Der Gänseblümchen-Löwenzahn-Knicks von Jakob

Hallo ich heiße Jakob und bin 2 Jahre alt.

Ich kann natürlich noch nicht selbst schreiben, deswegen macht das meine Mama für mich. Sie hat mir einen tollen Trick mit Gänseblümchen und Löwenzahn gezeigt, den man gerade in dieser Jahreszeit sehr gut nachmachen kann. Ich zeige euch heute, wie ihr ein Gänseblümchen dazu bringt, dass es sich vor euch verbeugt. Das können sogar schon ganz kleine Kinder wie ich machen.

Ihr braucht:

Einen Löwenzahn oder eine Pusteblume

Ein Gänseblümchen

Und so geht es:

Pflückt einen Löwenzahn oder eine Pusteblume und entfernt die Blüte. Ihr braucht nur den Stiel. Nehmt jetzt das Gänseblümchen. Der Stiel des Gänseblümchens muss etwas länger sein, als der Stiel des Löwenzahns. Steckt das Gänseblümchen durch den Stiel des Löwenzahns (der ist jetzt so wie ein Röhrchen) so dass unten noch ein Stück rausguckt. Ritzt links und rechts am Stiel des Löwenzahns einen kleinen Schlitz ein mit dem Daumennagel. Wenn ihr jetzt vorsichtig unten am Stiel des Gänseblümchens zieht, verneigt sich das Gänseblümchen vor euch. Falls es nicht beim ersten Bastelversuch klappt, probiert es einfach noch einmal.

Liebe Grüße, Euer Jakob

Homies – die Kinderzeitung der BNN

Homies ist die Kinderzeitung der BNN für alle, die in der Corona-Zeit zu Hause bleiben müssen und viele gute Ideen haben.

Viele Ideen anderer Kinder findet ihr auf der Homies-Übersicht. Wenn ihr selbst etwas schreiben, fotografieren oder filmen möchtet, erklären wir euch hier, wie ihr das an die Homies-Redaktion schicken könnt.