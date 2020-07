Der Applaus ist verhallt: Wie es den Corona-Alltagshelden heute geht

Anzeige

Verkäuferinnen, Paketboten, Krankenschwestern, Pfleger – als Deutschland während des Corona-Lockdowns still stand, da rückten jene Menschen in den Blickpunkt, die trotzdem immer da waren und da sein mussten. Sie wurden beklatscht und beachtet – und jetzt? Hat sich was geändert? Und, wenn ja, was?

Vor dem Discounter in der Karlsruher Innenstadt hängt noch das plakative „Danke!“, das Mitglieder der aktiven Fanszene des Karlsruher SC im Frühjahr aufgehängt hatten. „Oft nicht gesehen und wertgeschätzt, doch Eure Arbeit verdient Respekt“, steht da drauf.

Drinnen im Laden sei davon nicht mehr viel zu spüren, sagt eine Verkäuferin: „Es ist eigentlich wie früher.“

Ein Danke? Gibt es kaum noch, sagt die Verkäuferin

Viele Kunden seien ungeduldig, der Abstand werde nicht eingehalten und man werde auch schon mal angehustet. Während des Lockdowns dagegen seien Süßigkeiten und anderes vorbei gebracht worden. Nun gebe es kaum noch Kunden, die sagen: „Schön, dass ihr da seid! Danke!“

Auch in einem großen Supermarkt am Stadtrand herrscht Ernüchterung: unhöflich, ungeduldig, respektlos – so treten viele Kunden auf, erzählen dort die Verkäuferinnen. „Das Geklatsche“ könnten sich die Leute „an den Hut stecken“.

Im Frühjahr waren die „Corona-Helden“ plötzlich im Fokus

Als das öffentliche Leben wegen der Ausbreitung der Corona-Pandemie für einige Wochen nahezu still stand, da wurde geklatscht, im Netz und auf Balkonen.

Und in der Öffentlichkeit wurde die Bedeutung all jener Berufsgruppen hervorgehoben, denen sonst wenig Beachtung und Achtung entgegengebracht wird und deren Löhne oft in keinem Verhältnis zu ihrer Arbeit stehen: Verkäuferinnen und Verkäufer, Reinigungskräfte, Pflegepersonal, Lkw-Fahrer, Paketboten – und, und, und.

„Es gibt ja bei dieser Geschichte so viel mehr als eine Berufsgruppe“, sagt Krankenpflegerin Natalie Jalowy, der es so ähnlich ergeht wie der Discount-Verkäuferin: Viel habe sich nicht verändert.

Es gibt auch positive Erfahrungen

Aber: Die Erfahrungen sind unterschiedlich. Andere berichten, dass sich im Miteinander etwas zum Positiven verändert habe. Sie habe das Gefühl, „dass viele Kunden achtsamer und wertschätzender sind“, sagt Ramona Müller, die in Karlsruhe eine Filiale der Drogeriekette dm leitet.

Auch dort herrschte ja wochenlang eine Art Ausnahmezustand, Kunden warteten sogar am Hintereingang auf Lkw-Ladungen mit Toilettenpapier. In den Supermärkten mussten die Beschäftigten mit oftmals uneinsichtigen Kunden Diskussionen führen. Offiziell äußern dürfen sie sich jetzt nicht. Alle große Ketten, ob Aldi oder Lidl, Edeka, Rewe oder Real, lehnten entsprechende Anfragen ab.

Unser Redaktionsmitglied Gerhard Wolff traf fünf Heldinnen und Helden, und fragte, wie es ihnen heute bei ihrer Arbeit ergeht und ob und was sich geändert hat.

Die Krankenpflegerin: „Wir haben schon vor Corona alles gegeben und machen das auch weiterhin.“

Auf der D12 des Städtischen Klinikums Karlsruhe ist der Alltag wieder eingekehrt. Schlaganfall- statt Covid-19-Patienten, Normal- statt Ausnahme-Betrieb. „Das war eine komplett neue Arbeitsroutine“, sagt Natalie Jalowy im Rückblick: „Eine Herausforderung.“

Auf der neurologischen Intensiv-Station betreuten Jalowy und ihre Kolleginnen und Kollegen in der Corona-Hochphase die Schwerstfälle, „bis zu sechs Patienten gleichzeitig“, sagt Jalowy über jene Wochen, in denen angesichts des plötzlichen Scheinwerferlichts auch Hoffnungen wuchsen. Hoffnungen, die sich bislang nicht erfüllten.

