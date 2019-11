„Das Fest“-Auftakt: Erste Bekanntgabe der Acts und Start des Kartenverkaufs

Anzeige

Es ist ein Termin, auf den Fans von „Das Fest“ mit Spannung warten: Erste Bands, die im kommenden Juli bei dem Festival auf der Hauptbühne spielen, werden am 25. November verkündet – und drei BNN-Leser können jeweils mit einer Begleitperson live dabei sein.

Beim sogenannten Kick-off-Abend in der Sparkasse am Europaplatz, bei dem Cheforganisator Martin Wacker die Top-Acts verkündet. Veranstalter und Partner kommen gemütlich zusammen – und erleben mit den Gewinnern auch Live-Musik: Eine Gruppe, die beim „Fest“ 2020 spielt, heizt dem Publikum ein. Wer es ist, verrät das Wacker-Team vorab nicht.

Kein Kartenverkauf mehr auf dem Christkindlesmarkt

Am 26. November startet dann der Ticket-Verkauf. In diesem Jahr gibt es keine „Fest“-Hütte auf dem Christkindlesmarkt oder bei der Eiszeit. Karten werden erstmals in dem ebenfalls am 26. November regulär öffnenden „Schaufenster Karlsruhe“ am Marktplatz verkauft.

Wie bisher wird ein begrenztes Kontingent von „Fest“-Karten auch in allen BNN-Geschäftsstellen angeboten. Zudem sind Sparkassen-Filialen Vorverkaufsstellen.

Ticketverfügbarkeit online überprüfen

Auf der Homepage von „Das Fest“ ist ab dem Vorverkaufsstart zu sehen, wo es noch für welchen Tag Tickets gibt. Das Festival läuft vom 24. bis 26. Juli. Pro Tag kostet die Karte wie gehabt zehn Euro und berechtigt auch zur Nutzung des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs. In den Vorjahren waren Tickets für einzelne Tage schon am ersten oder zweiten Verkaufstag – je nach Verkaufsstelle – ausverkauft.

Vor-Fest startet am 17. Juli 2019

Alles abseits der Hauptbühne – und damit rund 70 Prozent des Angebots – sind frei zugänglich. Das komplett kostenfreie Vor-Fest startet am 17. und endet am 23. Juli. Am Vor-Fest-Wochenende finden in der Günther-Klotz-Anlage ebenso die India-Summer-Days statt.

Gewinnen

Die BNN verlosen dreimal zwei Karten für die „Fest“-Kick-off-Veranstaltung, die am Montag, 25. November, abends in der Sparkasse am Europaplatz stattfindet. Wer gerne auf der Gästeliste stehen möchte, kann mit dem Stichwort „Fest-Kick-off“ eine E-Mail schicken an redaktion.ka-stadt.aktionen@bnn.de oder eine Postkarte an die BNN Stadtredaktion, 76147 Karlsruhe. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 20. November.

Die drei Gewinner werden von der Redaktion benachrichtigt, deshalb werden Teilnehmer gebeten, ihre Telefonnummer anzugeben.