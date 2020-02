Das Karlsruher Sonnenbad ist offiziell 105 Jahre alt – aber in Wirklichkeit viel älter

Anzeige

Mehr als 100 Jahre hat das Sonnenbad beim Karlsruher Rheinhafen auf dem Buckel. Eigentlich ist die Historie der Schwimmanstalt aber fast doppelt so lang.

Das Sonnenbad ist 105 Jahre alt – es hat also noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als die ältesten heute in Karlsruhe lebenden Menschen. 2015, als die vergleichsweise junge Fächerstadt den 300. Stadtgeburtstag groß feiert, existiert gleichzeitig das älteste Freibad im Stadtgebiet seit genau 100 Jahren. Die Vorgeschichte ist aber viel länger.

Mehr zum Thema: Frühstart im Karlsruher Sonnenbad: Schwimmer eröffnen die Saison

Vor bald 200 Jahren entsteht 1826 nahe dem heutigen Gasthaus Kühler Krug an der Alb der Vorläufer – eine Militärschwimmschule für Soldaten der Dragoner- und Grenadierkaserne. Abends darf die männliche Zivilbevölkerung ins Bad. Jungs lernen dort oder im Rheinhafen schwimmen.

Albwasser war fürs Bad „ungeeignet“

1906 wird die Qualität des Albwassers allerdings für „ungeeignet“ befunden. Das Bad wird geschlossen. Doch neue Freibäder bieten bald Ersatz. 1907 eröffnet das spätere Durlacher Turmbergbad. Im gleichen Jahr soll eigentlich auch ein Bad beim Rheinhafen zwischen der Nördlichen Uferstraße und der Alb entstehen, in dem Teil der Stadt, in dem die Schließung des Flussuferbades eine Lücke hinterlassen hat.

Mehr zum Thema: Sonnenbad-Eröffnung: „Man kennt sich, man freut sich“

Der Ersatzbau gelingt aber erst ab 1914 in einem zweiten Anlauf mit Unterstützung der Militärbauverwaltung. Das Bad soll immerhin als Militärschwimmschule genutzt werden. Es eröffnet mitten im Ersten Weltkrieg am 6. Juni 1915 unter dem Namen Sonnenbad. Nach Kriegsende, um 1920, geht es in den Besitz der Stadt über und heißt fortan offiziell „Städtisches Schwimm- und Sonnenbad am Rheinhafen“.

Sonnenbad wird mehrfach modernisiert

Nach 1950 wird die Freizeiteinrichtung modernisiert und erweitert. Wasserspaß unter Dampf und Qualm in der direkten Nachbarschaft zur schweren Industrie, den Kohlefrachtern und Schrotthalden im Rheinhafen… Ein Vorteil ist das direkt benachbarte Heizkraftwerk an der Honsellstraße.

Mehr zum Thema: So war die Sonnenbad-Eröffnung in Karlsruhe 2019

1965 kommt ein Warmwasserbecken. Erwärmt wird das Badewasser seinerzeit nämlich durch den Rücklauf der Energieversorgung. Das ist eine frühe Form einer bis heute hochaktuellen Ressourcennutzung.

Früh wird Wärme aus der Nachbarschaft genutzt

Heizungswasser fließt damals noch mit mehr als 50 Grad Celsius aus den Häusern ab. Das reicht locker, um ein Schwimmbecken auf angenehme Temperatur zu bringen. Dass heutzutage Dampf aus dem warmen Schwimmbecken in die eisige Februarluft steigt, liegt an moderner Fernwärmenutzung.

1971 endet eine weitere umfangreiche Sanierung im Schwimmbad. Das Ergebnis ist das Freibad in der heutigen baulichen Gestalt. Sie wird also im kommenden Jahr 50 Jahre alt. Badbesucher können die Geschichte auf Schautafeln bei den Umkleiden nachvollziehen.

Viele Karlsruher nennen das Sonnenbad weiter Rheinhafenbad

Generationen von Karlsruhern kennen die Freizeitoase unter dem Namen Rheinhafenbad. Erst 2005 wird sie anlässlich des 90. Geburtstags offiziell wieder Sonnenbad genannt. Mit diesem Namen verbindet sich die rekordlange Öffnungszeit, ermöglicht durch eine enge Zusammenarbeit des Freundeskreises Sonnenbad und der Karlsruher Bäderbetriebe.