„Das Fest“: Sonderverkauf für Rest-Tickets am Wochenende

Anzeige

Fest-Fans aufgepasst: Wer noch keine Karten für das größte Open-Air-Festival in der Region hat, sollte sich das kommende Wochenende im Kalender markieren.

Auf ihrer Facebook-Seite kündigen die „Das Fest“-Macher einen Sonderverkauf am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Dezember, von 10 bis 22 Uhr beziehungsweise 10-21 Uhr an.

Für den Fest-Freitag und -Sonntag sind noch Tickets übrig. Diese können am kommenden Wochenende am offiziellen Verkaufsstand an der „Eiszeit“ auf dem Karlsruher Schlossplatz gekauft werden. Bis dahin schließt die dortige Vorverkaufsstelle. Laut Organisatoren hätten mit dem Wochenende mehr Menschen die Chance, noch an Tickets zu kommen.

Samstag bereits ausverkauft

Seit Dienstag vergangener Woche läuft der Ticket-Verkauf. Nicht einmal zwei Tage später war der Samstag bereits restlos ausverkauft. In den BNN-Geschäftsstellen ging es sogar noch schneller: Dort waren bereits am Dienstagabend alle 6000 Tickets vergriffen (bnn.de berichtete).

Freitags-Acts schon bekannt

Wer Samstag und Sonntag die Bühne am „Mount Klotz“ zum Beben bringen wird, ist noch nicht bekannt. Anfang vergangener Woche waren die Freitags-Headliner bekannt geworden: Auftreten werden „Gentleman“ und „Kettcar“, die beide zuletzt 2013 beim Fest aufgetreten sind.