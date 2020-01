„Meet MI“ ist ein außergewöhnlicher Jugendtreff in Karlsruhe: „So was lerne ich nie in der Schule.“

Anzeige

„Triff mich mittwochs“ oder auf englisch: „Meet MI“ – das steht für einen außergewöhnlichen wöchentlichen Treff und ein Netzwerk junger Menschen in Karlsruhe. Unter dem Dach des Stadtjugendausschusses machen die Mitwirkenden Programm für Gleichaltrige und Jüngere. Es geht um lokales gesellschaftliches und politisches Engagement, Meinungsbildung und gekonntes Debattieren.

Den Schulabschluss noch vor sich, aber schon Trainerin oder Leiter einer Jugendgruppe: Ohne das Engagement vieler Heranwachsender wäre das Angebot für Kinder und Jugendliche in Karlsruhe dünner und weniger vielfältig.

Engagement für Jugendkultur

„Im Winter haben die jungen Leute von Meet MI mehr Zeit als im Sommer, aber das Engagement ist rund ums Jahr groß“, sagt Isabel Kasalo. Sie ist im Stadtjugendausschuss zuständig für die Jugendverbände und alles, was mit Beteiligung, Mitsprache oder Mitbestimmung zu tun hat.

Staatssekretärin zu Gast

Die Mitglieder der Meet MI-Runde stellen in ihrer Freizeit Beachtliches auf die Beine. Im November kam die Staatssekretärin Petra Olschowski aus dem Stuttgarter Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst zum „Kulturdialog“. Mit ihr diskutierten junge Karlsruher im Aktions- und Zirkusbüro im Otto-Dullenkopf-Park.

Was bedeutet mir Kultur?

Moderiert von Kasalo und dem Vorsitzenden des Stadtjugendausschusses, Daniel Melchien, ging es um Fragen wie „Was ist für mich Kultur? Was bedeutet sie mir, wie gehe ich mit ihr um?“

Quicklebendige Debatte

Solche Diskussion laufen nicht staubtrocken ab, sondern quicklebendig: Immerhin geht es um Raum für Jugendkultur, ob im Badischen Staatstheater, in Karlsruher Kinder- und Jugendhäusern oder in eigenen Parcourhallen. Dann wieder organisieren die jungen Leute einen Ausflug in den Landtag oder auch mal schlicht gemeinsames Kochen.

Geld vom Ministerium

Die Beteiligung Heranwachsender am gesellschaftlichen Angebot funktioniert auch, weil Geld aus Fördertöpfen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fließt. Die Mittel aus dem Aktionsfonds des Bundesprogramms „Demokratie leben“ für Karlsruhe sind just auf 55 000 Euro pro Jahr angehoben worden. Sie werden auf Antrag von Vereinen im Stadtgebiet zur Förderung von Projekten zugunsten demokratischer Bildung ausgeschüttet.

Zweiter Fördertopf

Zusätzlich stellt das Bundesministerium weitere 12 000 Euro jährlich zur Verfügung für einen Jugendfonds. Aus diesem Topf bezuschusst werden Projekte zur Jugendbeteiligung.

Schüler wollen mitreden

Die Themen Karlsruher Jugendlicher sind breit gefächert. In Oberreut fordern sie die Sanierung ihres Bolzplatzes, Schüler wollen mitreden bei der Gestaltung der Kaiserstraße und Ticketpreisen für Bahnen und Busse.

Konferenzen trainieren den freien Austausch

Ihre Anliegen vertreten sie regelmäßig in den Karlsruher Jugendkonferenzen gegenüber Bürgermeistern oder sogar in internationaler Runde wie bei der Jugendkonferenz „YouConf 2018“ mit Oberbürgermeister Frank Mentrup und Gleichaltrigen aus Karlsruhes französischer Partnerstadt Nancy und der russischen Partnerstadt Krasnodar im Gartensaal des Schlosses.

Nächstes Ziel: Krasnodar

Auf die Teilnahme an der „YouConf 2020“ im Sommer in Krasnodar bereiten sich aktuell erneut 30 junge Karlsruher vor. So schwimmen sie sich frei, argumentieren in großer Runde und üben, ohne Berührungsängste mit Amtsträgern zu sprechen.

So was lerne ich nie in der Schule

„Mich beeindruckt, wie souverän die Jugendlichen in die Aufgabe hineinwachsen, auch Interessen anderer zu vertreten“, sagt Isabel Kasalo. Eine Teilnehmerin erklärte einmal kurz und knapp, warum sie so viel Zeit in dieses Engagement steckt: „So was lerne ich nie in der Schule.“

Wer sich für „Meet MI“ interessiert, erhält Informationen bei Nicolai Börckel in der Fachstelle für Jugendbeteiligung des Stadtjugendausschusses Karlsruhe, Telefon 1 33 56 03. Das Förderprogramm „Demokratie leben“ betreut Marcel Seekircher, Telefon 1 33 56 26, in der Koordinierungs- und Fachstelle „Partnerschaften für Demokratie“.