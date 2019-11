Anzeige

Am kommenden Mittwoch wird der „Nackte Mann“ am Karlsruher Wildparkstadion abgebaut. Für viele KSC-Fans ist er ein Wahrzeichen. Wegen der Bauarbeiten zum neuen Stadion muss er jetzt weichen. Er wird aber nicht nur eingepackt, der Verein lässt das Kunstwerk auch restaurieren. Viele Anhänger sind emotional mit dem steinernen Mann verbunden.

Seit 1960 steht der „Nackte Mann“ vor dem Stadion im Hardtwald. In 59 Jahren ist das Kunstwerk von Emil Sutor für die Fans zur Identifikationsfigur geworden. Vor jedem Heimspiel ist der Wildparkwächter Treffpunkt für die Fans, bevor die Tore zum Stadion geöffnet werden.

Mehr zum Thema: Unbekannte beschmieren „Nackten Mann“ mit VfB-Logo

Wegen des Stadionneubaus verliert er nun seinen Standort. Am 27. November wird er ab 8.30 Uhr vom Sockel geholt – wegen der Baumaßnahmen zum neuen Wildpark-Stadion. An seiner jetzigen Stelle ist künftig eine Einfahrt für Baufahrzeuge.

Man hätte die Kultfigur auch einfach nur umsetzen können. Das reichte dem KSC als Eigentümer aber nicht. „Wir nutzen jetzt die Zeit, um die Figur gleich zu restaurieren“, sagt KSC-Pressesprecher Florian Kornprobst auf Nachfrage.

Fans verbinden viel mit Kultfigur

Verschwinden wird er aber nicht. Spätestens 2022 wird der „Nackte Mann“ an anderer Position ein Comeback erleben, was auch für die Fans wichtig ist. Sie verbinden sehr viel mit der Kultfigur. „Wenn man ihn sieht, ist man daheim, er ist für mich der Eingang zum Wohnzimmer“, erzählt Michael Kunz, seit 35 Jahren KSC-Fan und im Vereinsrat des badischen Zweitligisten. Für ihn ist es wichtig, dass der neue Standort wieder vor der Heimkurve sein wird, so dass sich die Fans weiter an ihm treffen können.

Wenn man ihn sieht, ist man daheim, er ist für mich der Eingang zum Wohnzimmer. Michael Kunz, seit 35 Jahren KSC-Fan und aktuell im Vereinsrat

Achim Zipfel ist gebürtiger Karlsruher und seit 1966 verliebt in „seinen Verein“. Mit fünf Jahren war er zum ersten Mal im Wildpark. An das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg erinnert er sich noch genau, ebenso wie an die Kultfigur vor dem Stadion, die für ihn bis heute wichtig und ein Teil des Wildparks mit seiner traditionsreichen Geschichte ist.

„Nackter Mann“ ist Teil der Wildpark-Geschichte

Über die Jahre entwickelte sich die Statue als überregionale Fußball-Figur. „Ich denke jeder, der jemals im Wildpark war, kennt den Satz ‚Wir treffen uns am Nackten Mann'“, findet Zipfel.

Noch ist offen, wo die KSC-Kultfigur künftig residieren wird. „Wir wissen es nicht“, so der KSC-Pressesprecher. Vermutlich wird er die Stadionseite wechseln. Unvorstellbar: Der KSC würde den alles überragenden Glücksbringer nackt am Eingang zum Gästeblock stehen lassen.

Baustelle liegt trotz des Dauerstreits im Zeitplan

Auf der Wildpark-Baustelle geht es trotz aller Streitigkeiten zwischen der Stadt und dem Verein planmäßig weiter. Im Dezember startet der Totalunternehmer BAM mit dem eigentlichen Neubau. Im ersten Jahr wurden nach den Abrissarbeiten schließlich im Norden und Süden nur provisorische Tribünen errichtet.

Mehr zum Thema: Worum streiten der KSC und die Stadt Karlsruhe beim Wildpark-Bau?

Auf der Seite der bisherigen Gegengeraden wird dies anders laufen. Dort errichtet BAM als ersten neuen Stadionteil die künftige Osttribüne. Diese soll im Juli/August 2020 fertig sein. Wer bisher im Wildpark auf der Haupttribüne sitzt – VIPs inklusive –, wechselt dann zunächst die Seite.

Dann werden Schritt für Schritt auch die beiden provisorischen Tribünen im Norden und Süden wieder abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Supporters und Ultras werden dem Plan zufolge im Frühjahr 2021 von der provisorischen Nordtribüne aus in den Süden umziehen. Dort entsteht eine Gegengerade hinterm Tor.

Dreierpack vor Weihnachten

Übrigens ist der vorläufige Abschied vom „Nackten Mann“ nur eines von drei Ereignissen in und um den Wildpark in diesen grauen Herbsttagen. Was davon die schönste Bescherung für die Fans und die Bürger, für den KSC oder die Stadtpolitik ist, darüber muss jeder Leser selbst entscheiden: Zur Wahl stehen erstens besagter Abschied vom Nackten Mann am Mittwoch, 27. November.

Zweitens kommt es am Donnerstag, 12. Dezember, zum Duell von KSC und Stadt in Sachen Stadionbauinformationspflicht vor dem Oberlandesgericht. Vielleicht muss der Bauherr Stadt noch mehr Unterlagen an den Mieter KSC rausrücken.

Dies kann sich dann auch noch auf die Kosten des Stadionbaus – derzeit auf 125 Millionen Euro vom Gemeinderat gedeckelt – auswirken.

Wann ist Spatenstich für das Stadion?

Unabhängig von diesem Treffen bei Gericht steuert die Stadt als Bauherr momentan immer noch für die erste Dezemberhälfte die Feier zum Baubeginn an, nach dem mit Ausnahme der Haupttribüne binnen eines Jahres drei Viertel des Stadionrunds abgerissen worden sind. Ob man vor dem Termin bei Gericht auf das so umstrittene Großprojekt im Wildpark beim offiziellen Spatenstich anstoßen kann, wollte die Stadt am Freitag noch nicht sagen.

Eins aber ist klar: Nicht nur bei diesem Symbolakt, sondern auch bei den drei letzten KSC-Heimspielen der Vorrunde in der Zweiten Bundesliga in der Vorweihnachtszeit am Freitag, 29. November, gegen die Jahn-Kicker aus Regensburg, am Samstag, 14. Dezember, gegen Greuther Fürth und am Freitag, 20. Dezember, gegen den Mitaufsteiger Wehen aus Wiesbaden, wird der „Nackte Mann“ fehlen.