Der Heilige Antonius rückt als Seuchenschützer ins Rampenlicht der Kunst

Klarer Fall für Antonius: Wann immer eine unerklärliche Krankheit grassierte, wurde er um Hilfe gebeten. Durch Corona rückt er nun wieder ins Gedächtnis. Der Schutzheilige für Seuchen ist Namensgeber einer Vergiftung und prominent vertreten in der Kunst.

Nicht alles Bunte ist in der Kunstgeschichte mit dem Begriff „farbenfroh“ angemessen umschrieben. Grün verfärbt sind etwa die blutüberströmten Füße des am Kreuz gestorbenen Erlösers Jesu Christi in der Kunst des Renaissance-Malers Matthias Grünewald (um 1480 bis 1530) – sowohl auf der Karlsruher Kreuzigung (1523/1524) in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe wie auch auf dem Isenheimer Altar (1512 bis 1516), der heute das Herzstück des Musée Unterlinden in Colmar ist.

Coronavirus weckt Erinnerungen an längst vergangene Seuchen

Die Farben an den Füßen des Heilands mögen auch auf den Grund verweisen, weshalb der Altar überhaupt in Auftrag gegeben wurde: Damals grassierte das so genannte „Antoniusfeuer“, eine Geißel der Menschheit im Mittelalter, die mit der Corona-Pandemie nun wieder ins Gedächtnis tritt. Wer erkrankte, litt unter brennenden Schmerzen und Krämpfen.

Meist verfärbten sich die Glieder zuerst rot, dann schwarz, dann fielen sie ab – wenn sie nicht schon vorher amputiert worden waren. Als Seuche grassiert die Ursache für das Antoniusfeuer zwar heute nicht mehr. Vergiften kann man sich an ihr aber immer noch.

Namensgeber für das „Antoniusfeuer“

Weil der Heilige Antonius unter anderem zum Schutz vor Feuer angebetet wurde, war er der Namensgeber für diese Krankheit, die Chronisten des 9. Jahrhunderts auch als „Heiliges Feuer“ dokumentierten und von der man erst seit dem 17. Jahrhundert weiß, dass sie nicht ansteckend ist. Es handelte sich um eine Alkaloid-Vergiftung durch den Verzehr von Roggen, der von einem Pilz befallen war.

Die Mutterkornvergiftung führte zu massiven Durchblutungsstörungen und Wahnvorstellungen. Schon kleine Mengen des giftigen Pilzes führten zum Tod. In einer Mutterkorn-Epidemie um das Jahr 1000 starben allein in Europa rund 40.000 Menschen.

Rund 40.000 Menschen starben in Europa um das Jahr 1000

Der Isenheimer Altar wurde vom Orden der Antoniter für die Kapelle des elsässischen Klosters Isenheim in Auftrag gegeben. Die Ordensbrüder widmeten sich vorrangig der Krankenpflege, speziell der Pflege von „Antoniusfeuer“-Patienten.

Der Orden war ebenfalls benannt nach dem ersten christlichen Mönch und Asket Antonius dem Einsiedler (um 251 bis 356). Die Laienbrüder versorgten in Isenheim über viele Jahre hinweg mehrere Tausend Patienten. Die Kranken wurden vor den Altar geführt oder sogar in der Kapelle gebettet, wo sie ihn gut sehen konnten.

Prominent vertreten auf dem Isenheimer Altar

Auf den Einzeltafeln des Isenheimer Altars nimmt Antonius daher einen zentralen Platz ein. Im komplett geöffneten Zustand präsentiert sich der Heilige in der Mitte des Schreins. Auf der linken Bildtafel besucht Antonius den legendären ersten Einsiedler Paulus von Theben.

Zu Füßen des Heiligen wachsen Heilpflanzen, die von den Antonitern zur Behandlung des Antoniusfeuers eingesetzt wurden und die Grünewald botanisch exakt wiedergibt. Der Maler muss eingehende Studien im Klosterspital Isenheim betrieben haben. Darauf lässt auch die Figur eines Kranken auf der rechten Innenseite des Altarflügels schließen, der im Vordergrund kauert.

