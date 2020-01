Deutsch-Französischer Krieg vor 150 Jahren: Diese Denkmäler erinnern an die toten Soldaten

Anzeige

Am 19. Juli 1870 brach der Deutsch-Französische Krieg aus. Der Krieg vor 150 Jahren, an dessen Ende die Niederlage Frankreichs und die Proklamation des Deutschen Reichs stand, hatte große Auswirkungen auf Karlsruhe. In einer Mini-Serie schildern die BNN den Kriegsalltag, die Folgen und die bis heute zu findenden Spuren.

Die Schrift ist vermoost und nur schwer zu erkennen. Wer über den Alten Friedhof an der Kapellenstraße geht, muss die Denkmale, die an die Toten des Krieges von 1870/71 erinnern, schon bewusst suchen. Als solche fallen sie auf, doch die Inschriften sind nur noch schwer lesbar. Am Eingang des Friedhofs erinnert das Denkmal an die deutschen Opfer, weiter drinnen an der Ostendstraße steht ein Denkmal, das erinnert in französischer Sprache an die französischen Soldaten.

Direkt daneben steht ein Denkmal, das an die toten Soldaten beider Nationen erinnert. Karlsruhe war damals keine Front- aber Lazarettstadt, hier wurden sowohl verletzte deutsche wie französische Soldaten behandelt.

Viele von ihnen starben nicht im Feld, sondern an ihren Verletzungen oder an Krankheiten. Angesichts einer Fülle von Denkmälern und Hinweisen in der Stadt, die an die Toten der beiden Weltkriege, an die Opfer von Flucht, Vertreibung und NS-Gewaltherrschaft erinnern, fallen die Denkmäler und Hinweistafeln, die an die Toten des Krieges zwischen Deutschland und Frankreich 1870/71 erinnern, nicht ins Auge.

Aus einem Denkmal wird ein Denk- und Mahnmal Ernst Otto Bräunche, Leiter des Stadtarchivs

Mancherorts sind diese Toten bei den Denkmälern der beiden Weltkriege miterwähnt. Stadtarchivar Ernst Otto Bräunche ordnet ein: „Die 1870/71er Denkmäler sind im Stadtbild allein wegen ihrer weniger zentralen Standorte weniger präsent als zum Beispiel das Leibgrenadier- oder Leibdragonerdenkmal. Sie besitzen in der Diskussion über Kriegerdenkmäler aber letztlich einen ähnlichen Stellenwert.“ Und weiter: „Der Erste und dann vor allem der Zweite Weltkrieg bestimmen aber heute – durchaus mit gutem Grund – die Diskussion.“

Nach der Kenntnis des Stadtarchivs stehen in den Vororten Karlsruhes zehn Denkmäler und Hinweistafeln auf die Toten des Krieges vor 150 Jahren. Beispielsweise in Grötzingen: Auf dem dortigen Friedhof trifft der Besucher am Eingang zunächst auf ein Denkmal aus den 1930 Jahren, vor der Kapelle auf ein Mahnmal aus den 1970ern – und in der Kapelle selbst wird auf einem Bild der acht Gefallenen Grötzingens aus dem Krieg 1870/71 gedacht. Dies allerdings zusammen mit ungleich mehr Namen von Toten des Ersten Weltkriegs.

An der südlichen Wand der evangelischen Kirche in Grötzingen erinnert zusätzlich ein Stein an die Toten von 1870/71. In Mühlburg auf dem Lindenplatz steht ebenfalls ein Mahnmal für die Toten von 1870/71. In der Innenstadt sind es fünf Denkmale, das auffälligste davon ist das allerdings seit einigen Jahren wegen der Kombibaustelle abgeräumte Leibgrenadierdenkmal auf dem Europaplatz.

Es wurde am 28. Juni 1925 im Rahmen eines Veteranentreffens eingeweiht. 1922 hatte die Kameradschaft des 1. Badischen Leibgrenadierregiments den Vorschlag gemacht, für die im Ersten Weltkrieg gefallen Angehörigen des Regiments ein Denkmal aufzustellen. Seine Gesamtkosten, die durch Spenden sowie Stiftungen von Großherzog Friedrich II., der Stadt und dem badischen Staatsministerium aufgebracht wurden, betrugen 50.000 Mark.

Das Denkmal erinnert aber auch an die wichtigsten Schlachten des Krieges 1870/71, an denen das Regiment teilgenommen hatte, nämlich Straßburg, Nuits, Lisaine und Paris. Auf dem Gelände der einstigen Kaserne in der Moltkestraße befindet sich das ältere Leibgrenadierdenkmal, auch dort wird an den Krieg 1870/71 erinnert, weitere gibt es auf den Alten Friedhof.

Greif soll an alter Stelle wieder aufgestellt werden

Wegen der Bauarbeiten für die Kombilösung wurde das Denkmal auf dem Europaplatz 2010 abgebaut und der Pfeiler bei den Verkehrsbetrieben eingelagert. Der Greif als das badische Wappentier befindet sich beim Prinz-Max-Palais. Es ist beabsichtigt, das Denkmal nach Abschluss der Bauarbeiten für die U-Strab an alter Stelle wieder aufzustellen.

Darüber hatte es in jüngerer Vergangenheit Debatten gegeben, es gab Stimmen, die sich gegen eine Wiederaufstellung wandten. Die Position des Stadtarchivars ist klar pro Wiederaufstellung: „Aus meiner Sicht ermöglicht dies vor allem eher eine kritische Auseinandersetzung mit der Thematik als eine Entfernung des Denkmals. Aus einem Denkmal wird so ein Denk- und Mahnmal. Das Vorgehen entspricht dem Karlsruher Leitfaden für die Erinnerungskultur im öffentlichen Raum“, sagt der Stadtarchivar.