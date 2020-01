Der Aufbau für das Karlsruher Indoor Meeting läuft in der Messe

Anzeige

Das Puzzle besteht aus 2.500 Teilen und wiegt 330 Tonnen: In der Halle 3 der Messe läuft der Aufbau für das Indoor Meeting. Dutzende Laster schaffen derzeit vom Lager im Rheinhafen das Material herbei. Stück für Stück werden die Tribünen und die Sportanlagen zusammengesetzt.

Beim Indoor Meeting bebt die Messe

In den nächsten Tagen verwandelt Sebastian Wahl von der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) zusammen mit 15 Aufbauhelfern die Messehalle in eine Sportarena. Und die, da ist Meeting-Direktor Alain Blondel sicher, wird wieder beben. „Beim Meeting feuert das Publikum die Athleten beginnend bei den Jugend- und Vorläufen mit Leidenschaft an“, weiß Blondel aus vielen Jahren Erfahrung.

Dabei ist dieses Jahr doch etwas anders: Nicht wie bisher samstags, sondern nun am Freitag, 31. Januar, wird Karlsruhe zum Leichtathletik-Hotspot. Grund für die Vorverlegung ist die Belegung der Messe. Die art öffnet am 13. Februar ihre Tore.

Abbau in 64 Stunden

Weil auch die Kunstmesse aufgebaut werden will, muss sich das Indoor-Team mit dem Abbau sputen. „Wir fangen direkt an, wenn die letzten Läufe rum sind. In 64 Stunden müssen wir fertig sein“, so Wahl.

KME-Chef Martin Wacker bereitete der Terminwechsel zunächst Kopfzerbrechen. „Die Frage war: Kommen an einem Freitag auch Familien zum Zuschauen?“ Längst ist die Antwort klar: Die Fans halten dem Meeting die Treue.

Karten seit Dezember ausverkauft

Schon im Dezember waren die Karten – 5.000 Zuschauerplätze gibt es – ausverkauft. „Und wir bekommen immer noch Anfragen“, berichtet Wacker. Etwa die Hälfte der Besucher kommt aus der Region, der Rest reist aus dem Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland an.

Auch Ex-Sportler wie die frühere Speerwerferin Christina Obergföll und Athleten, deren Sportart beim Indoor Meeting nicht vertreten ist wie die Speerwerfer Johannes Vetter und Andreas Hoffmann, kommen nach Karlsruhe.

Eurosport 1 geht live auf Sendung

Eurosport 1 überträgt von 20.15 bis 22 Uhr live aus der Messe. „Da ist der Freitag ein Vorteil. Samstags dominiert in dieser Jahreszeit der Wintersport die Kanäle“, meint Wacker.

Er sagt: „Wir haben mit dem Indoor Meeting eine enorme internationale Reichweite. Das ist in Baden-Württemberg einmalig. Das gibt es sonst bei Champions-League-Spielen.“

Einige Sportler stehen auf der Warteliste

Cindy Roleder, Axumawit Embaye, Renaud Lavillenie oder Sam Kendricks: Blondel holt auch 2020 Spitzenathleten nach Karlsruhe. Und noch laufen Verhandlungen, einige Athleten stehen auf der Warteliste.

Rund 200 Starter werden am 31. Januar ab 18.30 Uhr auf die Bahn gehen. Aus zehn Länder reisen mehr als 50 Journalisten an. Blondel weiß: In einem Jahr mit Olympischen Spielen schauen sie besonders genau hin. „Wer jetzt in der Halle außer Form ist, wird sich auch mit Blick auf die Wettkämpfe im Sommer in Tokio schwer tun“, sagt Blondel vorher.

Erste Hürde: Anflug

Bereits am Mittwoch und Donnerstag vor dem Meeting trainieren die ersten Teilnehmer in der Messe. Wobei mancher erst mal bei der Anreise eine Hürde nehmen muss. „Es gibt nicht viele Fluggesellschaften, die die Stäbe der Hochspringer transportieren. Mit Schutzrohr sind die bis zu 5,30 Meter lang“, so Blondel.

„Stabhochsprung kommt beim Publikum gut an“, ist Blondel sicher. Früh am Meeting-Abend gibt es das bereits zu sehen. Den Abschluss des über dreieinhalbstündigen Programms bildet traditionell das Rollstuhl-Rennen.

Zunächst ist der Nachwuchs dran

Bereits am Montag und Dienstag vor dem Indoor Meeting laufen in der Halle die Sparkassen Schülermeisterschaften und das Stadtwerke Jugendmeeting. Bis dahin muss Wahl mit seinem Team mit dem Aufbau fertig sein. Fast.

Die Business-Lounges im Obergeschoss der Messe kann er erst ab Donnerstagabend einrichten. „Bis 18 Uhr läuft in dem Bereich noch die Learntec.“ In weniger als 24 Stunden ist dann auch dieses Werk der Meeting-Macher vollbracht. „Da läuft die Zusammenarbeit mit der Projektleitung bei der Messe wirklich hervorragend“, urteilt Wacker.

Tickets

Ein kleines Kontingent an Tagestickets für das Indoor Meeting gibt es am Freitag, 31. Januar, ab 16 Uhr im Foyer.