Darum dauern die Bauarbeiten auf dem Karlsruher Werderplatz so lange

Anzeige

Seit Juli 2018 steht auf dem Werderplatz in der Karlsruher Südstadt ein Bauzaun. Eigentlich hätte er im Frühjahr 2019 verschwinden sollen – daraus wurde dann aber nix. Jetzt ist ein Termin für Ende September anberaumt. Anwohner indes fragen sich, warum so selten Bauarbeiter auftauchen.

Der Indianer ist umzingelt. Hinter hohem grauen Bauzaun späht er über den Werderplatz und sitzt auf dem Trockenen. Und zwar schon ganz schön lange. „Wir haben bereits das Einjährige gefeiert“, sagt Martina Hillesheimer und lächelt so verschmitzt, wie das der Gaststätte „Wolfsbräu“ zugewandte Indianergesicht – auf der der Johanniskirche zugewandten Seite macht der Indianer ein ernstes Gesicht.

Vielen Südstadt-Bewohnern stinkt der Fall

Die Vorsitzende der Bürgergesellschaft (BG) Südstadt hat ihren Humor auf jeden Fall nicht verloren. Auch wenn ihr und vielen anderen Südstadt-Bewohnern die Sache inzwischen ganz schön stinkt: Denn die Toilettenanlage unter dem Indianerbrunnen auf dem Werderplatz ist inzwischen seit über einem Jahr eine Baustelle. Zum Leidwesen der Südstädter. „Damit ist ein großer Teil des Platzes abgesperrt. Der Wochenmarkt ist davon ebenso beeinträchtigt wie die Gastronomie“, sagt Hillesheimer.

Auch im „Wolfsbräu“ ist man mit der Situation nicht besonders glücklich: „Wir mussten die Außenbestuhlung reduzieren. Die Gäste haben sich inzwischen darauf eingestellt, aber befriedigend ist die Situation nicht“, resümiert eine Mitarbeiterin. „Bauarbeiter sehen wir sehr sporadisch, manchmal passierte wochenlang nichts.“

Was passiert eigentlich hinter dem Bauzaun?

„Die Sanierung der Toilettenanlage war für Herbst 2018 vorgesehen. Bereits Ende Juli 2018 wurde die Toilette geschlossen, der Indianerbrunnen verschwand hinter einem Bauzaun“, schildert Hillesheimer. Im Januar hakte sie beim zuständigen Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft nach. Im Antwortschreiben hieß es, dass die Arbeiten nach Zeitplan laufen und die Fertigstellung der Baustelle für Frühjahr 2019 vorgesehen ist.

Der Frühling ging, der Termin verstrich. Dann kam der Sommer. Bald schon werden sich die Baumkronen der Kastanien über dem steinernen Südstadtindianer herbstlich verfärben, und der triste Bauzaun steht immer noch. Rege Betriebsamkeit herrsche hinter der Absperrung nicht. Die Vorsitzende der BG ist ratlos. „Wenn man in neun Monaten eine Brücke bauen kann“, sagt Hillesheimer und bezieht sich auf die neue Wasserwerkbrücke zwischen der Südstadt und dem Oberwald, „warum dauert diese Baustelle dann so lange …“

Eine alte Toilettenanlage verkompliziert die Sache

„Es ist eine alte Toilettenanlage, die zusammen mit dem Indianerbrunnen unter Denkmalschutz steht. Das erfordert einen behutsamen Umgang. Als wir mit der umfangreichen Sanierung anfingen, wussten wir nicht, was uns alles erwarten wird“, erläutert Projektleiterin Julia Altenbrand vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft. Und die historische Bausubstanz barg einige Überraschungen. „Wir hatten beispielsweise einen Wassereintritt während der Bauarbeiten. Die Wände mussten erst trocknen, bevor man die Fliesen anbringen konnte“, schildert Altenbrand.

Auch die gesamte Technik der selbstreinigenden Toilettenanlage musste erneuert werden. „Die Arbeiten in den unterirdischen engen Räumlichkeiten waren kompliziert.“ Die Erneuerung der Toilettenanlage erforderte zudem, dass auch Teile des Brunnens mitsaniert wurden – so mussten etwa Leitungen abgedichtet werden. Und noch eine Sache habe zu einer mehrwöchigen Verzögerung geführt: Bei der Ausbesserung der Natursteinstufen stellten die Verantwortlichen fest, dass kein tragfähiges Fundament vorhanden war. Dieses musste also zunächst betoniert werden.

Positive Entwicklung nach Alkoholverbot

Laut Altenbrand sollen die Bauarbeiten Ende September abgeschlossen und der Indianerbrunnen, der vom Bildhauer August Meyerhuber zwischen 1924 und 1927 erbaut wurde, endlich wieder in voller Pracht zu sehen sein.

Mit Ausnahme der Baustelle am Wahrzeichen der Südstadt hat sich der Werderplatz sehr positiv entwickelt, findet Hillesheimer. Die Vorsitzende war zunächst eine vehemente Gegnerin des Alkoholverbots auf dem Platz, sah es als Einschränkung der bürgerlichen Freiheit. „Wir können unser Bier weitertrinken, weil wir es uns leisten können im Lokal zu sitzen, diese Menschen aber nicht – damit hatte ich ein moralisches Problem.“

Entspannte Atmosphäre

Inzwischen habe sie ihre Meinung geändert, auch weil mit dem „Alkohol Akzeptierenden Aufenthaltsraum“ für die Betroffenen eine Alternative geschaffen wurde. Die Atmosphäre auf dem Platz habe sich wieder entspannt, sagt Hillesheimer. „Er ist nun wieder ein Platz für alle.“

Viele der Tische vor den Lokalen sind besetzt. Die Menschen genießen den Feierabend und die letzten warmen Sonnenstrahlen des Tages. Ein buntes Sprachenwirrwarr liegt in der Luft. Die Gastronomie hat gleich doppelten Zuwachs bekommen auf dem Werderplatz: Neben der Café Bar „Electric Eel“ hat das Café Rosa eröffnet und damit die Lücke, die das Eiscafé Vita hinterlassen hatte, wieder geschlossen.

Auf der anderen Seite des Platzes wird vor allem italienisch gesprochen, man frönt dem Dolce Vita. Familie Petriccione betreibt dort seit April das „Il Vesuvio“. Wie die Vorgänger bieten sie italienische Lebensmittel an, sie haben aber auch Tische aufgestellt und bewirten Gäste. „Uns kennt man, wir kommen ja aus der Südstadt“, versichern die Inhaber lachend.