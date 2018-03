Die Brücke ist weg. Elf Monate nach seinem Zwilling an der Ritterstraße ist am Wochenende auch der Steg über die Kriegsstraße auf Höhe der Lammstraße verschwunden.

Brücke in Stücke

Von Samstagabend bis Montagmorgen war die City-Autobahn deshalb beim Nymphengarten gesperrt. Betonsägen schnitten die 51 Jahre alte Brücke in Stücke.

Zehn Schnitte durch das Eis

Ein Kran nahm das Brückenteil an den Haken. Dabei erschwerte und verzögerte die klirrende Kälte die Abbrucharbeiten. Am Sonntagmorgen, als die Sonnenstrahlen die völlig vereiste Brücke glitzern ließen, waren nur vier von zehn Schnitten gesetzt.

Erst gegen 13 Uhr hob der Kran das erste Segment aus dem Bogen. „In der Kälte konnten wir den Beton nicht gut zersägen“, berichtete ein Verantwortlicher. Das Wasser, das die Seilsäge kühlen sollte, gefror bei minus acht Grad auf der schnell vereisten Brücke. Nicht dass das Brücklein festgefroren wäre, aber erst der zusätzliche Einsatz einer großen Kreissäge versprach, rechtzeitig fertig zu werden.

Johannes Häberle, Projektleiter Kriegsstraße beim Kombi-Bauherrn Kasig, ging am Sonntag davon aus, dass die Brücke spätestens in der Nacht demontiert sei und der Verkehr ab Montagmorgen 5 Uhr am Nymphengarten wieder über die Kriegsstraße rollen kann.

Nun liegt die Konstruktion, für die bei der politisch gewollten Abkehr von der autogerechten Stadt der 60er Jahre kein Platz mehr war, am Boden. In den nächsten Tagen wird sie weiter zerkleinert und dann als Bauschutt die Fächerstadt verlassen.

Betonblüten zu Buga-Zeiten

Als Karlsruhe sich 1967 zur Bundesgartenschau nicht nur viele Blüten- sondern auch einige Betonträume erfüllte, gehörten die zwei Stege zu den architektonischen Attraktionen. Viele tausend Menschen gingen damals über die jungen Brücken vom Blumenmeer im Stadtgarten zur Blütenschau im Schlossgarten.

Frischer Beton fließt

Neuer Beton fließt jetzt in die zwölf Meter tiefe Grube, die seit dem Sommer 2017 zwischen den früheren Brückenstandorten am Nymphengarten in der Kriegsstraße entstanden ist. Der vor bald einem Jahr mit drei Jahren Verspätung begonnene Bau des Autotunnels Kriegsstraße erreicht also die Betonreife: Auf der Westseite der Grube bei der Ritterstraße sind die ersten 30 Meter der Tunnelsohle gegossen.

Ebenerdiger Übergang

Für die Fußgängerbrücken gibt es zumindest schon mal provisorischen Ersatz: Seit drei Wochen führt ein Überweg mit Ampel an der Ritterstraße ebenerdig über die Kriegsstraße. Dies ist nur ein Vorgeschmack auf die Zukunft; denn nach aktuellem Plan soll der Umbau der Kriegsstraße erst Ende 2021 abgeschlossen sein.

Dann gibt es nicht nur einen Autotunnel für den Durchgangsverkehr und eine oberirdische Straßenbahntrasse sowie eine mehrreihige Boulevardallee, sondern mehrere Fußgängerüberwege über die Kriegsstraße – fast an jeder querenden Straße einen. Ist es doch Ziel des Stadtumbaus, die Auto-Beton-Schneise Kriegsstraße und damit die Barriere zwischen City sowie Südstadt und Südweststadt zu beseitigen.

Unterführungen verschwinden

Auch die Zeit der Unterführungen ist vorbei. Schon vor vielen Jahren wurden die großen Unterführungen am Karlstor und am Ettlinger Tor geschlossen. Vergangenes Jahr folgte noch der Fußgängertunnel an der Kreuzstraße beim Staatstheater. Dessen Südseite wird in diesen Wochen abgebrochen. Die Nordseite ist bereits vor einem halben Jahr entfernt worden.

Gleichberechtigung auf der Straße?

Der Brückenfall und das Aus für die Unterführungen an der Kriegsstraße stehen für den Paradigmenwechsel von der Autovormacht zur Gleichberechtigung von Fußgängern und Radfahrern, also zu einer barrierefreien Stadt. Man braucht die Brücken und Unterführungen nicht mehr, weil es immer mehr ebenerdige Querungsmöglichkeiten gibt.

Gerne vermeiden laufende Menschen heute einen Anstieg und überlassen dem Autofahrer nicht mehr anspruchslos die Straße. Seit Sonntagmittag gibt es nun in der Fächerstadt jetzt nur noch 111 Fußgängerbrücken und 27 Unterführungen. Der ebenerdige Stadtumbau zeigt da schon seine Wirkung.