Das Leih-Großeltern-Projekt des Karlsruher Kinderbüros bringt Generationen zusammen

Nicht jede Familie hat Oma und Opa in der Nähe wohnen und ältere Frauen und Herren haben nicht zwingend das Glück, eigene Enkelkinder zu haben. Ein Projekt in Karlsruhe bringt Wunsch-Omas und -Opas und Familien zusammen.

Von unserer Mitarbeiterin Monika John

Jeden Mittwoch ist für den sechsjährigen Qwanell und seinen dreijährigen Bruder Kenyon Omatag. Dann holt Christina Lehmann die beiden von der Kita ab und los geht’s zum Toben auf den Spielplatz oder zum Spielen in Omas Zuhause. Dort wartet oft schon Opa Thomas, um mit den Jungs etwas zu unternehmen.

Christina und Thomas Lehmann sind Leih-Großeltern. Angefangen hat es vor rund viereinhalb Jahren. „Ich habe den BNN-Bericht über das Projekt „Jung und Alt – Hand in Hand“ über das ehrenamtliche Engagement als Leihoma gelesen und gleich die angegebene Telefonnummer angerufen“, erzählt Christina Lehmann. Das Projekt läuft unter dem Dach vom städtischen Kinderbüro und Seniorenbüro und bringt ältere Menschen mit Familien mit Kindern zusammen.

Manchmal klappt ein erstes Treffen ganz schnell

Sibylle van Schoor hat das Projekt in Karlsruhe initiiert. Bei ihr landete auch der Telefonanruf der Knielingerin. Ziemlich gleichzeitig hat sich Phindile Motz, die Mutter der beiden Jungs, um eine Leihoma beworben. „Mein Mann wusste davon noch nichts und ich habe mir eigentlich nicht viel Hoffnung gemacht“, erzählt die gebürtige Südafrikanerin. Doch innerhalb von zwei Tagen konnte van Schoor ein Treffen der Paare organisieren.

„Es war wie Liebe auf den ersten Blick“, berichtet Christina Lehmann. Beim Gespräch kuschelt der kleine Kenyon auf ihrem Schoß und lässt sich einen Dambedei schmecken, Qwanell sitzt derweil bei Opa Thomas und hört gespannt zu.

Rolle von Opa und Oma: Unterhaltung statt Erziehung

„Normalerweise geht das nicht so schnell“, weiß van Schoor. „Die Chemie muss stimmen. Man muss da ehrlich sein und auf sein Bauchgefühl hören.“ Die Projektleiterin lädt die Interessenten zu unverbindlichen Infogesprächen ein. Da können Fragen gestellt und Wünsche geäußert werden.

Klappt es zwischen den Paaren, dann sollte klar sein, dass Leihoma und Leihopa nicht zur Erziehung der Kinder gerufen sind. Ihre Rolle ist eine andere. Da geht es um Freizeitaktivitäten, ums Vorlesen oder um Sport. Jetzt vor Weihnachten spielt Basteln und Backen eine große Rolle. So auch mittwochs bei den Lehmanns und ihren Leihkindern. „Das macht Spaß“, nicken die Jungs. Nach dem Abendessen holt der Papa sie ab.

Kontakt mit älteren Generationen ist wichtig für die Kinder

„Wir waren aber schon mal zum Schlafen bei Oma Tina“, verrät Kenyon. „Ja, am Wochenende. Hat gut geklappt“, ergänzt Thomas Lehmann. Die Mutter der Jungs, die als Bauingenieurin in Teilzeit arbeitet, ist froh über das Projekt. Ihre Familie ist in Südafrika, die ihres Mannes lebt ebenfalls weit entfernt. So kommen die Kinder in Kontakt mit der älteren Generation. „Das ist wichtig“, sind sich die Eltern einig. Alle sechs waren auch schon zusammen in Spanien. „Mit einem großen Bus sind wir gefahren“, strahlt Qwanell. Gewohnt haben sie allerdings in getrennten Wohnungen im gleichen Haus. „So viel Gemeinsamkeit ist nicht unbedingt der Normalfall“, meint van Schoor. „Das hier ist ein Glücksfall.“

Vertrauen ist die Basis: für alle drei Generationen

Seit 25 Jahren leitet Schoor das Projekt. Wie viele Paare sie in der Zeit zusammengebracht hat, weiß sie beim besten Willen nicht. „Es dürften weit über hundert gewesen sein“, vermutet sie.

Für die Leihomas und -opas gibt es auch Fortbildungen, denn vieles im Umgang mit Kindern habe sich im Laufe der Jahre verändert. „Aber nochmal: Erziehung geht nicht“, bekräftigt sie. Gegenseitiges Vertrauen spiele indes eine große Rolle. Ältere Damen und Herren, die gerne in die neue Rolle schlüpfen möchten, sich aber nicht so recht trauen, denen empfiehlt sie: „Einfach mal ausprobieren.“

Kontakt

Menschen ab 50 Jahre, die Interesse haben, sich als Leihoma oder Leihopa ehrenamtlich zu engagieren, wenden sich an die „Jung und Alt“-Projektleiterin Sibylle van Schoor.

Ihre Rufnummer lautet: (07 21) 49 39 35.