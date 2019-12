Das plant Karlsruhe als „Unesco City of Media Arts“ in den nächsten Jahren

Anzeige

Karlsruhe gibt sich noch ein Stück globaler als bisher – ohne deshalb abzuheben. Statt 99 Luftballons gibt es jetzt 99 Globen, montiert vor der Fassade des Rathauses. Das passt insofern, als die Träume, „Unesco City of Media Arts“ zu werden, nicht zerplatzt, sondern schöne Wirklichkeit geworden sind.

An bunte Luftballons erinnert lediglich das Logo, das anlässlich der Auszeichnung entworfen wurde.

„Karlsruhe ist die erste und einzige Unesco City of Media Arts in Deutschland,“ erklärte Karlsruhes Kulturbürgermeister Albert Käuflein. Er sieht den Ehrentitel als Bestätigung der bisherigen Schwerpunktsetzung in Sachen Kultur.

Käuflein betrachtet „Medienkunst als Markenkern“ der Stadt. Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur erwartet für ihre Ehrung allerdings eine Gegengabe: Innerhalb der kommenden vier Jahre soll ein Aktionsplan umgesetzt werden, wobei es ein besonderes Anliegen der Karlsruher Politiker ist, die Medienkunst möglichst weit in die Stadt hineinwirken zu lassen, wie Susanne Asche betonte. Die Kulturamtsleiterin verwies nicht zuletzt auf einen mit 100 000 Euro ausgestatteten Fördertopf, mit dem Projekte und Initiativen unterstützt werden sollen. Asche: „Der Unesco-Titel ist ein Auftrag an uns alle.“

Große Kunst- und Kulturnacht am 16. Mai geplant

Einige Akteure, die das medienkünstlerische Profil der Stadt künftig weiter schärfen sollen, kamen am Montagabend bei einer Pressekonferenz bereits zu Wort. So sprach etwa Yoreme Waltz zum Thema Tanz und verwies darauf, dass die freie Szene bereits großes Interesse zeige, auf dem von der Unesco ausgezeichneten Gebiet tätig zu werden. Gerald Rouvinez vom Kulturring machte Appetit auf eine große Kunst- und Kulturnacht, die am 16. Mai das ehemalige Karlsruher Schlachthofgelände in völlig neues Licht rücken soll.

Internationalität ist eine zentrale Maxime der neuen Auszeichnung. Weltweit nur 17 Städte dürfen sich ihrer rühmen, wie der Karlsruher Oberbürgermeister hervorhob. Dieses Netzwerk gelte es zu nutzen, die Medienkunst solle von Karlsruhe in die ganze Welt ausstrahlen.

Dass man in dieser Hinsicht nicht bei Null anfängt – dafür stand Olvier Langewitz, Gründer des Filmboards Karlsruhe, der auf die Erfolge des Festivals „Independent Days“ verwies: Über 1 500 Einreichungen von Kurzfilmen aus über 90 Ländern habe man in diesem Jahr verzeichnet. Mittlerweile sei man derart gut vernetzt, dass es feste Kooperationen mit Uganda und Indien gebe, unterstrich der Kulturmanager.

Karlsruhes großes Plus: das ZKM

Das eigentliche Pfund allerdings, mit dem die Stadt in puncto Medienkunst und grenzüberschreitende Vernetzung wuchern kann, ist das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM). Peter Weibel, der künstlerische Vorstand, hat dank seiner zahlreichen Kontakte immer wieder Künstlerinnen und Theoretiker, Denkerinnen und Kunsthistoriker aus aller Welt nach Karlsruhe geholt.

Ausstellungen des ZKM fanden und finden weit über die Grenzen Deutschlands hinaus Beachtung, wie Weibel anhand einer längeren Liste verdeutlichte. Auch diese Fülle lässt sich mit dem Titel der Arbeit von Rainer Kehres verbinden, die der Lichtkünstler, Musiker und Komponist am Karlsruher Rathaus angebracht hat: „Kaskade“ nennt Kehres seine 99 Globen, die den Südpol nach oben richten: ein Denkanstoß.