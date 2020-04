Dachstuhlbrand in Karlsruhe-Grünwinkel

Anzeige

Am Mittwochvormittag ist gegen 10 Uhr im Dachstuhl eines Mehrparteienhaus in der Bernsteinstraße in Karlsruhe-Grünwinkel ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist vor Ort und bekämpft den Brand. Die gute Nachricht: Offenbar konnten sich alle Bewohner des Hauses unverletzt ins Freie retten.

Die Polizei meldete den Einsatz gegen 10.15 Uhr. Das Feuer brach nach bisherigem Wissensstand im Dachstuhl des Hauses in der Bernsteinstraße in Karlsruhe-Grünwinkel aus. Laut Informationen eines Polizeisprechers konnten alle Bewohner das Haus unverletzt verlassen. Die Bernsteinstraße und ein Teil des Heidestückerwegs sind während des Einsatzes gesperrt worden.

