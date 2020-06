Anzeige

Die Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) findet in Karlsruhe dieses Jahr digital per Livestream statt – das hatten die Organisatoren Mitte April angesichts der noch schwer abschätzbaren Lage in der Corona-Pandemie so beschlossen. Nach Ansicht von CSD-Mitorganisator Karsten Kremer hat diese Notlösung auch Vorteile.

Die LSBTI-Community, die aus vielen verschiedenen Gruppen besteht – lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen oder allgemein queeren Menschen, die von der Norm abweichen – werde sich auf sich selbst besinnen.

„Egal zu welcher Geschlechtsidentität man sich zählt, oder auch wenn man sich nicht sicher ist: Man ist beim CSD willkommen.“ Queer enough – queer genug – bedeute auch, dass nicht andere bestimmen, ob man selbst queer ist.

„Diskriminierung kommt in allen Teilen der Gesellschaft vor. Sie trifft Alte, Dicke, auch Rassismus gehört dazu“, sagt Kremer. Dafür soll der CSD in diesem Jahr sensibilisieren. „Wir als Minderheit sind auf Toleranz angewiesen, also müssen wir auch tolerant gegenüber anderen Minderheiten sein.“

Deshalb sei es eigentlich ganz gut, dass die Demo dieses Jahr, abgesehen von einigen Regenbogenfahnen in der Innenstadt, über den digitalen Kanal laufe. Er sei ein sehr direktes Sprachrohr an die Community-Mitglieder.

Für die digitale Demo muss man sich nicht anmelden, deshalb fallen Teilnehmer-Prognosen schwer. Ob die gut 2.200 vom Vorjahr erreicht werden? Zumindest geht Kremer davon aus, dass die Sponsoren und die Gruppen, die zum Programm beitragen, den Tag in ihrem Umfeld bewerben. Politische Parteien etwa oder Szenelocations wie das Café Prinzs und das Gay-Event Rosa Park. Auch Organisationen wie die Initiative lesbischer und schwuler Eltern (ILSE) oder die Aids-Hilfe Karlsruhe tragen kurze Filme bei.

CSD-Livestream mit Mentrup-Interview, Musik und Travestie-Einlagen

Ebenso werde es Live-Darbietungen mit Musik und Travestie-Einlagen geben. So könne man die Künstler unterstützen, die in der Coronavirus-Krise auf Einnahmen verzichten müssen. Zudem werde die diesjährige Spendensammlung nicht zur Kostendeckung verwendet, sondern soll der Bahnhofsmission zugute kommen.

„Großartig finde ich, dass wir sogar ein Video von der CSD-Gruppe in Krasnodar bekommen haben, die vor zwei Jahren hier zu Gast war“, sagt Kremer. Die Situation sei ja in Russland eine ganz andere als hier. Um die politische Lage in Polen soll es in einem Live-Interview mit Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup gehen. Dort hätten sich innerhalb des vergangenen Jahres rund 100 Bezirke, Landkreise und Gemeinden zu „LSBTI-freien Zonen“ erklärt, teilte das Presseamt mit.

Zum Karlsruher Rathaus habe der CSD-Verein einen „guten direkten Draht“, der es ermögliche, die Belange der LSBTI-Community zu besprechen. „Was uns fehlt, ist so eine Art Treffpunkt für die queeren Vereine“, so Kremer. Das queere Jugendzentrum sei ein Anfang, so etwas brauche man aber auch für Erwachsene.

Zudem wünscht er sich Unterstützung beim Thema geschlechtsneutrale Toiletten. „Für Schwule und Lesben ist das überhaupt kein Thema, aber viele Trans-Menschen trauen sich weder auf die eine noch auf die andere Toilette und versuchen, den ganzen Tag nicht aufs Klo zu gehen.“

Karlsruher Homophobie-Fall soll beim CSD diskutiert werden

Beim diesjährigen CSD werden auch die homophoben Äußerungen eines Karlsruher Klinikarztes thematisiert. „Uns geht es nicht so sehr um die konkrete Aussage, sondern darum, was dahinter steckt“, erklärt Kremer. „Das ist der offizielle Standpunkt der türkischen Regierung, der weitergetragen wurde. Und das wirkt sich auch auf die in Karlsruhe lebenden Türken aus.“

Kremer sieht beim Thema Diskriminierung durchaus Parallelen zwischen der CSD-Bewegung und den Protesten der Afroamerikaner in den Vereinigten Staaten. Denn der Name des Aktionstags erinnert an den Stonewall-Aufstand 1969 in der Christopher Street in New York, bei dem sich Homosexuelle und Transsexuelle gegen willkürliche Razzien und Polizeigewalt wehrten.

Damals seien es auch transsexuelle Women of color, also nicht-weiße Frauen gewesen, die am Anfang der Protestbewegung standen. Ebenso seien diese Proteste Repressionen der Polizei ausgesetzt gewesen.

Und auch in Karlsruhe sei Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe alltäglich. „Als weißer Mann bekommt man das gar nicht so mit“, sagt Kremer. „Aber wenn man eine dunkle Hautfarbe hat, optisch nicht dem gängigen Geschlechterbild entspricht oder einen ausländischen Nachnamen trägt, ist man im Alltag oft beeinträchtigt.“ Etwa wenn in der Straßenbahn auf jemanden gezeigt werde. „Man fühlt sich dann nicht so richtig als Teil der Gesellschaft“, sagt Kremer. „Wir als CSD-Verein wollen uns dafür stark machen, dass alle Menschen so akzeptiert werden wie sie sind.“

Der Livestream zum Christopher Street Day mit Videos, Live-Musik und Live-Showeinlagen beginnt am Samstag, 6. Juni, um 16 Uhr und dauert bis etwa 22 Uhr. Zu finden ist der Stream unter www.csd-ka.de/2020.