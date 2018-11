Der Streit um Taxilizenzen geht in die nächste Runde

Anzeige

Der juristische Streit um die Taxilizenzen in Karlsruhe geht weiter. Karlsruhes Taximarkt ist heftig umkämpft, der Wettbewerb teils ruinös, dennoch drängen neue Bewerber auf den Markt. Die neueste Runde spielte sich ab vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim, dort landete das Unternehmen Minicar einen juristischen Punktsieg. Die Stadt darf der Firma zehn von ihr schon vor langem beantragte Lizenzen nicht verweigern, so der Tenor.

Doch vorerst kann das Unternehmen wenig mit der Entscheidung anfangen. Das Urteil kreuzt sich mit einer anderen gravierenden Entscheidung der Stadt: Im Juni 2018 hatte die Stadt dem Karlsruher Traditionsunternehmen Minicar die Lizenz nicht verlängert. Das bedeutete das Aus für die 20 Taxen des Unternehmens und die 43 betroffenen Mitarbeiter. Die Entscheidung begründete das Ordnungs- und Bürgeramt mit den damaligen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Zoll im Taxigewerbe. Im Raum standen Vorwürfe gegenüber Minicar, was nicht abgeführte Steuer- und Sozialabgaben angeht. Minicar hatte 2014 die Zollfahndung im Haus. Im Raum stand ein Betrag von 1,8 Millionen Euro. Konzessionen werden auf fünf Jahre vergeben, können aber gekündigt werden, wenn es Zweifel an der Zuverlässigkeit des Taxiunternehmens gibt.

Stadt bleibt gelassen und verweist auf staatsanwaltschaftliche Ermittlungen

Minicar-Geschäftsführer Manfred Rabold zeigte sich gegenüber den BNN zufrieden mit dem Urteil des VGH und erneuerte seine Kritik an der Stadt. Was die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen angeht, sagt Rabold: „Wir sind in Gesprächen mit der Staatsanwaltschaft.“ Es gehe aktuell noch um 1,2 Millionen Euro.

Geklagt hatte das Unternehmen Minicar & Gro-Car einst gegen die Stadt, weil diese ihr zehn Genehmigungen für Taxen verweigerte. Bereits seit 2011 hatte sich das Mietwagen-Unternehmen um zehn Taxilizenzen beworben, stand auch auf einer Vormerkliste, erhielt aber im Juni 2015 die endgültige Ablehnung. Die Stadt hatte dies unter anderem damit begründet, dass die Nachfrage nach Taxidienstleistungen in Karlsruhe rückläufig sei. Bis 2010 habe es in Karlsruhe jährlich 450 000 Beförderungsaufträge gegeben, dies sei mittlerweile auf 400 000 Aufträge zurückgegangen. Im Schnitt sind die Fahrzeuge nur 35 Prozent des Bereitstellungszeitraums besetzt. Die Stadt kündigte in diesem Zusammenhang an, die Zahl der Genehmigungen künftig auf 220 zu beschränken, denn „eine Gefährdung der Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes sei derzeit nicht auszuschließen“. Seit 1980 hatte die Stadt konstant 210 Genehmigungen vergeben. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe kassierte dies im Juni 2017 allerdings. In der Urteilsbegründung wird die städtische Position als „nicht nachvollziehbar“ bewertet. Man habe nicht klargemacht, inwieweit die Genehmigung zu „schwerwiegenden Mängeln“ führen würde. Die Stadt habe den Einfluss der beantragten Taxilizenzen auf die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Taxigewerbes „offensichtlich unrichtig eingeschätzt“. Auch habe Karlsruhe im Vergleich zu anderen Städten eine geringere Taxendichte. Genauso argumentiert nun auch der Verwaltungsgerichtshof in seiner am 25. Oktober ergangenen Entscheidung. Mit ihr wird die Berufungsklage der Stadt nicht zugelassen. „Die erstinstanzliche Entscheidung ist damit bestätigt,“ so Matthias Hettich, Sprecher des VGH.

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs

Das damalige Urteil des Verwaltungsgerichts hat übrigens jüngst dazu geführt, dass sich ein Gaggenauer Taxiunternehmen 30 Lizenzen für Karlsruhe eingeklagt hatte. Björn Weiße, Leiter des Ordnungs- und Bürgeramtes, bewertete gegenüber den BNN das jüngste Urteil aus Mannheim nicht als Niederlage. Schon das Urteil des Verwaltungsgerichts habe die Vergabe der Konzessionen an die Zuverlässigkeit eines Unternehmens geknüpft. „Das Ermittlungsverfahren bestätigt ja gerade Zweifel an der Zuverlässigkeit des Unternehmens“, so Weiße mit Blick auf Minicar. Ein Kritikpunkt des Verwaltungsgerichts war damals die mangelnde Datenbasis für die städtischen Entscheidung. Laut Weiße wurde deshalb ein neues Gutachten über den Taximarkt in Auftrag gegeben. Eigentlich wollte die Stadt das Ergebnis dieses Gutachten noch in das Mannheimer Verfahren einführen, dafür hat es nun nicht mehr gereicht. Inzwischen liegt der Stadt aber der Abschlussbericht von Zoll und Staatsanwaltschaft vor. Nun wartet die Behörde ab, ob die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt. Da auch weitere Taxiunternehmen im Visier des Zolls waren, könnte es weitere Widerrufe von Lizenzen geben, so Weiße. Es gehe der Stadt darum, die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes in der Stadt aufrecht zu erhalten, dies gelte auch für Arbeitsbedingungen, die sich betriebswirtschaftlich rechneten. „Wir müssen die schwarzen Schafe aus Karlsruhe rausbekommen“, sagt Weiße.