Das sagt Coach Eichner über die Fitness vor der Partie gegen St. Pauli

Fünf Punkte aus drei Spielen lassen sich für den abstiegsbedrohten Karlsruher SC sehen. Zum Abschluss der ersten Englischen Geister-Spielwoche will Fußball-Zweitligist KSC aber auch am Samstag (Anpfiff 13 Uhr) gegen den FC St. Pauli möglichst drei Punkte zuhause im Wildpark behalten.

Mit einem Sieg über die auf Platz zwölf stehenden Paulianer, könnte die Truppe von KSC-Trainer Christian Eichner weiter Boden im Abstiegskampf gut machen. Wichtig wird sein, wer nach der Corona-Pause und der Belastung der Englischen Woche die meisten fitten Profis auf den Rasen bringen wird.

„Am Ende der Englischen Woche ist eines entscheidend: Wer schafft es, den Kopf so stark in den Griff zu bekommen, dass er die körperliche Komponente, die am Ende der Englischen Woche kommen wird, irgendwann besiegt“, erklärte Christian Eichner bei der virtuellen Pressekonferenz im Quarantäne-Trainingslager auf der Sportschule Schöneck.

KSC-Stürmer Hofmann: „Die Mannschaft lebt“

Er hoffe, dass die Mannschaft Kraft und Glaube an sich aus der letzten halben Stunde aus Hannover mitgenommen habe. „Die Mannschaft lebt“, freute sich Stürmer Philipp Hofmann, dass der KSC nach dem Rückstand gezeigt hatte, was in ihm steckt.

„Wir wollen am Samstag gewinnen. Wir müssen jedes Spiel mit einem gewissen Risiko spielen, weil wir Punkte brauchen“, hatte Toptorschütze Hofmann bereits nach dem 1:1-Unentschieden in Hannover erklärt.

Gefährliche Hamburger

Einen Rückstand will man gegen die Hamburger vermeiden. Dass St. Pauli „extrem gefährliche“ Spieler in der Offensive habe, weiß Eichner. „Sie bieten auch nach hinten immer was an. Wir erwarten einen Gegner, der weiß, wie das Spiel geht.“

Aber der KSC-Coach erwartet, dass seine Mannschaft ihr Spiel durchdrücken wird, um drei Punkte gegen den Abstieg zu holen. „Ich glaube die Jungs wissen was notwendig ist, um ein Spiel siegreich zu gestalten. Morgen wäre ein guter Moment.“

Verzichten muss Eichner am Samstag lediglich auf Angreifer Babacar Gueye. Ansonsten kann der KSC-Coach personell aus dem Vollen schöpfen.