Die Darstellung schildert die Versuchung des Antonius durch den Teufel und seine Dämonen. Wie Wolfgang Kühn in seinem Aufsatz „Grünewalds Isenheimer Altar als Darstellung mittelalterlicher Heilkräuter“ (1948) erläutert, haben Medizinhistoriker in der Figur ein Abbild der drei großen damals grassierenden Volksseuchen – des Antoniusfeuers, der Syphilis und wohl auch der Pest – erkannt.

Drei andere Heilige werden bei Seuchen angerufen

Die Verehrung des Antonius begann schon im 5. Jahrhundert. Die ursprünglich in Konstantinopel verwahrten Gebeine gelangten um 1000 nach Frankreich. Ausgehend vom 1059 in St-Didier-de-la-Motte gegründeten Antoniterorden verbreitete sich die Verehrung im Abendland.

Antonius zählt mit Cornelius, Hubertus und Quirinus zu den vier heiligen Marschällen, die bei unerklärlichen Seuchen und Krankheiten angerufen wurden. Gängige Attribute sind ein T-förmiges Kreuz, das Schwein, der Teufel und die Bettlerglocke.

Gefeit gegen jede Verführung

Etliche christliche Kunstwerke des Mittelalters und der Renaissance widmen sich dem Heiligen. Die Schilderungen seiner Taten gehen meistens auf die „Legenda aurea“ des Jacobus de Voragine zurück. Die im 13. Jahrhundert entstandene Textsammlung zählt zu den einflussreichsten religiösen Volksbüchern des Mittelalters.

„Du hast mir einen äußerst elenden Anblick geboten“, zitiert der Autor dort Antonius, nachdem Gott ihm den Dämon der sinnlichen Begierde, „der den jungen Männern zusetze“, in der Gestalt eines schwarzen Knaben vor Augen geführt hatte. Antonius erklärt sich gefeit mit den Worten: „In Zukunft werde ich dich nicht mehr fürchten.“

Maler geben Versuchung üble Gestalt

Was haben sich die Maler nicht alles einfallen lassen, der Versuchung eine möglichst üble oder auch verlockende Gestalt zu geben. Schreibt Jacobus de Voragine von bösen Geistern in Gestalt von Tieren und ihren Zähnen, Hörnern und Krallen, die den Heiligen erfolglos auf den falschen Weg führen wollen, so kam in anderen Quellen wie den „Alemannischen Vitae patrum“ ein ungleich gefährlicheres, weil verlockenderes Wesen ins Spiel: die schöne Jungfrau.

Prominente Beispiele an Kunstwerken in der Region finden sich in der Karlsruher Kunsthalle. So sind etwa die vier Salemer Antonius-Tafeln von Martin Schaffner (1478/79 bis 1546/49) aus dem Jahr 1517 Zeugnisse des in ihrer Entstehungszeit verbreiteten Kultes um Antonius.

Zu den vier großen und sieben kleinen Szenen aus dem Leben des Heiligen gehört die Überwindung der Versuchungen durch Drachenwesen ebenso wie jene durch eine Frau mit roten Teufelshörnern. Besonders sprühend ist die Fantasie des flämischen Malers Joos van Craesbeeck (1625 bis 1660): Antonius will sich am Ufer unter einem Baum sitzend eigentlich der Bibellektüre widmen.

Roggen birgt heute kaum noch eine Gefahr

Da nähern sich übers Meer Boote voller skurriler, frivoler Vogel-Mensch-Kreaturen, die den Heiligen bedrängen. Am Ufer liegt ein gigantischer Kopf, dessen Stirnpartie und Mund aufgerissen und von Monstern bevölkert sind. Antonius aber bleibt standhaft.

Ob nun Antonius geholfen hat oder die Erkenntnis: Die Gefahr einer Vergiftung wie im Mittelalter besteht beim Verzehr von Roggen heute kaum noch. Die Landwirtschaft hat Anbauprotokolle und Reinigungstechniken eingeführt, um den Mutterkornbefall des Getreides zu minimieren. Allenfalls bei ungereinigtem Roggen aus Direktverkäufen heißt es: aufpassen. Aber das ist in Zeiten von Corona ohnehin Tagesordnung. So gesehen ist Antonius als Schutzheiliger für Seuchen keinesfalls arbeitslos.