Die Arbeit auf der Intensiv-Neurologie ist auch zu normalen Zeiten eine ebensolche: intensiv. Mental sei die Belastung also ähnlich gewesen, sagt die Gesundheits- und Krankenpflegerin. Aber das Team war für Corona aufgestockt und neu zusammengestellt worden, die Arbeitsabläufe anders.

„Wie zum Beispiel das aufwendige Ein- und Ausschleusen in und aus den Patienten-Zimmern“, sagt Jalowy, die aber festhält: „Wir waren sehr gut vorbereitet und haben das echt gut hinbekommen.“

Gleichwohl sei jeder froh gewesen, dass die Lage sich hier nicht derart zuspitzte wie in jenen Tagen beispielsweise in Italien.

Endlich sind wir mal präsent in der Gesellschaft. Natalie Jalowy, Krankenpflegerin

Draußen wurde derweil plötzlich ihre Arbeit wahrgenommen, beklatscht gar. KSC-Fans hingen Transparente auf, um „Danke!“ zu sagen. Und drinnen dachte nicht nur die 29 Jahre alte Jalowy: „Endlich bekommen wir die Anerkennung, endlich sind wir mal präsent in der Gesellschaft.“

Und die Hoffnung keimte, dass sich dauerhaft etwas verändern könnte. Dieses Gefühl sei jedoch verflogen. „Ernüchternd und enttäuschend“, das seien zwar harte Begriffe, sagt die aus Rastatt stammende Jalowy, „aber das trifft es am besten“.

Seit elf Jahren arbeitet sie im Klinikum, wo sie auch ihre Ausbildung absolvierte. Und seit Jahren beschäftigen Themen wie personelle Ausstattung, Gehaltsgefüge und Arbeitszeiten das Klinikpersonal, das durch die Corona zusammengeschweißt wurde, wie Jalowy findet.

Der Corona-Bonus? Ist noch nicht geflossen

Aus der politischen und öffentlichen Debatte sind die im März und April gefeierten Heldinnen und Helden aber schon wieder verschwunden. Und bei den Mitarbeitern des Klinikums ist auch der versprochene Corona-Bonus noch nicht geflossen.

Derzeit gebe es in Baden-Württemberg noch keine finanzierte Regelung für eine Zulage für Pflegekräfte in Krankenhäusern, teilt das Klinikum mit.

Ob sich im Umgang der Angehörigen und Patienten gegenüber dem Pflegepersonal nach und durch Corona etwas geändert habe, vermag die Krankenpflegerin noch nicht zu sagen. Lange Zeit waren ja überhaupt keine Besuche möglich.

Auf die eingeschränkten Besuchs-Möglichkeiten reagieren die Menschen jedoch überwiegend verständnisvoll, berichtet Natalie Jalowy, die abschließend festhält: „Wir haben schon vor Corona alles gegeben und machen das auch weiterhin.“

Der Paketzusteller: „Wenn du höflich bist, dann sind es die Menschen auch“

200 Pakete hat Ali Demiray an diesem Morgen geladen. „Eine normale Menge, in der Arbeitszeit machbar“, sagt der Paketbote der DHL, dessen Auslieferungsgebiet in Karlsruhe liegt. Ob sich was geändert für ihn seit und nach dem Corona-Lockdown im Frühjahr? Demiray überlegt. „Vielleicht ein bisschen“, sagt er: „Ab und zu fragen die Leute schon, wie die Belastung bei der Arbeit ist.“

Und sonst? Komme es eben auch auf einen selbst mit an, findet er. „Wenn du höflich bist, dann sind es die Menschen auch“, stellt Demiray fest. Und die, die es vor Corona schon nicht waren, die sind es auch heute nicht.

Ja, ein wenig mehr Dank gibt es

Aber, ja, ein wenig mehr Dank als vor Beginn der Corona-Krise gebe es. Auch mal kleinere Aufmerksamkeiten. „Doch das gab es aber auch vorher schon immer mal wieder“, sagt Demiray, der seit mehr als neun Jahren den Menschen ihre zumeist online georderten Wünsche liefert. Und damit eben auch Freude an die Haustür bringt.

Wir haben durchgearbeitet. Ali Demiray, Paketzusteller

„Wenn Du klingelst und sich ein zum Beispiel ein Kind freut, dass sein Päckchen da ist, dann freue ich mich auch. Es ist schön, ein lächelndes Gesicht zu sehen“, sagt der Karlsruher, für den es keinen Corona-Stillstand gab: Während des Lockdowns, als Betrieb wie zur Weihnachtszeit herrschte, und auch jetzt, wo die Bestell-Lust auf hohes Normalmaß gesunken ist.

