Damit Ikea 2020 öffnen kann: Umleitungen in Karlsruhe

Anzeige

Die Arbeiten auf der Ikea-Baustelle und an den umliegenden Straßen laufen auf Hochtouren. Im Sommer 2020 will der Möbelkonzern seine Filiale an der Durlacher Allee eröffnen.

Vor allem durch die aktuellen Umbauarbeiten am Knoten Weinweg/Gerwigstraße/Elfmorgenbruchstraße sowie bald auch wegen der Verbreiterung der Durlacher Allee müssen die Verkerhsteilnehmer mit starken Behinderungen rechnen.

Nächste Bauphase kommt

Inzwischen werden bereits Teile der Straßen- sowie Geh- und Radwegflächen in der Gerwigstraße fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben, erklärt das Tiefbauamt. Nun beginne am Dienstag, 4. Dezember, die nächste Bauphase. Bis 19. Dezember geht es dann laut Presseamt der Stadt um den Umbau des südlichen Kreuzungsbereichs von Gerwigstraße, Weinweg und Elfmorgenbruchstraße. Dies verursacht die Sperrung des Weinwegs zwischen Gerwigstraße und Durlacher Allee Richtung Durlacher Allee.

Umleitungsempfehlung

Nach wie vor gilt als Umleitungsempfehlung: Der Verkehr aus Norden und Osten mit Fahrziel Durlacher Allee, Stadtmitte möge über die Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach und Durlacher Allee fahren. Deshalb kann man dann vorerst nicht aus der Elfmorgenbruchstraße nach links in den Weinweg gen Durlacher Allee abbiegen.