendwann bin ich in Berlin angekommen und habe mir gesagt: Jetzt ist gut. Hier bleibst du erst einmal eine Weile“, sagt er. Das Reisen hat er freilich bis heute nicht aufgegeben und noch immer verbringt er die meiste Zeit des Jahres auf Wanderschaft. „Für meine Auftritte brauche ich wenig Platz und noch nicht einmal ein Dach über dem Kopf. Deshalb kann ich viele Angebote annehmen“, sagt er.

Selbstbestimmt und frei

Dass er seinen Lebensunterhalt heute mit seinem Hobby bestreiten kann, bezeichnet MacAloon als Glücksfall. Geld sei aber nie die Motivation für die Auftritte gewesen, sondern vielmehr die Sehnsucht nach einen freien und vor allem selbstbestimmten Leben. „Ich lasse mich einfach gerne treiben“, sagt Mac-Aloon. Heute ist er vielleicht noch auf der Suche nach den perfekten Frisbee-Wurf, morgen hat er schon wieder eine neue Leidenschaft für sich entdeckt. Er sei nun mal ein moderner Hippie, betont der Jongleur mit einem Schulterzucken. Und eines wolle bei der Gelegenheit ein für alle Mal klarstellen: „Ich bin nicht die Schwester von Wolfgang Petry.“