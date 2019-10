Doch keinen Terroranschlag geplant? Darum geht es nun im Eiszeit-Prozess

Anzeige

Ein IS-Anhänger plante einen Anschlag auf die Karlsruher Eiszeit. Darauf deutete der Prozess um Dasbar W. vor dem OLG Stuttgart bislang hin. Nun aber wurde der Haftbefehl abgemildert – das Verfahren könnte sich dennoch ziehen.

Seine Augen waren lange nicht zu sehen. Der Angeklagte, graues Hemd, bartloses Gesicht, kurze Haare, blickte in der Verhandlung lange nach unten auf seinen handbreit dicken Aktenordner. Dasbar W., so war der Vorwurf vor dem Oberlandesgericht Stuttgart, soll einen Anschlag auf die Karlsruher Eiszeit geplant haben. In den LKA-Protokollen hieß es, er habe manchmal ein „teuflisches Grinsen“. Vor Gericht wirkte die steinerne Miene wie eine Bestätigung. Zwischen dieser Verhandlung im Sommer und dem Prozesstag vom Mittwoch liegen Welten.

Aktivitäten in einschlägiger Chat-Gruppe

Im neuen Haftbefehl ist nicht mehr die Rede von Anschlagsplänen oder der Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung. Der 30-Jährige muss sich wie berichtet aber weiter für die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verantworten. Der Prozess wird damit quasi auf Null gesetzt.

Bislang deuteten Ermittlungen darauf hin, Dasbar W. habe im Dezember 2017 mit einem Transporter auf die Karlsruher Eisbahn fahren wollen. Nun dreht es sich in dem Prozess wieder um Vorwürfe aus dem Jahr 2015. Fünf Stunden lang ging Richter Herbert Anderer am Mittwoch bei der Befragung eines Ermittlers ins Detail.

Es geht um neun Fälle, bei denen der Richter dringenden Tatverdacht sieht. Dasbar W., gebürtiger Freiburger, soll Mitte 2015 von Deutschland aus und dann im Irak in einer einschlägigen Chat-Gruppe aktiv gewesen sein. Darin waren nach Ansicht der Ermittler Anhänger und Sympathisanten des sogenannten Islamischen Staats (IS).

Erstellte Dasbar W. ein Propaganda-Video?

Der Angeklagte soll unter anderem ein Propaganda-Video erstellt und Chat-Mitgliedern erklärt haben, wie sie im Internet verschlüsselt kommunizieren können. Die Verteidigung streitet das Erstellen des Videos ab, und bei der Verschlüsselung handle es sich lediglich um allgemein zugängliche Informationen.

Der Angeklagte soll geäußert haben, dass er als Märtyrer für den IS sterben wolle, wie es in der Verhandlung im Juli hieß. Da betonte Verteidiger Marc Jüdt: „Das war Geschwätz – und Geschwätz ist nicht strafbar.“ IS-freundliche Videos mit arabischer Schrift habe er in einem Chat weitergeleitet, „aber nicht ansatzweise verstanden“.

Brisant war die Rückkehr von Dasbar W. nach Deutschland. Bei seiner Einreise Mitte 2017 am Frankfurter Flughafen wurde er vom Zoll kontrolliert. Nach den damaligen Ermittlungen als „Gefährder“ gehandelt, stießen die Beamten in einem Handy auf ein Video. Darin ist der 30-Jährige mit einem Scharfschützengewehr zu sehen. Das zeige ihn mit Streitkräften der Perschmerga, die gegen den IS ankämpfen, so die Verteidigung.

V-Mann sprach von „tickender Zeitbombe“

Doch im Endeffekt führte es zu einer tiefergehenden Beobachtung. Das Landeskriminalamt setzte schließlich im Spätjahr 2017 einen V-Mann auf Dasbar W. an. „Wir wollten wissen, wie W. tickt und ob Gefahr von ihm ausgeht“, hatte der V-Mann-Führer vor Gericht erklärt. Der Mann erarbeitete sich schnell das Vertrauen von Dasbar W. und gab nach den Treffen beim LKA-Beamten zu Protokoll: „Auf mich wirkt er wie ein Terrorist, der aber aktuell nichts machen kann.“

Die Rede ist darin auch von einer „tickenden Zeitbombe“ und „verbohrtem Hass“. Das LKA gibt den V-Mann vor Gericht lediglich für eine Befragung hinter Milchglas und mit Stimmenverzerrung frei, seine Identität soll geschützt werden. Zweifel bringt das elfte Treffen des V-Mannes mit Dasbar W. Es ist das einzige, das per Mikrofon mitgeschnitten wird. Darin wirkt der Angeklagte nicht wie ein Terrorist, sondern beschwichtigend auf den V-Mann ein.

