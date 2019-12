Das harte Schicksal der Obdachlosen : „Mir ist eigentlich alles egal, ob ich verrecke oder nicht.“

Anzeige

Der Mann sitzt in der Nacht auf Samstag auf der schmalen Bank einer Straßenbahn-Haltestelle. Immer wieder dämmert er weg. In tiefen Schlaf findet er aber nur schwer. Früher hat er im Straßenbau gearbeitet. Er hatte eine Frau, hat drei Kinder. Mit Ulrich Masino und seinen Kollegen vom DRK-Ortsverein Malsch spricht er offen über sein Leben, in dem einiges schief gelaufen ist.

Von unserem Mitarbeiter Matthias Dreisigacker

Mittlerweile lebt der Mann auf der Straße. Er hat körperliche Probleme, möchte deshalb nicht mehr in eine Nachtunterkunft gehen. Obdachlose wie ihn suchen die Helfer des DRK in dieser Nacht ganz gezielt. Sie versorgen sie mit Schlafsäcken, warmer Kleidung, Gulaschsuppe, Stollen, Gebäck und heißem Tee.

Auch interessant: Gaggenauer sammeln Hunderte Geschenke für Obdachlose

Zum dritten Mal sind Masino und sein Trupp in der Stadt unterwegs – fünf Stunden von Mitternacht bis zum frühen Morgen. Sie sehen ihre Aktion als Ergänzung der vorhandenen Angebote. „Wir sind ein weiteres Zahnrad dieser Uhr, damit sie funktioniert. Sie stoppt zwar ab und an, aber wir wollen sie am Laufen halten“, sagt Masino.

Manchmal kommt der Rettungswagen

Die Helfer fahren den Hauptbahnhof, den Bahnhof Durlach, Bereiche der Südstadt sowie offene Geldautomatenräume verschiedener Banken an. Dabei treffen sie immer wieder auf Schicksale wie das des besagten Mannes, den sie auf der Bank einer Haltestelle finden. Neben Schlafsack und Essen schenkt Masino ihm eine Schachtel Zigaretten. Und er wirft einen Blick auf sein schmerzendes Bein. Beim Anblick erschrickt er. Er lässt einen Rettungswagen kommen. Zumindest die nächsten Tage wird der Mann versorgt sein.

Auch interessant: Unterwegs mit dem Kältebus: Hilfe erwärmt die Herzen

Im Laufe der Nacht werden die Helfer mit Kontrasten im gesellschaftlichen Leben konfrontiert. Sie treffen auf viele junge Nachtschwärmer, die zum Feiern unterwegs sind. Ihr Leben hat meist noch keine Brüche. An den Geldautomaten ziehen sie Scheine für die nächsten Stunden. Direkt daneben im Automatenraum liegen oft Obdachlose, in ihre Schlafsäcke gewickelt.

Menschen wie der Mann, der in Freiburg 18 Jahre lang einen festen Job hatte. Danach habe er „Scheiße gebaut“. Heute sagt er: „Mir ist eigentlich alles egal, ob ich verrecke oder nicht.“ Seine knappe Rente – das gibt er offen zu – gibt er hauptsächlich für Alkohol aus.

Auch interessant: Warum Lügen und Betrug in der Bruchsaler Obdachlosenhilfe kein Thema sind

Kleine Hilfe mit großer Wirkung

Gezielt suchen die Rotkreuzler in der Nacht auch eine alte Dame auf, die sie aus dem vergangenen Jahr kennen. Sie sind entsetzt, wie ihr körperlicher und sozialer Verfall fortgeschritten ist. Ihre damals noch auf mehrere Koffer verteilte Habe ist auf zwei blaue Plastiktüten geschrumpft.

Auch interessant: Der totgeglaubte Obdachlose, der in Bruchsal lebte

Gegen fünf Uhr endet die Aktion. Es sind 16 Schlafsäcke, zwölf Isomatten und viele Portionen Gulasch, Stollen und Tee verteilt. Masino und seine Kollegen sind zufrieden, sie hatten mit mehr Bedarf gerechnet. „Wenn wir nur einem haben helfen können, dann war es schon ein Erfolg“, sprechen sie sich Mut zu.