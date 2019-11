Der „Nackte Mann“ am Karlsruher Wildparkstadion sagt „bis bald“

Anzeige

Nun ist er also weg: Am Mittwochvormittag ist der „Nackte Mann“ vor den Toren des Wildparkstadions abgebaut worden. Es ist aber nur ein Abschied auf Zeit. Nach der Restauration kommt er zurück in den Wildpark. Dann aber an einen neuen Ort.

Am Ende geht alles ganz schnell. Keine zwei Stunden nachdem Bernhard Binder am Mittwochvormittag mit seinem Lastwagen vor das Wildparkstadion fuhr, macht sich der Steinmetz schon wieder auf den Heimweg.

Auf der Ladefläche liegt sicher festgezurrt der „Nackte Mann“, die bekannte Skulptur des Künstlers Emil Sutor und heimliches Wahrzeichen des gesamten Wildparkareals. „Irgendwann kommt er ja wieder“, sagte Binder kurz vor dem Abtransport mit einem Schmunzeln.

Wann genau der „Nackte“ wieder vor dem Stadion aufgestellt wird und an welcher Stelle genau, hängt jedoch vom Verlauf der Bauarbeiten für das neue Stadion ab.

Abbau geht keine zwei Stunden

Ursprünglich hatte Binder für den Abbau der symbolträchtigen Skulptur deutlich mehr Zeit eingeplant. Doch bereits nach wenigen Minuten war klar, dass der rund 1200 Kilogramm schwere Betonbursche lediglich auf den knapp einen Meter hohen Steinsockel gestellt wurde.

Hätte der Wächter des Wildparks in den vergangenen sechs Jahrzehnten einfach umgekippt werden können? „Einfach wäre das sicherlich nicht gewesen. Aber wenn Vandalen auf ein Podest gestiegen wären, hätten sie die Figur zu Fall bringen können“, sagt Binder. Doch auch ohne einen Sturz vom Podest hat der Zahn der Zeit seine Spuren hinterlassen.

Die Spannungsrisse im Betonguss bereiten Binder bereits bei der ersten Inspektion ebenso Kopfzerbrechen wie das Moos auf Brust und Gesicht oder die roten und blauen Farbreste von verschiedenen Fan-Attacken. Als „mittelmäßig bis schlecht“ bezeichnet Binder den Zustand der Figur.

Zustand ist „mittelmäßig bis schlecht“

Die Restaurierung werde deshalb auch mit einem „mindestens fünfstelligen Betrag“ zu Buche schlagen. Eine genaue Analyse sämtlicher Schäden könne er allerdings erst nach einer genaueren Inspektion in seiner Werkstatt in Kuppenheim stellen. Dort wird zunächst einmal die Oberfläche aus Betonguss penibel gereinigt und die Stellen, an denen das Stahlgerüst bereits durch den Guss blitzt, vom Rost befreit.

Anschließend beginnt die aufwändige Restaurierung des Nackten. Wie lange es dauert, bis das Kunstwerk wieder in altem Glanz erstrahlt, kann der Steinmetz noch nicht sagen. Aber es herrsche glücklicherweise kein Zeitdruck und deshalb könne die Restaurierung gründlich geplant werden.

Beim Abbau ist für Binder Vorsicht das oberste Gebot. Zunächst einmal wird die Figur mit Spanngurten vertäut und mit einem mobilen Lastenkran vom Sockel gehoben, anschließend behutsam gekippt und auf den Betonboden gelegt und abschließend waagrecht auf die Ladefläche gehievt. „Eigentlich ist das eine reine Routinearbeit. Aber die große Symbolkraft dieser Figur macht einen solchen Auftrag doch besonders“, betont Binder.

Georg Kenntner war einst Modell für Skulptur

Aufmerksamer Beobachter des gesamten Abbaus war Georg Kenntner. Der 87-Jährige stand Sutor vor über 60 Jahren gemeinsam mit seinem Bekannten Hans Weber Modell für die Skulptur. „Schade, dass ich nicht auch in eine Werkstatt gebracht und aufpoliert werden kann“, witzelt der ehemalige Sportstudent. Aber er wolle sich beim besten Willen nicht beklagen, denn das Schicksal habe es gut mit ihm gemeint und er fühlte sich auch mit seinen 87 Jahren noch sehr fit, sagt der rüstige Rentner.

Dass der „Nackte Mann“ einmal das Symbol eines Fußballvereins wird, daran hatte Kenntner allerdings nie gedacht. Eigentlich wurde die Figur des Nackten nämlich als Wahrzeichen für die großen Leichtathletik-Veranstaltungen in den 1950er Jahren konzipiert.