Richter Anderer stellte gegenüber dem LKA-Beamten die Untauglichkeit des V-Mannes in den Raum: „Mein Eindruck: Er kann schlecht damit umgehen, Fehler zu machen. Oder er hat Ihnen Mist erzählt.“ Da das Gericht den Ermittlungen des vorbestraften V-Mannes nicht folgen konnte, wurde der Haftbefehl nun auf die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung beschränkt. „Der Anschlag ist eine Erfindung des V-Mannes“, betont Verteidiger Jüdt.

Das Oberlandesgericht sieht aber dringenden Tatverdacht bei der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Mittlerweile sind Termine bis zum 9. September 2020 angesetzt. Ob dann, bereits vorher oder danach ein Urteil gesprochen wird, ist offen. Das hängt auch von weiteren Beweisen ab – die Beweisaufnahme ist noch nicht beendet.

„Eine Stunde Hofgang auf dem Dach in einem Käfig“

Der weitaus schwerwiegendere Tatvorwurf ist vom Tisch, doch die Verteidigung spricht nur von einem Teilerfolg. „Wir wollen, dass er in den normalen U-Haft-Betrieb entlassen wird“, sagt Verteidiger Jüdt. Derzeit sitzt Dasbar W. isoliert in Haft. „Er hat eine Stunde Hofgang auf dem Dach in einem Käfig mit Blick in den Himmel.“ Er stelle infrage, ob der neue Haftbefehl ein weiteres Jahr zu diesen Bedingungen rechtfertigt.

Eine Haftentlassung hatte die Verteidigung bereits beantragt – auch, weil sie keine Fluchtgefahr sieht. Zudem betont Jüdt: „Man nimmt nicht zur Kenntnis, dass er sich überhaupt nicht verhält wie ein Islamist.“ Islamisten kooperierten nicht mit dem Gericht und seien erkennbar fundamentalistisch. „Er ist einer, der sich seit zwei Jahren in der Haft jeder Anweisung beugt.“

Für den neuen Tatvorwurf sieht das Strafgesetzbuch bei einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren vor. Seit 22 Monaten sitzt Dasbar W. in Untersuchungshaft. Bei einer Verurteilung würde diese Zeit auf die Freiheitsstrafe angerechnet werden. Sollte diese niedriger ausfallen als die bisherigen Monate in der Untersuchungshaft, wäre der Angeklagte auf freien Fuß zu setzen. Eine Haftentschädigung käme jedoch nur bei einem Freispruch oder einer Verfahrenseinstellung in Betracht.

Haftentschädigung

Der Gesetzgeber sieht in bestimmten Fällen eine Haftentschädigung vor. Diese kann erhalten, wer zu Unrecht oder zu lange in Haft saß. Bedingung: Die Freiheitsstrafe muss per Urteil wegfallen oder zumindest abgemildert werden. Für jeden ungerechtfertigten Tag in Haft gibt es eine Entschädigung. Dann fallen laut Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen 25 Euro pro angefangenen Tag der Freiheitsentziehung an. Die Justizminister der Bundesländer äußerten bei ihrer Konferenz vor zwei Jahren, der Betrag sei zu gering und regten beim Bundesjustizminister einen Gesetzentwurf mit „einer deutlichen Erhöhung“ an. Der Betrag blieb bislang gleich. Der Deutsche Anwaltverein fordert eine Erhöhung auf 100 Euro pro Tag. Hinzu kann die Anrechnung von Vermögensschaden kommen. Dazu zählen ausgefallenes Gehalt durch eine haftbedingte Kündigung oder Anwalts- und Mietkosten. Vorausgesetzt ist jeweils Haft, die zu Unrecht erfolgte.