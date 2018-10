Daimler schließt Kauf der Firma Volocopter nicht aus

Anzeige

Über die Zukunft der Automobilbranche haben Experten – unter anderem von Daimler und Bosch – am Dienstag bei einer Veranstaltung der IHK Karlsruhe gesprochen. Dabei ging es auch um neue Mobilitätskonzepte wie Flugtaxis der Bruchsaler Firma Volocopter, in die Daimler bereits investiert hat.

Susanne Hahn, Leiterin des Innovationslabors „Lab1886“ des Stuttgarter Konzerns, machte deutlich, dass man das Engagement bei Volocopter ausbauen wolle.

Das Interesse an den Lufttaxis ist enorm

Selbst ein Kauf des Lufttaxibauers sei nicht ausgeschlossen, räumt Hahn am Rande der Veranstaltung ein. „Das Interesse an den Lufttaxis ist enorm. So wie Benz und Daimler die erste beiden Dimensionen erschlossen, strebt Volocopter in die dritte Dimension“, sagte Hahn.