„Wir haben durchgearbeitet. Und ich und alle meine Kollegen wollen immer das Beste geben“, sagt er. Zurzeit muss das eben mit dem gebotenen Abstand gelingen: Klingeln, Paket vor der Tür abstellen, dann die Unterschrift. Er sei zufrieden mit seiner Arbeit, sagt Demiray noch. Und, ja, es habe ihn schon gefreut, dass Menschen wie ihm während des Corona-Stillstand einmal ausdrücklicher Respekt gezollt und applaudiert wurde.

Die Altenpflegerin: Das freut einen, aber das ändert ja nichts

Für Elisabeth Ludwig ist es auch während des Stillstands ganz normal weitergegangen. „Die Menschen mussten ja versorgt werden“, sagt Elisabeth Ludwig, die für den ambulanten Pflegedienst „Caritas ambulant“ des Caritasverbandes Karlsruhe unterwegs ist.

Nervenaufreibend sei das zu Beginn der Corona-Krise gewesen, „weil Angst und Unsicherheit umgingen“. Nur eine verschwindend kleine Minderheit konnte es sich leisten, auf die ambulanten Dienste zu verzichten. „Teilweise waren wir die einzigen Kontaktpersonen für die Menschen“, berichtet die 58-Jährige, die seit 17 Jahren in der Pflege-Branche arbeitet. Entsprechend abgehärtet ist sie.

Öffentliche Lobhudelei? „Da höre ich gar nicht mehr drauf“

Öffentliche Lobhudelei, temporärer Applaus? „Da höre ich gar nicht mehr drauf“, sagt sie. Sie mache ihre Arbeit, selbstverständlich sei das für sie, so wie man eben füreinander da zu sein hat in der Gesellschaft. Und es müssten ja noch viel mehr Berufsgruppen im täglichen Fokus stehen, „von der Verkäuferin bis zum Lkw-Fahrer“.

Aber Ludwig weiß auch um den Wert ihrer Arbeit. „Wir fangen viel auf“, sagt sie. Dankbarkeit in vielerlei Form erfährt sie von den Menschen, die sie pflegt und betreut, und auch von deren Angehörigen. „Das Schönste ist für mich ein Lächeln eines Kunden“, sagt sie. Auch auf der Straße, wenn sie aus dem Auto steigt, gebe es schon mal ein positives Echo. „Tolle Arbeit, die Sie machen“, hört sie dann zum Beispiel.

Wenig Hoffnung auf grundlegende Besserungen

Am Anfang der Krise hätten solche Reaktionen zugenommen, „das ist aber wieder abgeflacht“. Sie hat ohnehin wenig Hoffnung, dass sich die Menschen groß ändern, geduldiger werden etwa, höflicher im Umgang untereinander. Und auch, dass sich etwas Grundlegendes in ihrer Branche ändert.

Es wäre mir wichtig, von der Öffentlichkeit und der Regierung mehr Wertschätzung zu bekommen. Elisabeth Ludwig, Altenpflegerin

1.000 Euro vom Land, 500 Euro vom Bund wird sie als Corona-Bonus erhalten. „Das freut einen, aber das ändert ja nichts“, sagt die Altenpflegerin, die sechs bis 14 Kunden auf ihrer täglichen Tour betreut: „Es wäre mir wichtig, von der Öffentlichkeit und der Regierung mehr Wertschätzung und Anerkennung zu bekommen, anstatt der einmaligen Prämie.“ Was auch immer komme, eine zweite Welle oder etwas anderes: „Ich werde meine Arbeit machen und für meine Kunden da sein.“

Der Zugbegleiter: „Die Leute nehmen mehr Rücksicht“

Die Strecke zwischen Karlsruhe und Konstanz, auf der die Schwarzwald-Bahn zu normalen Zeiten stündlich und meist gut bis sehr gut ausgelastet verkehrt, ist landschaftlich so schön wie abwechslungsreich. Und doch irgendwann langweilig, wenn etwas fehlt, was ja zum Beruf von Daniel Dittmann gehört und einem kaum mehr bleibt, als aus dem Fenster zu schauen.

„Mit einem mal waren die Leute weg, von jetzt auf gleich“, erinnert sich der Zugbegleiter an die Zeiten des Lockdowns, als Pendler wie Ausflügler fast komplett wegblieben. Von denen, die trotzdem fuhren, sei damals schon mal ein „Danke“ gekommen, berichtet der in Offenburg lebende Dittmann. „Schön, dass sie fahren. Danke, dass sie arbeiten – so etwas“, erzählt er.

