Demos in Karlsruhe verlaufen weitgehend friedlich – zwei Festnahmen

Die beiden Demonstrationen am Samstagnachmittag am Karlsruher Stephanplatz sind nach Angaben der Polizei weitgehend friedlich verlaufen. Im Vorfeld der Veranstaltungen habe es zwei Körperverletzungsdelikte sowie zwei Festnahmen gegeben.

Die Auseinandersetzungen fanden laut Polizei jeweils zwischen Vertretern des rechten und des antifaschistischen Lagers auf dem Weg zum Stephanplatz statt. Die beiden Festgenommenen stammten je aus einem der beiden Lager. Von welcher Seite die Aggressionen jeweils ausgegangen sind, ist laut Polizei noch unklar.

Doppelt so viele Teilnehmer wie angemeldet bei Gegendemo in Karlsruhe

An der Demo, die unter dem Motto „All lives matter“ von Ex-NPD-Aktivist Jonathan Stumpf aus Mannheim angemeldet worden war, nahmen nach offiziellen Angaben etwa 40 statt der angemeldeten 80 Personen teil.

Mit der Kundgebung reagierten die Demonstranten um Stumpf auf die „Black Lives Matter“-Proteste infolge des Todes des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis. Auch in Karlsruhe hatten unter dem Motto „Black Lives Matter“ Tausende Menschen gegen Rassismus und Diskriminierung demonstriert.

Organisator Jonathan Stumpf wird der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch bewerteten Identitären Bewegung zugeordnet. 2019 war er Spitzenkandidat der NPD für den Gemeinderat in Mannheim.

Aufseiten des antifaschistischen Bündnisses erschienen zur Gegendemo rund 500 statt der angemeldeten 200 Personen. Mit Sprechchören und Gesängen übertönten sie deutlich die Demonstranten aus dem rechten Lager.

Unter den Demonstranten waren nicht nur Mitglieder der Antifa, sondern auch Gruppierungen wie die Grüne Jugend, „Die Partei“ und „Omas gegen rechts“ sowie viele Privatpersonen.

„Ich will nicht, dass die Rechten immer die Themen vereinnahmen und sie für ihre eigene Propaganda benutzen“, äußerte sich eine Teilnehmerin gegenüber den BNN. Das sei bei schon bei den „Fridays-for-Future“-Protesten so gewesen, und jetzt eben bei „Black Lives Matter“.

„Wir wollen uns solidarisieren mit der Bewegung von ‚Black Lives Matter‘ und mit den Menschen, die unter Rassismus und Diskriminierung leiden“, sagte ein weitere Demonstrant. „Wir müssen Präsenz zeigen.“

Polizei mit mehreren Hundert Einsatzkräften vor Ort

Inwieweit es Verstöße gegen die Corona-Regeln gab, ist derzeit noch unklar. Die „All lives matter“-Demo dauerte von 14 bis circa 14.40 Uhr. Die andere Veranstaltung hatte bereits gegen 13 Uhr angefangen und endete kurz nach der anderen Demo.

Die Polizei war mit mehreren Hundert Einsatzkräften vor Ort, in der Innenstadt kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.