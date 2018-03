Die Hasen sind los. Nicht nur die Narren vom „1. Rintheimer Carneval Club“ hoppeln am Dienstag als Zugnummer zehn mit dem Schlachtruf „Sandhasen hopp, Sandhasen hopp, Sandhasen hopp, hopp, hopp“ über die Kaiserstraße. Mitten im Fastnachtstrubel mümmeln schon echte Schokoladenhasen mit gestreckten Löffeln in den Supermärkten und Discountern.

Vorzeitig vernascht?

Lange vor Aschermittwoch hat der Osterhase die Macht in den Regalen vor den Ladenkassen übernommen. Mögen Nostalgiker darüber entsetzt sein, dass sich selbst das Symboltier für Frühling und Fruchtbarkeit nicht mehr an den Kirchenkalender hält und sich schon, bevor die Fastnacht am Mittwoch mit dem Aschekreuz beerdigt ist, vernaschen lässt.

Schwindet der Glaube an den Osterhasen?

Dazu fragen sich jetzt die Kinder und überhaupt alle Menschen, die in die Hasenschule gegangen sind und weiter an den Osterhasen glauben wollen: Wer soll denn nun in den sechs Wochen bis Ostern die Eier bemalen und mit dem Korb auf dem Rücken die bunten Gaben zu den Osternestern tragen?

Osterökonomie

Hauptsache mit dem Osterhasen lassen sich Geschäfte machen, freut sich dagegen die Ostermarktwirtschaft. Schließlich diktiert doch der Konsum den Kalender, meint der Osterökonom.

Weihnachtsmänner im Spätsommer

Schließlich regt sich doch kaum noch einer auf, wenn vor dem Ende der Sommerferien Anfang September die Weihnachtsschokomänner mit Christstollen an den Ladenkassen aufmarschieren.

Schokogötterdämmerung

Vermutlich sind bald alle Versorgungslücken geschlossen: Dann lösen die Osterhasen noch vor Silvester die Weihnachtsmänner ab. Und Nikolausi macht Osterhasi ab 1. April Konkurrenz – das ist kein Scherz, sondern der nüchterne Ausblick auf die Schokogötterdämmerung.