Die Bahn und Dittmann – sie fuhren immer

Die Deutsche Bahn, durch Verspätungen oder nicht funktionierende Klima-Anlagen oft in Verruf, wurde nun aus anderer Warte gesehen. Vieles stand still im Land. Die Bahn aber und eben auch Dittmann, sie fuhren – immer. Wenn auch damals ab Offenburg nur noch im Zweistundentakt gen Bodensee.

Einige wenige vergessen es, da reicht dann aber ein nettes Wort. Daniel Dittmann, Zugbegleiter

Nun registriert der 30-Jährige: „Es wird stetig wieder mehr.“ Vor allem bei den Pendlern, aber auch den Wanderern oder Tagestouristen. Und Dittmanns Eindruck, zumindest auf seiner Stammstrecke: „Die Leute nehmen mehr Rücksicht.“ Auch die Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes habe ihm bislang keinen Ärger beschert. „Einige wenige vergessen es, da reicht dann aber ein nettes Wort“, berichtet Dittmann. Viele Diskussionen jedenfalls müsse er diesbezüglich nicht führen.

Seife im Zug-WC geht schneller aus als vor Corona

Die Fahrgäste werden auch insgesamt entspannter, registriert er. Es komme aber vor, dass Reisende Angst haben, den Knopf zu drücken, der die Tür öffnet. Und, noch eine Beobachtung: Die Seife geht schneller aus als vor Corona.

Dittmann jedenfalls ist froh, dass er nicht mehr fast alleine unterwegs ist. Dass er wieder Fahrscheine kontrollieren und da sein kann, für die Fahrgäste. „Das war ja schon komisch“, sagt er im Rückblick auf die Wochen, als die Wagen weitgehend leer, die Ticket-Kontrollen ausgesetzt und er nur noch an einem bestimmten Platz im Zug war, um Begegnungen möglichst zu vermeiden.

Die dm-Filialleiterin: Das war schon sehr anstrengend. Für uns, aber auch für die Kunden.“

Toilettenpapier gibt es längst in ausreichenden Mengen, Desinfektionsmittel von immer mehr Herstellern und auch leidige Mundschutz-Diskussionen sind mittlerweile die Ausnahme. „Meist reicht ein freundlicher Hinweis“, sagt Ramona Müller, die Filialleiterin des dm-Marktes am Karlsruher Europaplatz. Kunden wie Mitarbeiterinnen haben sich arrangiert mit dem neuen Corona-Alltag.

Positiver Effekt: Kunden sind wertschätzender

Und Müller beobachtet seit zwei, drei Wochen durchaus einen positiven Effekt gegenüber der Zeit vor dem Ausbruch der Pandemie. Eine wachsende Ungeduld von Kunden im Umgang mit Verkäuferinnen hatte Müller in den vergangenen Jahren registriert. „Jetzt habe ich das Gefühl, dass viele Kunden achtsamer und wertschätzender sind“, sagt die 32-Jährige.

Das äußere sich an der Kasse oder bei Fragen nach Produkten – und das auch in der tendenziell eher „stressigen Innenstadtfiliale“ direkt an der Haltestelle Europaplatz, mit viel Hektik und Laufkundschaft.

„Die Situation schweißt die Gesellschaft ein stückweit zusammen“, glaubt Müller, die aus Baden-Baden nach Karlsruhe pendelt und während des Lockdowns mit ihren Kolleginnen belastende Arbeitswochen erlebte. „Das war schon sehr anstrengend. Für uns, aber auch für die Kunden“, merkt sie an.

Der Zuspruch der Kunden war groß

Immerhin: Bei Müller blieb es bei Diskussionen, warum zum Beispiel der Kauf von Klopapier beschränkt war. Andernorts seien Kolleginnen bespuckt worden. Oder die Kunden lauerten im Hof direkt auf den Lkw mit der damals so heiß begehrten Rollen-Ware.

Viele Kunden sind uns bei schwierigen Diskussionen beigestanden. Ramona Müller, dm-Filialleiterin

„Es gab schon schlimme Situationen“, sagt Müller. „Aber der Zuspruch war auch groß. Viele Kunden sind uns bei schwierigen Diskussionen beigestanden, haben uns verteidigt“, berichtet Müller, die zu der Zeit in der benachbarten Filiale in der Karlstraße arbeitete.

Immer wieder seien Kunden den Verkäuferinnen zur Seite gesprungen, umliegende Restaurants hätten Essen, Kinder Bilder vorbeigebracht. „Es kamen auch Kunden, die gesagt haben: Schön, dass ihr offen habt und da seid“, sagt Müller, ehe sie wieder aus der kleinen Kaffeeküche raus in den Markt geht, wo es fast schon so trubelig zugeht wie vor Corona.