Dämpfer für den Baden-Airport

Eigentlich stehen die Zeichen auf Wachstum: Der Baden-Airport peilt in diesem Jahr einen neuen Passagierrekord an. Doch nach der in Folge der Air-Berlin-Insolvenz gestrichenen Berlin-Linie verliert der mittelbadische Regionalflughafen jetzt auch die Hamburg-Strecke. Ab dem 23. März stellt Eurowings die Hamburg-Flüge ab Rheinmünster-Söllingen ein – ein herber Dämpfer für den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB).

Wir bedauern das sehr

Kunden der Lufthansa-Billigairline, die einen Flug gebucht haben, wurden per Mail über die Einstellung der Linie informiert. Wer nach dem 23. März einen Flug gebucht hat, kann über Stuttgart nach Hamburg fliegen, informiert der Luftfahrtdienst aeroTelegraph.

Die Eurowings-Entscheidung wurde am Montag vom Regionalflughafen bestätigt. „Wir bedauern das sehr“, erklärt Eric Blechschmidt. Bereichsleiter Verkehr bei der Baden-Airpark GmbH in Rheinmünster-Söllingen.

Zuletzt waren auf der Strecke immer wieder Maschinen anderer Billigfluglinien, unter anderem aus Tschechien und Spanien, so ein BNN-Leser und regelmäßiger Nutzer der Strecke, im Auftrag von Eurowings im Einsatz. Auch das war eine Folge der Air-Berlin-Insolvenz.

Regionalflughafen sucht neuen Anbieter

An mangelnder Nachfrage kann das Aus für die Strecke wohl kaum liegen. Die Flieger waren nicht schlecht gebucht, allein im vergangenen Jahren wurden auf der Hamburg-Linie knapp 85.000 Passagiere befördert, heißt es. Beim Regionalflughafen ist man bemüht, möglichst bald einen neuen Anbieter präsentieren zu können. „Wir sind im Gespräch“, betont Blechschmidt.

Kunden aus der Region bleibt das Ausweichen zum Flughafen Stuttgart, von dort aus gibt es täglich mehrere Verbindungen mit Eurowings in den Norden. Dabei preist sich die Lufthansa-Billigairline auf ihrer Homepage selbst als die „derzeit am schnellsten wachsende Airline Europas“.

Flughafen Stuttgart und Bus oder Bahn als Alternative

Die Alternative zum Flieger ist ein Umsteigen auf die Bahn oder den Fernbus – allerdings mit längeren Reisezeiten. Ab Karlsruhe sind täglich mehrere Verbindungen im Angebot.

Berlin-Linie wird am 25. März wieder aufgenommen

Wieder ins Angebot ab dem Baden-Airport kommt die Berlin-Strecke. Ab dem 25. März wird Eurowings montags bis freitags zweimal täglich Mittelbaden mit der Hauptstadt verbinden, sonntags soll es einen Flug geben. Unter Airberlin gab es bis zu vier tägliche Verbindung auf dieser Strecke.

Eurowings will Hamburg-Strecke zu einem späteren Zeitpunkt wieder bedienen

Für die Hamburg-Strecke kündigte Eurowings an, sie zu einem späteren Zeitpunkt bedienen zu wollen. „Wann eine Aufnahme geplant ist, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest“, teilte eine Eurowings-Sprecherin auf BNN-Anfrage mit.

Hochdynamisches Umfeld

Aufgrund des „aktuell hochdynamischen Umfelds“ nähmen aber zahlreiche Airlines derzeit „leichte Anpassungen in ihren Flugplänen vor“. Die Insolvenz der Air Berlin Group habe „riesige Lücken im Angebot hinterlassen“.