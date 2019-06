Deep-Purple-Star Glenn Hughes auf dem Zeltival in Karlsruhe: Die BNN verlosen 5 x 2 Karten

Anzeige

Eine außergewöhnliche Hommage an Glenn Hughes‘ Zeit in der legendären britischen Rockband Deep Purple verspricht die zweistündige Show, die am Mittwoch, 17.07.2019, um 20.30 Uhr auf dem Zeltival im Tollhaus in Karlsruhe stattfindet – präsentiert von den BNN.

Der Bassist und Sänger hat zwischen 1973 und 1976 maßgeblich mit dazu beigetragen, ein ganzes Genre zu definieren, denn Deep Purple zählen zu den einflussreichsten und bahnbrechenden Classic Rock-Bands aller Zeiten. Nun ist es für Glenn Hughes die richtige Zeit, seine Vergangenheit und den musikalischen Nachlass zu würdigen – mit den klassischen Songs von Deep Purple. Und wo ginge das besser als auf dem Zeltival?

Jubilumsausgabe des Zeltival 2019

Am Freitag, 28. Juni, startet die nunmehr 25. Ausgabe des Zeltival. „Das Zeltival ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Karlsruher Kulturangebots geworden“, sagte Tollhaus-Chef Bernd Belschner gegenüber den BNN, denn „das Zeltival bedeutet ein gewisses Lebensgefühl.“ Tatsächlich legte ein Zirkuszelt auf dem Engländerplatz in Karlsruhe und die Idee, ein ebenso breites wie zeitlich kompakt aufgestelltes musikalisch-kulturelles Programm auf die Beine zu stellen, bereits 1984 den Grundstein für das Zeltival, das auch heute noch begeistert. Das angeschlossene Außenareal wird auch 2019 wieder mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Dort können sich alle Zeltival-Gäste mit kühlen Getränken versorgen und das gastronomisches Angebot nutzen – perfekt, um den Abend nach der Show von Glenn Hughes gemütlich ausklingen zu lassen.

